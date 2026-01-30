Většina publika již zhruba čtrnáct dní od uvedení Rány na Netflixu vrní blahem. Dostala totiž nenáročnou zábavu, která toho sice během dvouhodinové stopáže moc nenabídne, pořád je ale lepší, než průměrné filmové Netflixovky. Jak většina vlastníků účtů na této platformě tak nějak ví či tuší, těch netflixovských ambiciózních projektů, které skončily velkým zklamáním či vyloženě tržebním fiaskem, je totiž pořád mnohem víc než těch kvalitních.
Já si ale pořád říkám, není to trochu málo Antone Pavloviči? A proč sbírá tak veskrze průměrný film tak kladná hodnocení? Rána nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
Dvacet mega a průšvih
Děj snímku lze shrnout zhruba takto: Skupina miamských policajtů má na starosti zajímavou práci, tedy stopovat peníze z nelegálních kšeftů a zabavovat je dřív, než zmizí v hlubinách podsvětí. Při jedné rutinní akci ale narazí na něco, co jim okamžitě zvedne tep. Nejde o pár balíků bankovek, ale o dvacet milionů dolarů. A přesně v tu chvíli je jasné, že je zle. Taková suma nikdy neleží ladem a už vůbec ne bez majitele, který si pro ni dřív nebo později přijde. Otázka nezní jestli, ale kdy a kdo. Skuteční vlastníci peněz? Zkorumpovaní poldové, o nichž se šeptá po chodbách služeben? Nebo někdo přímo z týmu, kdo ucítí šanci vylepšit si život? Příležitost dělá zloděje. A když mají zloději policejní odznak, výcvik a ostré zbraně, je zaděláno na problém, který se nebude řešit v klidu a podle předpisů.
|
Jeho a její. Bernthal i Thompson souloží, lžou a podvádějí, jejich příběh se bortí pod tíhou nelogičností
Affleckovy neposedné vousy
Režisér snímku Joe Carnahan tentokrát sází spíš na charaktery, herecké výkony a ostré dialogy než na bezhlavou či většinu filmu zcela absentující akci. Výsledkem je poctivý thriller, který sice žánr nikam neposouvá, ale ví, jak diváka udržet v pozoru. Díky tempu a sehranému obsazení to celé uteče překvapivě rychle, a to i přesto, že vám zhruba v půlce málem ani nedojde, že tvůrci snímku nemají v rukávu příliš mnoho dějových es. Tím ale výčet pozitiv za mě končí.
Ze snímku mám podobný pocit jako ze špatně obarvených vousů Bena Afflecka. Měly by se mi líbit, mělo by mi to stačit, ale já pořád koukám, kde se vynoří nějaká zajímavá věc, tedy šedina. A ono pořád nic.
Ach ten scénář...
Kdyby scénář k Ráně psali Damon s Affleckem, tenhle článek i film samotný by zcela jistě vypadal jinak. Bohužel se jej však chopil Carnahan a rozhodl se, že se budou hlavní hrdinové většinu stopáže motat po polorozpadlé skrýši, významně se tvářit, kout pikle a občas si facetimovat (existuje to slovo?) s nějakým tím kolegou či kartelem. Podotýkám, že navzdory faktu, že jim paní učitelka, tedy Damonův šéf party vysbíral mobily na začátku vyučování, tedy pardon – razie. Každý tu zkrátka hraje svou vlastní hru, takže Ránu nakonec táhnou dopředu již zmíněné dialogy.
Ty ale bohužel sympatická herecká squadra ne vždycky dobře prodává. Scénář navíc ústřední partě velí dělat opravdu spoustu dost nudných a divácky nezajímavých věcí. Damonova partička většinu filmu neustále pendluje mezi garáží a půdou domu na předměstí Miami, významně se tváří a místo počítání peněz a jakéhokoliv logického počínání raději vyčkává, až dorazí někdo větší s ještě větší bouchačkou.
Bez spoilerů ještě musím nakousnout nelogičnost docela akčního finále, kde se protáhnutím pod náklaďákem jako kouzlem zbavíte veškeré pozornosti strážců zákona, či opravdu cringe scénu na pláži a jmenovkyni jisté postavy. Tohle fakt ne. A jestli se vám, podobně jako mně, při sledování nepodaří vypnout mozek, nejspíš tu jednoduchou žánrovku rozklíčujete daleko dřív, než se přiblíží závěrečné titulky.
Dodatek
Zatím neexistují žádné zprávy o tom, že by se chystal sequel, spin-off nebo druhý díl. Ani v produkčních plánech, ani v rozhovorech s tvůrci či studiem. Netflix si přitom podobnými sliby v minulosti vypomáhal, aby předplatitele ještě více na jejich filmové novinky nalákal. O čem to vypovídá, nechám samozřejmě na vás.
Rána