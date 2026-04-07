V budově České národní banky (ČNB) v Praze a okolí dnes odpoledne zasahovala Policie ČR. Webu Metro.cz to potvrdili mluvčí pražských policistů i hasičů.
„Policisté prověřovali odložený batoh, který se našel v budově,“ potvrdil webu Metro.cz mluvčí policie Jan Daněk.
„Policie provedla evakuaci budovy. My tam máme dvě družstva ze stanice Sokolská,“ dodal Miroslav Řezáč, mluvčí pražských hasičů. Na několik desítek minut byla také uzavřena ulice Na Příkopě.
Na místo dorazil i pyrotechnik, aby opuštěné zavazadlo zajistil. Krátce před 15. hodinou zjistil, že nehrozí žádné nebezpečí a akce tak byla ukončena.