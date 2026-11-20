Dobrý advokát vypráví příběh talentovaného francouzského právníka Léonarda Landryho (Lafitte), který má za sebou vážné problémy s kokainem. Po třítýdenním pobytu v odvykacím zařízení se vrací do práce, jenže ho čeká mimořádně náročný případ. Zatímco musí připravit obhajobu v komplikovaném soudním procesu, bojuje zároveň se svou vlastní závislostí a démony minulosti.
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Dobrý advokát samozřejmě nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
Podle skutečných událostí?
Charismatický Laurent Lafitte patří mezi známé francouzské herce. Tuzemští diváci jej mohou znát například z oceňovaného filmu Elle (2016), historického dramatu Na shledanou tam nahoře (2017) nebo seriálu Tapie (2023) z produkce Netflixu, v němž ztvárnil francouzského podnikatele Bernarda Tapieho. Výraznou roli si zahrál také v novém filmovém zpracování Hraběte Monte Crista (2024), kde se představil jako jeden z hlavních protivníků titulního hrdiny. Konkrétně šlo o Gérarda de Villeforta – královského prokurátora, který se podílí na nespravedlivém uvěznění Edmonda Dantèse.
Režisér snímku Tristan Séguéla (Zavolejte doktora!, Dětina), který je zároveň jedním ze tří scenáristů, při tvorbě příběhu čerpal také z reálných případů. Ve Francii se údajně v novinách často píše o advokátech, kteří balancují na hranici zákona a sami se stávají gangstery obcházejícími pravidla, jen aby dostali své klienty z vězení. Jak jsem koupil, tak také prodávám.
Není advokát jako advokát
Není bez zajímavosti, že marketingové oddělení Netflixu, případně jeho chytré algoritmy, se snaží Dobrého advokáta nabídnout také divákům, kteří si již stihli zamilovat jiného, o něco západněji položeného zástupce práva. Se seriálem Advokát (The Lincoln Lawyer), který se na obrazovkách streamovacího giganta zatím stihl objevit ve třech řadách, má však aktuální snímek pramálo společného.
Jistou podobnost zaznamenáte pouze v případě, že holdujete českému dabingu. V takovém případě vám hlavní hrdina obou počinů bude znít zcela totožně. Dabér Marek Libert totiž namlouvá jak Manuela Garcíu-Rulfa (Mickey Haller) v Advokátovi, tak Laurenta Lafitta (Léonard Landry) v Dobrém advokátovi. Ach, ty názvy...
Jak si film vede?
Podle dostupných diváckých ohlasů si Dobrý advokát vede více než slušně. Na francouzském filmovém portálu AlloCiné se může pochlubit hodnocením 3,7 z 5 na základě více než 570 hlasů. Diváci nejčastěji vyzdvihují především herecký výkon Laurenta Lafitta, svižné tempo a napínavý příběh, který je nenechá příliš vydechnout. Kritičtější hlasy naopak upozorňují na některé scenáristické nelogičnosti, přehnané situace a méně přesvědčivé vyústění.
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Co se samotného Netflixu týče, Dobrý advokát se dostal až na první místo žebříčků nejsledovanějších filmů hned v několika zemích. Zabodoval například v Brazílii, Finsku, Belgii a samozřejmě také ve své rodné Francii. Zdá se tedy, že příběh problémového právníka zaujal podstatně širší publikum, než by se u nenápadné francouzské žánrovky mohlo očekávat.
Co na to my?
A jak se film líbil mně? Přiznám se, že poměrně dost. Přesně takové nenáročné, ale dostatečně poutavé kriminální jednohubky Netflix občas potřebuje. A já měl zrovna večer, kdy jsem Dobrého advokáta zhlédl, na něco podobného chuť.
Ponechme teď stranou Lafitta, tedy technicky vzato (s přimhouření obou očí) jmenovce jistého kubánského módního návrháře pobývajícího v tuzemsku. Bavil mě i jeho mladší kolega Noé (Anthony Bajon), student práv, kterého všechny advokátní kanceláře odmítly jako stážistu. Ten hlavnímu hrdinovi zdatně sekunduje, dopíjí za něj drinky, rozfoukává mu čáry kokainu a zkrátka dělá všechno pro to, aby jeho nadřízený zůstal pokud možno střízlivý. A nakonec se i díky jeho přítomnosti podaří všechno uspokojivě zakončit.
Je to klišé? Jasně, že ano. Zkušenější divák většinu děje odhadne na míle dopředu, jenže díky neustálému přísunu nových komplikací se během necelých dvou hodin, které snímek nabízí, nestihnete nudit.
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V Dobrém advokátovi tedy na celé čáře vítězí forma nad obsahem.
Dodatek
Samostatnou kapitolou je pak obsazení Mélanie Laurent do role advokátky, která má s hlavním hrdinou společnou minulost. Než mi docvaklo, že ji znám z Tarantinových Hanebných panchartů (2009), chvilku mi to v makovici šrotovalo.