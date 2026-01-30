Affleck a Damon běhají z půdy do garáže. Rána od Netflixu si dvojku nezaslouží

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
Strážce streamu   14:00
Co se stane, když spojí síly dvojice hollywoodských kamarádů do deště - Ben Affleck a Matt Damon a největší streamovací gigant na světě? Vznikne z toho Rána (The Rip), ukecaný thriller, v němž místo kulek většinu stopáže lítají vzduchem rádoby hluboké promluvy hlavních hrdinů.
Ben Affleck a Matt Damon ve filmu Rána (2026)

Ben Affleck a Matt Damon ve filmu Rána (2026) | foto: Netflix

Matt Damon ve filmu Rána (2026)
Catalina Sandino Moreno ve filmu Rána (2026)
Z filmu Rána (2026)
Steven Yeun a Matt Damon ve filmu Rána (2026)
7 fotografií

Většina publika již zhruba čtrnáct dní od uvedení Rány na Netflixu vrní blahem. Dostala totiž nenáročnou zábavu, která toho sice během dvouhodinové stopáže moc nenabídne, pořád je ale lepší, než průměrné filmové Netflixovky. Jak většina vlastníků účtů na této platformě tak nějak ví či tuší, těch netflixovských ambiciózních projektů, které skončily velkým zklamáním či vyloženě tržebním fiaskem, je totiž pořád mnohem víc než těch kvalitních.

Já si ale pořád říkám, není to trochu málo Antone Pavloviči? A proč sbírá tak veskrze průměrný film tak kladná hodnocení? Rána nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Dvacet mega a průšvih

Děj snímku lze shrnout zhruba takto: Skupina miamských policajtů má na starosti zajímavou práci, tedy stopovat peníze z nelegálních kšeftů a zabavovat je dřív, než zmizí v hlubinách podsvětí. Při jedné rutinní akci ale narazí na něco, co jim okamžitě zvedne tep. Nejde o pár balíků bankovek, ale o dvacet milionů dolarů. A přesně v tu chvíli je jasné, že je zle. Taková suma nikdy neleží ladem a už vůbec ne bez majitele, který si pro ni dřív nebo později přijde. Otázka nezní jestli, ale kdy a kdo. Skuteční vlastníci peněz? Zkorumpovaní poldové, o nichž se šeptá po chodbách služeben? Nebo někdo přímo z týmu, kdo ucítí šanci vylepšit si život? Příležitost dělá zloděje. A když mají zloději policejní odznak, výcvik a ostré zbraně, je zaděláno na problém, který se nebude řešit v klidu a podle předpisů.

Jeho a její. Bernthal i Thompson souloží, lžou a podvádějí, jejich příběh se bortí pod tíhou nelogičností

Affleckovy neposedné vousy

Režisér snímku Joe Carnahan tentokrát sází spíš na charaktery, herecké výkony a ostré dialogy než na bezhlavou či většinu filmu zcela absentující akci. Výsledkem je poctivý thriller, který sice žánr nikam neposouvá, ale ví, jak diváka udržet v pozoru. Díky tempu a sehranému obsazení to celé uteče překvapivě rychle, a to i přesto, že vám zhruba v půlce málem ani nedojde, že tvůrci snímku nemají v rukávu příliš mnoho dějových es. Tím ale výčet pozitiv za mě končí.

Ze snímku mám podobný pocit jako ze špatně obarvených vousů Bena Afflecka. Měly by se mi líbit, mělo by mi to stačit, ale já pořád koukám, kde se vynoří nějaká zajímavá věc, tedy šedina. A ono pořád nic.

Ach ten scénář...

Kdyby scénář k Ráně psali Damon s Affleckem, tenhle článek i film samotný by zcela jistě vypadal jinak. Bohužel se jej však chopil Carnahan a rozhodl se, že se budou hlavní hrdinové většinu stopáže motat po polorozpadlé skrýši, významně se tvářit, kout pikle a občas si facetimovat (existuje to slovo?) s nějakým tím kolegou či kartelem. Podotýkám, že navzdory faktu, že jim paní učitelka, tedy Damonův šéf party vysbíral mobily na začátku vyučování, tedy pardon – razie. Každý tu zkrátka hraje svou vlastní hru, takže Ránu nakonec táhnou dopředu již zmíněné dialogy.

Ty ale bohužel sympatická herecká squadra ne vždycky dobře prodává. Scénář navíc ústřední partě velí dělat opravdu spoustu dost nudných a divácky nezajímavých věcí. Damonova partička většinu filmu neustále pendluje mezi garáží a půdou domu na předměstí Miami, významně se tváří a místo počítání peněz a jakéhokoliv logického počínání raději vyčkává, až dorazí někdo větší s ještě větší bouchačkou.

Bez spoilerů ještě musím nakousnout nelogičnost docela akčního finále, kde se protáhnutím pod náklaďákem jako kouzlem zbavíte veškeré pozornosti strážců zákona, či opravdu cringe scénu na pláži a jmenovkyni jisté postavy. Tohle fakt ne. A jestli se vám, podobně jako mně, při sledování nepodaří vypnout mozek, nejspíš tu jednoduchou žánrovku rozklíčujete daleko dřív, než se přiblíží závěrečné titulky.

