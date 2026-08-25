AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  14:00
Sledovat Metro na Googlu
Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně. | foto: Veronika Reicheltová, Metro.cz

Kritiku si vysloužily také generické obličeje „jako přes kopírák“.
Další z detailů, které pobavily uživatele sociálních sítí.
Z dálky rozjásaný dav, zblízka nepovedená AI grafika.
Detail z polepu reklamy v metru
19 fotografií
Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a blíže si reklamu na nadcházející řadu SuperStar prohlédne, bude se divit. Zdeformované obličeje, nepřirozené ruce nebo nos jako Pinocchio. To jsou detaily, které reklama vytvořená umělou inteligencí ukrývá.

Vzpomínáte ještě na první pokusy o vytváření grafiky či fotografií s umělou inteligencí? Většina z nich působila děsivě. Nelidské tváře, příliš mnoho prstů a nesmyslné kompozice. Tak vypadaly začátky generování obrázků pomocí AI u široké veřejnosti v roce 2024, kdy Gemini a ChatGPT zpřístupnily tuto funkci ve svých verzích zdarma. Málokdo by čekal, že se se stejným AI selháním setkáme o dva roky později, a ještě v oficiální reklamě na SuperStar, která je vylepená v pražském metru.

Pokus o vygenerování ilustrační fotografie k článku v programu Canva pomocí umělé inteligence z roku 2024.

Kdy bude SuperStar 2026

Oblíbená talentová show Česko Slovenská SuperStar se po pětileté pauze vrátí na televizní obrazovky už začátkem září.

  • Pilotní díl uvede TV Nova ve středu 2. září 2026 ve 20:20 hodin.
  • Moderátorem SuperStar 2026 bude Leoš Mareš.
  • V porotě zasedne zpěvačka Ewa Farna, hudebník Pavol Habera, herec Jakub Prachař a hudebník Calin.

Česko Slovenská SuperStar se po 5 letech vrací na obrazovky. Kdy poběží nová řada?

Zpackaná AI reklama

V pražském metru, konkrétně v přestupním tunelu na Můstku mezi linkami A a B, se v srpnu objevil reklamní polep na nadcházející ročník SuperStar. Po jedné straně lemují zeď fotografie poroty, na druhé straně pak rozjásaný dav. A právě ten při pohledu blíže odhalí, že se nejedná o autentické lidské tváře, nýbrž o grafiku vygenerovanou umělou inteligencí. Poznat to lze podle zdeformovaných obličejů nebo rukou. Reklamu si můžete prohlédnout v naší galerii.

Podivní fanoušci SuperStar

Kritiku si vysloužily také generické obličeje „jako přes kopírák“.
Další z detailů, které pobavily uživatele sociálních sítí.
Z dálky rozjásaný dav, zblízka nepovedená AI grafika.
Detail z polepu reklamy v metru
Nepřirozené obličeje a ruce jsou znakem grafiky, kterou vytvořila umělá inteligence.
19 fotografií

Satirické Vánoce a hamburgery

Nejen tato, ale i další reklamy, které byly vytvořeny umělou inteligencí, vyvolaly nevole u široké veřejnosti. V loňském roce to v Holandsku „schytal“ vánoční spot fastfoodového řetězce McDonald’s. Kritika, posměch a negativní reakce na sociálních sítích byly tak velké, že donutily holandskou pobočku hamburgerového giganta reklamu stáhnout. Lidé kritizovali nepřirozený vzhled vygenerovaných postav, podivné výrazy a nepřirozené pohyby. Přestože měl spot působit satiricky a ukazovat vánoční chaos v podobě dopravních kolapsů, uklouznutí na ledě nebo připečeného cukroví, na velkou část diváků působil příliš negativně. Hřejivé kouzlo Vánoc nedokázaly nepřirozené postavy u „lidského diváka“ vyvolat.

