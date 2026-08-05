První pololetí roku 2026 znovu ukázalo, že potřeba odborné pomoci dětem, které zažívají násilí, zneužívání nebo vážné psychické problémy, neklesá. Do péče Dětského krizového centra (DKC) přicházejí děti, které se ocitly v mimořádně složitých životních situacích a potřebují okamžitou i dlouhodobou podporu.
Stovky dětí v péči odborníků
„Od ledna do konce června poskytlo Dětské krizové centrum ambulantní odbornou péči 383 ohroženým dětem (tedy dvě až tři děti denně). Služby DKC současně využilo 824 uživatelů, tedy nejen samotné děti, ale také jejich rodiče, pěstouni či další pečující osoby,“ uvedlo DKC ve své zprávě.
Odborníci během šesti měsíců uskutečnili více než 10 tisíc konzultací, téměř 5,9 tisíce odborných intervencí a více než 8,4 tisíce kontaktů s klienty, jejich rodinami i spolupracujícími institucemi. Statistiky potvrzují, že pomoc dětem často vyžaduje dlouhodobou spolupráci nejen s rodinou, ale také se školami, lékaři, sociálními pracovníky či policií.
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Nejčastějším problémem je sexuální zneužívání
Nejvíce dětí vstoupilo do péče kvůli sexuálnímu zneužívání, které tvořilo 28 procent všech případů (106 dětí). Druhým nejčastějším důvodem bylo ohrožující rodinné prostředí (97 dětí) a třetím fyzické týrání (62 dětí).
Odbornou pomoc potřebovaly také děti ohrožené sebepoškozováním a sebevražedným jednáním, děti se zkušeností se sexuálním experimentováním nebo další klienti řešící závažná traumata.
Mezi klienty převažovaly dívky (220) nad chlapci (163). Alarmující je také věk některých obětí. Celkem 54 dětí bylo mladších šesti let, což představuje přibližně 14 procent všech klientů.
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Přibývá dětí v akutní psychické krizi
Službu Okamžité krizové pomoci využilo během prvního pololetí 60 dětí, které se ocitly v akutní krizové situaci a potřebovaly okamžitou podporu.
Linka důvěry Dětského krizového centra přijala 2 635 krizových kontaktů. Ve více než pěti stech případech bylo hlavním tématem týrání, zneužívání nebo zanedbávání dítěte. Ještě častěji se odborníci setkávali se sebedestruktivním jednáním dětí – sebepoškozování, sebevražedné myšlenky nebo pokusy o sebevraždu tvořily hlavní téma 680 kontaktů, tedy více než čtvrtiny všech hovorů.
Více než dvě třetiny klientů centra tvoří děti, které zažily sexuální zneužívání, fyzické násilí nebo vyrůstají v závažně ohrožujícím rodinném prostředí. Právě proto odborníci upozorňují, že včasná pomoc může zásadně ovlivnit jejich další život.
Kromě linky důvěry Dětského krizového centra se mohou mladí lidé obrátit i na Linku bezpečí. Pomoc dětem a rodinám nabízí také například Centrum Locika.