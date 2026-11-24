Po útoku psa ve Zdibech se znovu nabízí otázka, kterou si člověk raději nechce nikdy položit: Co dělat, když se na vás nebo na vaše dítě rozběhne agresivní pes? Internet nabízí nejrůznější zaručené recepty. Někteří radí psa praštit přes čumák, jiní tvrdí, že stačí strčit mu něco do zadku. Jenže mezi internetovou teorií a skutečným střetem s rozzuřeným zvířetem je pořádný rozdíl.
Jedno je jisté: žádný univerzální trik, který zaručí, že vyváznete bez zranění, neexistuje. Důležité je především nepanikařit, nevyprovokovat další útok a snažit se chránit nejzranitelnější části těla.
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Když pes zaútočí: Co radí kynologové?
Pokud se pes teprve blíží a jeho chování působí výhrůžně, je důležité neudělat první chybu. Nezačít utíkat, nekřičet a nedělat prudké pohyby. Pes může útěk vyhodnotit jako podnět k pronásledování.
Odborníci doporučují postavit se ke zvířeti spíše bokem, vyhnout se přímému očnímu kontaktu a zkusit pevný hlasový povel. Třeba obyčejné „Ne!“ nebo „Stůj!“. Známé slovo může psa znejistit nebo zpomalit jeho postup. Samotný povel ale samozřejmě není zárukou, že zvíře poslechne.
Kynoložka Naděžda Střalková v rozhovoru pro EuroZprávy.cz upozorňuje, že pokud pes skutečně zaútočí, člověk musí počítat se zraněním. Doporučuje především chránit hlavu a krk, například předloktím obtočeným bundou nebo kabátem.
„Psovi můžeme blokovat tvrdost útoku nastavením tašky či hozením bundy nebo kabátu před tlamu,“ vysvětluje Střalková.
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Právě vytvoření překážky může být zásadní. Batoh, kabelka, bunda nebo jiný předmět mohou posloužit jako štít, který odvede pozornost zvířete od člověka. Smyslem není psa provokovat, ale dostat mezi jeho zuby a vlastní tělo nějakou bariéru.
Praštit přes čumák? A co oči nebo krk?
Na internetu se objevuje také rada, že je potřeba psa zasáhnout do nejcitlivějších míst. EuroZprávy citují kynoložku, která mezi zranitelnými místy zmiňuje čenich, oči a krk.
To ale rozhodně není univerzální návod, jak útočícího psa bezpečně zastavit. Pokus o úder může člověka přiblížit k tlamě zvířete a útok ještě zhoršit. Aktivní fyzická obrana je až krajní možností, když není možné se útoku vyhnout a člověk potřebuje chránit svůj život.
Je-li to možné, je lepší ustupovat za pevnou překážku, například dveře, plot nebo strom, a dostat se z dosahu zvířete.
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Prst do zadku? Internet má jasno, realita je jiná
Jedna z nejbizarnějších rad koluje na internetu už řadu let. Když se pes zakousne do člověka, údajně ho stačí překvapit tím, že mu někdo něco strčí do konečníku. Pes prý pustí.
Téma řešili také uživatelé diskusního serveru Odpovědi.cz. V jedné z reakcí se objevuje velmi přízemní, ale logická námitka: „Když budeš mít psa zakousnutého v nohavici, pes bude trhat a škubat hlavou, budeš mít čas hledat něco, co bys mu tam strčil?“
Autorka odpovědi, která se podle vlastních slov pohybuje kolem psů, upozorňuje i na praktický problém: dostat se k zadní části útočícího zvířete nemusí být vůbec možné. A už vůbec není jisté, že by takový zásah psa přiměl pustit.
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Jde o internetovou historku, nikoliv o ověřenou a bezpečnou metodu obrany. Strkat psovi prst nebo předmět do konečníku rozhodně nelze doporučit jako postup při napadení.
Dítě je ohrožené ještě víc
Co když pes napadne dítě? Právě to je nejhorší scénář, který připomíná dnešní případ ze Zdib. Dítě má proti velkému psovi výrazně menší šanci se ubránit. Pokud dospělý může zasáhnout, musí se pokusit především dostat mezi dítě a zvíře nějakou překážku a odvést dítě do bezpečí.
Kynoložka Střalková v EuroZprávách říká, že při obraně dítěte je namístě riskovat vlastní zranění spíše než vystavit nebezpečí jeho.
Pokud člověk skončí na zemi, měl by se snažit chránit hlavu, obličej, krk a šíji, schoulit se do klubíčka a rukama krýt hlavu a uši. Nejde o zaručenou ochranu, ale o snahu minimalizovat zranění.
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Pes vás kousl? Lékaře neodkládejte
Ani zdánlivě malá kousná rána není důvodem k mávnutí rukou. Ránu je vhodné co nejdříve důkladně vypláchnout tekoucí vodou a vyhledat lékařské ošetření. Lékař posoudí riziko infekce, potřebu přeočkování proti tetanu a případně další opatření.
Důležité je také zjistit, komu pes patří, a oznámit napadení příslušným orgánům. Pokud není znám jeho zdravotní stav nebo očkování, je nutné tuto informaci sdělit lékaři.
Pět věcí, které si zapamatovat