Rohlík bez autenticity

Obdobnou vlnu negativních reakcí si vysloužila i loňská vánoční reklama internetového obchodu s potravinami Rohlík. I u ní lidé na sociálních sítích kritizovali „chlad“ a nijakost. Lidé rozporovali i slogan spotu „Pojďme být o Vánocích spolu“, který jim neseděl ve spojitosti s umělou inteligencí. Kritika se snesla i na filozofii firmy, která si zakládá na lokálnosti a spolupráci s českými farmáři, a následně vyprodukuje reklamu „bez špetky lidskosti“.

Mnohoprstá symfonie

Nepovedených AI reklam, které se i přes několik „lidských očí“ a koleček schvalování dostaly na veřejnost, je mnoho. Jednou takovou třešinkou na závěr je příspěvek na sociálních sítích australského symfonického orchestru Queensland Symphony Orchestra, který měl v lidech vyvolat hřejivou atmosféru klasické hudby. Namísto nákupu vstupenek se však uživatelé snažili dopočítat prstů na obrázku…

Nepovedená grafika ze sociálních sítí australského symfonického orchestru Queensland Symphony Orchestra.

Budoucnost s AI?

S umělou inteligencí se setkáváme dnes a denně, a její doba zdaleka jen tak neopadne. Ukazuje se však, že jsme na takto vytvořený vizuální obsah stále „citliví“ a chybí nám v něm vřelost a „lidskost“. Zda-li však toto vnímání časem opadne, je otázkou. Vizuální i další AI obsah bude nadále přibývat a je otázkou, zda se u nás, lidí, časem objeví nějaký druh otupělosti či bannerové slepoty, jako tomu bylo například na reklamní bannery v minulosti. Zatím se však zdá, že umělá inteligence není vždy tak dobrý sluha, jak si její „pánové“ myslí.

Co je to umělá inteligence?

  • Umělá inteligence (z angličtiny artificial intelligence, zkratka AI) označuje schopnost počítačových programů a strojů učit se z dat, myslet a řešit úkoly podobně jako člověk.
  • Funguje jako chytrý pomocník: Místo toho, aby čekala na každý přesný příkaz, dokáže sama analyzovat informace, rozpoznávat vzory a vytvářet nový obsah od psaní textů až po tvorbu obrázků.
  • Učí se zkušeností: Čím více dat a příkladů jí předložíte, tím lépe se zdokonaluje a přesněji dokáže předvídat nebo plnit zadané úkoly.
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznejte český film podle obrázku

Z filmu Pelíšky

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...

Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus

Radka Pavlovčinová pochází ze Slovenska, věnuje se herectví, zpěvu i tanci.

V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se říct, že se z něho ani po více než dvaceti letech neprobrala. Naštěstí. Radka Pavlovčinová se po...

V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště

Drobná rozhledna vznikla v dokončované části projektu Smíchov City.

Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na Hradčany ani turistickou atrakci na okraji města. Drobná vyhlídka vznikla přímo v rozvíjející se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu

Tatra T3 ev. č. 6312 prošla renovací do podoby z roku 1975. Už v sobotu 22....

Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním číslem 6312, která prošla rozsáhlou renovací. Vůz z roku 1964 přitom nemíří do muzea. Po renovaci je...

Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice

Záběry bouraného Žižkova z filmu Párátko.

Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně zbourali, aby měli lidé možnost žít v lepším. Podle tehdejších měřítek. Paneláky zaplevelená „svobodná...

Rozbité Ládví se promění. Nová tvář centra sídliště vyjde na 109 milionů korun.

Revitalizace veřejného prostranství u Kulturního domu Ládví

Ládví čeká výrazná proměna. Praha 8 vybrala vítězný návrh architektonické soutěže, který propojí dosud roztříštěná prostranství, přidá zeleň, vodní prvky, místa pro trhy i odpočinek. Rekonstrukce má...

26. srpna 2026  5:43

Větší bezpečnost i na „houpácích smrti“. Začnou očekávané úpravy rizikových tahů

Silnice I/53 z Brna do Znojma je v mnoha úsecích nebezpečná především kvůli...

