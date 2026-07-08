Influencer marketing přitom rozhodně nekončí. Proměňuje se ale to, komu budou lidé důvěřovat a za co budou značky ochotné platit.
Spotřebitelé chtějí doporučení na míru
Důvěra lidí se postupně přesouvá od obecných doporučení ke konkrétním odpovědím. Zatímco influenceři dlouhé roky fungovali jako hlavní zdroj inspirace, umělá inteligence dokáže nabídnout personalizované doporučení téměř okamžitě.
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„Lidé nepřestávají věřit lidem, ale začínají více věřit systému, který nemá zjevnou obchodní motivaci. AI odpovídá okamžitě, umí porovnat desítky variant najednou a působí objektivněji než influencer, u kterého divák předpokládá placenou spolupráci,“ říká Jan Skovajsa, zakladatel a CEO digitální agentury myTimi. Změnila se především očekávání spotřebitelů. Už nechtějí pouze inspiraci, ale konkrétní doporučení.
Mikroinfluenceři mohou být překvapivými vítězi
Proměna trhu nemusí nejvíce zasáhnout malé tvůrce obsahu. Naopak právě oni mohou z proměny trhu těžit. „Právě mikroinfluenceři mohou být paradoxně největšími vítězi. Jejich síla nikdy nestála na obrovském dosahu, ale na důvěře a úzkém vztahu s komunitou. To AI zatím neumí nahradit,“ vysvětluje Jan Skovajsa.
Nejvíce pod tlakem se naopak ocitnou tvůrci, jejichž obsah se dá snadno nahradit a kteří staví hlavně na placené propagaci. Pokud za jejich tipy nestojí osobní zkušenost ani odbornost, publikum i značky snáz poznají, že jde jen o reklamu.
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Jejich vliv tak bude postupně slábnout. Rozhodující nebude, kdo bude publikovat nejvíce příspěvků. V době, kdy umělá inteligence zvládne během několika minut vytvořit texty, obrázky i videa, získává na hodnotě autenticita.
„Budoucnost není v produkci většího množství obsahu, ale ve větší míře osobnosti. Influenceři by měli nabídnout něco, co AI neumí – vlastní zkušenost, zákulisí, názory, emoce nebo dlouhodobě budovanou důvěru,“ říká Jan Skovajsa. Vedle spolupráce s influencery bude stále důležitější investovat také do vlastního obsahu, odbornosti a viditelnosti v AI vyhledávání. Přestože umělá inteligence stále častěji ovlivňuje první fázi rozhodování zákazníků, konečné rozhodnutí zůstane i nadále v rukou lidí.