Aeroklub slaví. K 80. výročí přiletí popřát i Mustang, známý stroj druhé světové války

Autor: Vilém Janouš
  16:32
K 80. výročí se nad rakovnickým letištěm budou prohánět historická letadla. Nebudou chybět akrobaté, parašutisté nebo vzdušný souboj. Nad rakovnickým letištěm se letos znovu rozezní burácení historických motorů. Aeroklub Rakovník totiž slaví 80 let existence a výročí připomene velkým leteckým dnem, který se uskuteční 20. června.

North American P-51D Mustang patří mezi nejznámější letadla druhé světové války. V jejím závěru tyto letouny zasahovaly i nad českým územím. Letadlo se tentokrát ukáže v Rakovníku. | foto: MAFRAProfimedia.cz

Celodenní program plný akrobacie, historických letadel i leteckých soubojů ve vzduchu čeká návštěvníky rakovnického Aeroklubu, které slaví 80 let od svého založení.

Mezi hlavní taháky bude patřit legendární stíhačka P-51 Mustang. Ta se nesmazatelně zapsala na seznam nejslavnějších amerických letounů druhé světové války.

Slavné stroje

Letiště se veřejnosti otevře už dopoledne, hlavní letový program začne ve 13 hodin. Ve vzduchu se představí například skupina Trenér Box, která vznikla právě v Rakovníku a dnes patří mezi známá jména české letecké akrobacie. Přiletí také historický Antonov An-2, Piper J-3 Cub nebo československý Aero Ae-145. Chybět nebudou ani ukázky akrobacie na kluzáku Blaník či seskoky parašutistů.

„Oslava osmdesáti let Aeroklubu Rakovník je především oslavou lidí, kteří zde po generace budovali vztah k létání. Letecký den chceme pojmout jako poděkování členům, pilotům, dobrovolníkům i návštěvníkům a zároveň jako pozvánku pro všechny, které letectví fascinuje,“ říká předseda aeroklubu Milan Köhler.

Vzdušné souboje

Jedním z vrcholů programu má být vystoupení Air Show Teamu Rakovník. Diváci během něj uvidí simulaci vzdušných soubojů historických stíhaček, doplněnou pyrotechnikou a zvukovými efekty. Organizátoři slibují atmosféru, která návštěvníky na chvíli přenese do válečného nebe čtyřicátých let. Připravené budou i statické ukázky techniky a program pro rodiny s dětmi.

Rakovník má s létáním dlouhou historii. První pokusy s létáním se v okolí objevily už ve 30. letech minulého století. Samotné letiště vzniklo po válce v roce 1946 a už o rok později hostilo první velký letecký den. Dodnes je jeho dominantou unikátní hangár z 50. let se samonosnou lamelovou střechou, který je kulturní památkou.