Dodatek

Zatím neexistují žádné zprávy o tom, že by se chystal sequel, spin-off nebo druhý díl. Ani v produkčních plánech, ani v rozhovorech s tvůrci či studiem. Netflix si přitom podobnými sliby v minulosti vypomáhal, aby předplatitele ještě více na jejich filmové novinky nalákal. O čem to vypovídá, nechám samozřejmě na vás.

Rána

  • Režie: Joe Carnahan
  • Scénář: Joe Carnahan
  • Kamera: Juanmi Azpiroz
  • Hudba: Clinton Shorter
  • Hrají: Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun, Teyana Taylor, Catalina Sandino Moreno, Sasha Calle, Kyle Chandler, Scott Adkins, Nestor Carbonell, Lina Esco a další
  • Produkce: Ben Affleck, Dani Bernfeld, Matt Damon
  • Casting: Sharon Bialy, Sherry Thomas
  • Střih: Kevin Hale
  • Scénografie: Judy Becker
  • Masky: Torsten Witte, David Presto
  • Kostýmy: Kelli Jones

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Světový den mokřadů

ilustrační snímek

Informační středisko CHKO Český ráj – Bukovina a Středisko ekologické výchovy Český ráj zvou veřejnost na komentovanou vycházku u příležitosti Světového dne mokřadů. V neděli se příchozí společně...

30. ledna 2026  15:50

NSS zamítl stížnost Kyjova, potvrdil tak městu pokutu 500.000 Kč

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost Kyjova na Hodonínsku, a definitivně tak městu potvrdil pokutu 500.000 korun. Úřad pro ochranu hospodářské...

30. ledna 2026  14:06,  aktualizováno  14:06

Dobrovolníci budou v dubnu opět uklízet řeku Sázavu a její břehy

ilustrační snímek

Dobrovolníci budou letos opět uklízet řeku Sázavu a její břehy mezi Střechovem a Pikovicemi. Jednadvacátý ročník akce Čistá řeka Sázava se uskuteční od 10. do...

30. ledna 2026  14:05,  aktualizováno  14:05

Souběh velkých akcí hrozí dopravním kolapsem. Pardubická policie apeluje na diváky

V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442...

Hned dvě velké akce čekají Pardubice v neděli večer. V souvislosti s nimi se předpokládá i mimořádně složitá dopravní situace v centru města. Policie proto vyzývá diváky, kteří se chystají na muzikál...

30. ledna 2026  15:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Past na osamělého muže

V Rokytnici nad Jizerou vyhlásili stavební uzávěru na celé své území.

Divadelní spolek Jirásek Rokytnice nad Jizerou uvádí k 80. výročí svého založení divadelní hru Roberta Thomase Past na osamělého muže.

30. ledna 2026  15:40

Stromy, kiosek i nová podoba památníku. Sady Pětatřicátníků čeká proměna

Vizualizace obnovy veřejného prostranství v sadech Pětatřicátníků v Plzni.

Výraznější proměna letos čeká sady Pětatřicátníků v centru Plzně. Mají se stát příjemnějším místem, a ne jenom dopravním uzlem s parkovištěm a billboardy. Úpravy by mohly začít už v březnu. Za...

30. ledna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

J&T Banka Ostrava Beach Pro 2026 zná svůj termín! Prodej vstupenek začne 3. března

30. ledna 2026  15:32

Květinářství z Bohušova Dědictví mělo kvůli stavbařům zmizet, situace se ale změnila

Jedna z nejslavnějších scén filmu Dědictví se natáčela zde, v České ulici v...

Téměř čtyři desetiletí chodí lidé v centru Brna kolem budky s prodejnou květin. V létě to vypadalo, že stánek, u něhož Bolek Polívka ve slavném filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág potkal Karla...

30. ledna 2026  13:42,  aktualizováno  15:22

Obrazy z Ráje

Turnov

Malby z Českého ráje a ráje ptačího autorky Aleny Antošové a její dcery Barbory si mohou prohlédnout návštěvníci Regionálního turistického informačního centra v Turnově.

30. ledna 2026  15:20

Revitalizace Hlavní ulice v Ostrově bude letos pokračovat dalšími dvěma úseky

ilustrační snímek

Ostrov na Karlovarsku bude letos pokračovat v revitalizaci zelených ploch na středovém pásu na Hlavní ulici. Město vypsalo výběrové řízení na dodavatele...

30. ledna 2026  13:40,  aktualizováno  13:40

Oprava kostela v Chlumu u Třeboně po požáru potrvá několik let

ilustrační snímek

Oprava poutního barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně potrvá několik let. Historická památka z 18. století, kterou na jaře 2024 poničil...

30. ledna 2026  13:36,  aktualizováno  13:36

Pardubické železniční muzeum postavilo část vlečky, plánuje i halu na exponáty

ilustrační snímek

Železniční muzeum postavilo v pardubické části v Rosicích nad Labem první část vlečky. Má hotovou necelou třetinu z plánovaného úseku. Na kolejích bude...

30. ledna 2026  13:36,  aktualizováno  13:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.