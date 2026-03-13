Ten první – sci-fi béčko Válečné monstrum čerstvě uvedené na Netflixu to ale nemá u diváků právě jednoduché. Jde totiž o podívanou tradičního střihu, ve které dojde nejen na bitky s obřím robotem s hodně špatnou muškou, ale i na mudrování, zlomené srdíčko, military agitku a obrovskou kupu nelogičností. Vše tedy záleží na tom, zda jste před koukáním ochotni na chvíli odložit mozek někam do futrálu.
Blbina Válečné monstrum rozhodně nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
Nejen moderní Predátor
Kdyby všechny ty netflixovské žánrové jednohubky (čti ne/rozumně drahé spotřební kraviny na jedno použití) dopadly jako Válečné monstrum, byl bych vlastně docela vyladěný. Ve výsledku totiž nejde ani tak o moderní variaci na Predátora, jak avizovali první vlažně nadšení diváci, nýbrž o po všech stránkách jednoduchou a přímočarou military sci-fi naháněčku, která se bohužel občas utápí ve verbujícím vojenském podtónu. Dnešního Strážce jsem se rozhodl pojmout trochu netradičně a opřít se i o názory profesionálních recenzentů, a také uživatelů tří klíčových filmových webů. Tím je moviezone.cz, kinobox.cz a webu Česko-Slovenské filmové databáze – čsfd.cz.
Co na to recenzenti a diváci?
Redakce a uživatelé webu MovieZone.cz hodnotí Válečné monstrum jako průměrnou, ale zábavnou akční jízdu. Nejvíce chválí svižné tempo a množství akčních scén, které udrží pozornost diváků hledajících klasický popcornový zážitek. Kritika směřuje hlavně na jednoduchý a předvídatelný děj.
Podobně mírně pozitivní jsou hodnocení na Kinobox.cz. Film získává průměrné skóre kolem 66 procent, což naznačuje solidní, ale nijak výjimečný zážitek. Divákům se líbí rychlý střih a střídání akčních scén, vadí jim ale, že film připomíná béčka z osmdesátých let a nepřináší nic zásadně nového.
Na ČSFD.cz jsou názory rozkolísané, hodnocení se pohybuje kolem 64 procent. Fanoušci chválí akci, tempo a vizuální efekty, zároveň ale kritizují předvídatelný děj a jednodušší charaktery. Film je tak ideální volbou pro ty, kteří hledají nenáročnou akční zábavu, ale nemají ambice koukat na bůhvíjak hluboký příběh.
Vtípek s kávovarem
O režisérovi snímku Patrickovi Hughesovi se ví, že je to šikovný rutinér. Kdo by si ho neuměl na první dobrou zařadit, na kontě má například třetí Postradatelné (tedy poslední Postradatelné, na které se ještě dalo koukat), Zabijáka & bodyguarda nebo netflixovskou akční komedii Muž z Toronta s Woodym Harrelsonem a Kevinem Hartem. Až ve Válečném monstru ale dle mého jakž takž ukazuje, že umí natočit příjemnou eRkovou akci.
Válečné monstrum je na ploše většiny své stopáže survivor akčňák, ve kterém se bezejmenné postavy opatřené pouze čísly proměňují v krvavou kaši stejně efektně, jako dokáže Ritchson plavat proti proudu divoké řeky, slaňovat či tahat kamarády, i když má díru v noze.
Závěrem si ovšem neodpustím vtípek, který lze s jistotou považovat za spoiler. Pokud jste tedy film ještě něviděli, zbytek tohoto textu si přečtěte až posléze. Můžeme? Můžeme.
Velice mě, a jistě nejen mě, pobavila jedna ze závěrečných scén, v níž hlavní hrdina odhalí kolegům z armády ucpávací fígl na mimozemské roboty. Když jsme si o tom povídali s kolegy v redakci, scénu „s kamínky“ jsem se rozhodl ostatním přehrát. Posloužil mi k tomu pytel se zrnkovou kávou a redakční kávovar. Jak to dopadlo si můžete prohlédnout na fotce níže.
Válečné monstrum