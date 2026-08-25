Vzpomínáte ještě na první pokusy o vytváření grafiky či fotografií s umělou inteligencí? Většina z nich působila děsivě. Nelidské tváře, příliš mnoho prstů a nesmyslné kompozice. Tak vypadaly začátky generování obrázků pomocí AI u široké veřejnosti v roce 2024, kdy Gemini a ChatGPT zpřístupnily tuto funkci ve svých verzích zdarma. Málokdo by čekal, že se se stejným AI selháním setkáme o dva roky později, a ještě v oficiální reklamě na SuperStar, která je vylepená v pražském metru.
Kdy bude SuperStar 2026
Oblíbená talentová show Česko Slovenská SuperStar se po pětileté pauze vrátí na televizní obrazovky už začátkem září.
- Pilotní díl uvede TV Nova ve středu 2. září 2026 ve 20:20 hodin.
- Moderátorem SuperStar 2026 bude Leoš Mareš.
- V porotě zasedne zpěvačka Ewa Farna, hudebník Pavol Habera, herec Jakub Prachař a hudebník Calin.
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Česko Slovenská SuperStar se po 5 letech vrací na obrazovky. Kdy poběží nová řada?
Zpackaná AI reklama
V pražském metru, konkrétně v přestupním tunelu na Můstku mezi linkami A a B, se v srpnu objevil reklamní polep na nadcházející ročník SuperStar. Po jedné straně lemují zeď fotografie poroty, na druhé straně pak rozjásaný dav. A právě ten při pohledu blíže odhalí, že se nejedná o autentické lidské tváře, nýbrž o grafiku vygenerovanou umělou inteligencí. Poznat to lze podle zdeformovaných obličejů nebo rukou. Reklamu si můžete prohlédnout v naší galerii.
Podivní fanoušci SuperStar
Satirické Vánoce a hamburgery
Nejen tato, ale i další reklamy, které byly vytvořeny umělou inteligencí, vyvolaly nevole u široké veřejnosti. V loňském roce to v Holandsku „schytal“ vánoční spot fastfoodového řetězce McDonald’s. Kritika, posměch a negativní reakce na sociálních sítích byly tak velké, že donutily holandskou pobočku hamburgerového giganta reklamu stáhnout. Lidé kritizovali nepřirozený vzhled vygenerovaných postav, podivné výrazy a nepřirozené pohyby. Přestože měl spot působit satiricky a ukazovat vánoční chaos v podobě dopravních kolapsů, uklouznutí na ledě nebo připečeného cukroví, na velkou část diváků působil příliš negativně. Hřejivé kouzlo Vánoc nedokázaly nepřirozené postavy u „lidského diváka“ vyvolat.
Rohlík bez autenticity
Obdobnou vlnu negativních reakcí si vysloužila i loňská vánoční reklama internetového obchodu s potravinami Rohlík. I u ní lidé na sociálních sítích kritizovali „chlad“ a nijakost. Lidé rozporovali i slogan spotu „Pojďme být o Vánocích spolu“, který jim neseděl ve spojitosti s umělou inteligencí. Kritika se snesla i na filozofii firmy, která si zakládá na lokálnosti a spolupráci s českými farmáři, a následně vyprodukuje reklamu „bez špetky lidskosti“.
Mnohoprstá symfonie
Nepovedených AI reklam, které se i přes několik „lidských očí“ a koleček schvalování dostaly na veřejnost, je mnoho. Jednou takovou třešinkou na závěr je příspěvek na sociálních sítích australského symfonického orchestru Queensland Symphony Orchestra, který měl v lidech vyvolat hřejivou atmosféru klasické hudby. Namísto nákupu vstupenek se však uživatelé snažili dopočítat prstů na obrázku…
Budoucnost s AI?
S umělou inteligencí se setkáváme dnes a denně, a její doba zdaleka jen tak neopadne. Ukazuje se však, že jsme na takto vytvořený vizuální obsah stále „citliví“ a chybí nám v něm vřelost a „lidskost“. Zda-li však toto vnímání časem opadne, je otázkou. Vizuální i další AI obsah bude nadále přibývat a je otázkou, zda se u nás, lidí, časem objeví nějaký druh otupělosti či bannerové slepoty, jako tomu bylo například na reklamní bannery v minulosti. Zatím se však zdá, že umělá inteligence není vždy tak dobrý sluha, jak si její „pánové“ myslí.
Co je to umělá inteligence?