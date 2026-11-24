Rancherské speciality z Jestřebic na Benešovsku se zaměřují na zpracování masa, Farma Volavec z Mírové pod Kozákovem na Turnovsku produkuje mléko a produkty z něj. I když se jejich příběhy a zaměření liší, spojuje je podnikatelský původ majitelů – oba vzešli z IT průmyslu.
Rancherské speciality jsou součástí společnosti WIFCOM, jež poskytuje internetové služby domácnostem a malým firmám. Podobně spolumajitel Farmy Volavec Zdeněk Brožek financoval rozvoj své rodinné farmy z peněz vydělaných v oboru IT.
Josef Houžvička, majitel Rancherských specialit, původně masnou výrobu v plánu neměl. K rozhodnutí ho přivedla až snaha najít využití pro zanedbané budovy, které získal společně se sousedním areálem.
Oproti tomu, příběh Farmy Volavec začal už v minulém století. „Komunisti vzali dědovi statek. Celý zbytek života doufal, že se mu vrátí. Bohužel se toho nedožil,“ vzpomíná vnuk zakladatele Zdeněk Brožek. Když po roce 1989 přišla příležitost začít znovu, Brožek na tuto tradici navázal.
Rodina, nebo zaměstnanci?
Ve Farmě Volavec se zpracovává mléko z vlastního chovu na jogurty, sýry nebo třeba tvaroh. Na jejím fungování se podílí několik generací rodiny Brožkových. Dcera se zetěm provozují mlékárnu, syn se stará o pole i stádo a další příbuzní pomáhají s administrativou nebo rozvozem výrobků.
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Rancherské speciality fungují jinak. Jejich majitel zaměstnává 36 lidí a sám se věnuje především řízení, investicím a rozvoji firmy; každodenní provoz se bez něj obejde. „Kdybych na dva měsíce odjel, výroba by pokračovala, prodejny by fungovaly a zákazníci by dostávali stejné výrobky jako dnes,“ vysvětluje Houžvička. Oproti tomu, výpadek byť jen jednoho z pracovníků Farmy Volavec by prý znamenal citelný zásah do jejího fungování.
Rozdílná je i pozice obou podniků v rodinných rozpočtech. Zatímco Farma Volavec představuje hlavní zdroj příjmů rodiny, výroba uzenin je pouze jednou z aktivit společnosti WIFCOM.
Když přijde špatný rok
Oba podniky si dnes dokážou vydělat na vlastní provoz. Houžvička nicméně připouští, že investice do výroby uzenin a jejich prodejen se mu dosud nevrátily. Výhodou podle něj je právě to, že Rancherské speciality nejsou jeho jedinou podnikatelskou aktivitou.
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Brožek naopak zdůrazňuje závislost svého podnikání a farmy na počasí a nákladech spojených s chovem zvířat. Když například v roce 2018 přišlo sucho, musela rodina přikoupit krmivo za statisíce korun. „Máme 88 kusů dobytka, které musíme uživit,“ konstatuje.
Houžvička přiznává, že velké rozvojové plány s výrobou uzenin do budoucna nemá. „Dostali jsme se do fáze, kdy je důležitější dobře fungovat než pořád jen růst. Chci, aby naše výrobky lidem chutnaly, zaměstnanci byli spokojení a aby nás práce stále bavila,“ říká majitel středočeské firmy.
Pro Brožka, spolumajitele rodinné farmy na severu Čech, je důležité vidět především to, že rodinná tradice nekončí a že má následovníky. „Někdy mi to až vžene slzy do očí, když vidím mladou generaci, kterou farmaření baví.“
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