Seriálový Mickey Haller má v prvních epizodách čtvrté řady výrazně odlišný start než v předchozích sériích. Na držku sice padá pořád stejně, z nového prostředí – tedy vězení – se ale poměrně brzy přesouváme do klasických kulis kanceláří, bytů, pláží a soudních síní, kde jsme byli až dosud zvyklí Mickeyho potkávat. Pokud jste tedy doufali v nějakou revoluci, čtvrtá řada Advokáta ji nenabídne. Naopak. Tvůrci neservírují víc než svůj obvyklý, byť solidní průměr.
Vousatá Ally McBealová se vrací
První řada seriálu Advokát od tvůrců jiné televizní právničky – Ally McBeal pro mě byla před čtyřmi lety příjemným překvapením. U druhé sezony jsem se však bavil podstatně méně. Pořád se ale dalo mluvit o sympatické oddechovce s velkou dávkou nadhledu, kterou bylo možné sledovat i s vynikajícím českým dabingem. Zároveň se u ní totiž dalo klidně uvařit oběd, vybrat myčku nebo vyžehlit nějaké ty svršky. Nic zásadního vám totiž při krátkodobé ztrátě pozornosti neuniklo. Třetí sezona na tom byla po intelektuální stránce podobně jako ty předchozí. Její nevýhodou však bylo, že se odehrávala – na rozdíl od předešlých – na ploše mnoha měsíců.
Výhodou naopak bylo, že zde dostala více prostoru postava právničky Andrey Freeman v podání charismatické Yayi DaCosty. Bohužel se ale postupně vytrácelo to nejpodstatnější – drajv a lehkost, s nimiž tvůrci pracovali v předchozích řadách. Vše navíc skončilo cliffhangerem – Mickeyho zatčením, na jehož rozuzlení museli diváci čekat zhruba rok a čtvrt.
Nové postavy a návraty
Čtvrtá řada, jak už jsem naznačil výše, navazuje přímo na dramatický závěr třetí série. Mickey se musí nejprve dostat z vězení na kauci, aby se následně pustil do svých obvyklých dobrodružství. U soudu je mu protivnicí herečka Constance Zimmer, která hraje žalobkyni Danu Berg, ověnčenou celou řadou nelichotivých přezdívek. Nově do děje zasahuje i Mickeyho matka a sestra (tu hraje asi nejslavnější herečka celého seriálu Cobie Smulders), což do příběhu přináší nové rodinné vazby. Víc nakousnu ještě na konci tohoto textu. Velký prostor je věnován také staré známé Mickeyho exmanželce Maggie s tváří Neve Campbell, jejíž postava je stejně otravná jako všudypřítomná. Pokud páru Mickey/Maggie nefandíte, čtvrtá řada vás příliš nenadchne.
Největší díl práce si však jako obvykle odpracují staří známí – Lorna a Cisco. Prvně jmenovaná ve čtvrté řadě sehrává zásadní roli při odhalování podvodných praktik kolem bývalého klienta a při sestavování argumentů, které mohou Mickeyho očistit. Zároveň je tradičně emocionální kotvou týmu, která si sice poměrně otravně řeší bokem nějaké své pseudopřípady, pořád ji ale ostatní nějakým způsobem tolerují. A divák vlastně taky.
Ciscovo ježdění sem a tam, ať už na chopperu nebo ve staré rachotině, zase umožňuje odhalit propojení mezi zločiny bývalého klienta a nebezpečnými podnikatelskými zájmy, což posouvá příběh k dramatičtějším momentům. Fakt se ten chlap neplánuje nikdy na obrazovce pořádně poprat? Po tolika epizodách by se to přece už slušelo.
Mickey na svobodě
Asi nikoho nepřekvapí, když napíšu, že děj čtvrté řady – jakkoli spletitý – dospěje k nevyhnutelnému a očekávanému závěru: Mickeyho zproštění viny. To by však nebyl seriálový Advokát, aby vše opět neskončilo výrazným cliffhangerem lákajícím na již potvrzenou pátou řadu. Ta dorazí na obrazovky Netflixu příští rok a řešit se v ní bude arménská mafie, která Mickeyho stále pronásleduje. Nevím jak vy, ale já se na další společné scény Manuela Garcii-Rulfa a Cobie Smulders, třeba i akčnější, těším. Jisté však je, že nejlepší časy má Advokát už dávno za sebou.
Brácha od Bosche