Září na jižní Moravě tentokrát neavizuje jen začátek školního roku, ale také start úprav dvou frekventovaných tahů v regionu, které pro svou vytíženost a počet nehod nesou nelichotivé označení...

26. srpna 2026  5:12,  aktualizováno  5:12

V Brně začne pátý ročník Štetl Festu, připomíná židovskou historii a kulturu

ilustrační snímek

Místa, osobnosti a příběhy spojené s židovskou kulturou a historií připomene brněnská přehlídka Štetl Fest. Pátý ročník s podtitulem Návraty začíná dnes,...

26. srpna 2026,  aktualizováno 

„Dříve se to posílalo do plynu“. Romské studenty v Jeseníku zasypaly rasistické komentáře

Letní studijní program pro romské děti se letos koná v Malé Morávce na...

Přijeli se vzdělávat a rozvíjet své schopnosti, místo toho je na internetu čekala vlna nenávisti. Romští studenti, kteří vyrazili na vzdělávací program BARUVAS v Jeseníku, se na facebookových...

25. srpna 2026  20:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vědci našli při průzkumu lánského zámeckého parku ohrožené orchideje i tesaříka

ilustrační snímek

Vědci našli při průzkumu lánského zámeckého parku vzácné a ohrožené druhy, třeba orchidej vstavač májový nebo brouka tesaříka obrovského. Pestrost některých...

25. srpna 2026  18:28,  aktualizováno  18:28

Hradecká policie varuje před dopravními komplikacemi během čtvrtečního fotbalu

ilustrační snímek

Policie upozorňuje řidiče, že v souvislosti se čtvrtečním fotbalovým zápasem mezi FC Hradec Králové a řeckým klubem Panathinaikos Athény mohou vznikat dopravní...

25. srpna 2026  18:17,  aktualizováno  18:17

Běh s Metrem je zpět. V září vyrazíme z Dvorců do Modřan a čeká nás sladký cíl

Před rokem jsme běželi po cyklostezce směrem do centra. Letos vyrazíme směrem...

Nejde o závod, ale o večer plný pohybu, zábavy a dobré nálady. Zářijová akce Běžíme s Metrem nabídne trať z Dvorců do Modřan a v cíli pořádnou dávku čokolády.

25. srpna 2026  19:55

Zastupitelé Hradce Králové schválili převod kempu Stříbrný rybník Městským lesům

ilustrační snímek

Zastupitelé Hradce Králové dnes schválili převod areálu kempu Stříbrný rybník do majetku společnosti Městské lesy Hradec Králové. Hodnota převáděných pozemků a...

25. srpna 2026  18:08,  aktualizováno  20:49

Plzeňský kraj dá na organizaci olympiády dětí 47 mil. Kč a 50 mil. na stavby

ilustrační snímek

Plzeňský kraj dá téměř 47 milionů korun na organizaci Zimní olympiády dětí a mládeže (ZODM), která bude příští rok 24. až 29. ledna. Proti původnímu rozpočtu z...

25. srpna 2026  17:29,  aktualizováno  17:29

Zákazníci rozhodli o novém designu limitované edice čističky vzduchu Ionic-CARE

21. srpna 2026  10:44,  aktualizováno  25. 8. 18:35

Policie chystá na rizikový zápas Plzně s Bělehradem velká bezpečnostní opatření

ilustrační snímek

Rozsáhlé bezpečnostní opatření připravuje plzeňská policie na čtvrteční odvetné utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy mezi Viktorií Plzeň a Crvenou...

25. srpna 2026  16:55

Policie považuje utkání Jablonce s Rangers za velmi rizikové, chystá opatření

ilustrační snímek

Bezpečností opatření chystají policisté kvůli čtvrtečnímu zápasu evropské Konferenční ligy (KL), v němž Jablonec přivítá skotský Glasgow Rangers. Utkání...

25. srpna 2026  16:41,  aktualizováno  16:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.