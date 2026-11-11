Zákazníci sítě supermarketů a hypermarketů Albert mohou ode dneška znovu využívat věrnostní aplikaci Můj Albert. „Rádi vás zase vidíme. Naše aplikace je znovu dostupná! Spolu s ní se vrátily i všechny vaše oblíbené výhody. Od 11. do 17. 11. na vás navíc mimořádně čeká 2x více slev a kreditů,“ hlásá při znovuspuštění.
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Mějte nejnovější verzi
Nutné je ovšem podle provozovatele aplikaci aktualizovat, a to na nejnovější verzi 7.4.
Až do konce roku mohou uživatelé využít i výhody aktuálních věrnostních kampaní na Lego a Fabini. „Na každé sběratelstké kartičce najdete rovnou 4 předvyplněné věrnostní body,“ dodává.
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Co se stalo?
Aplikace byla mimo provoz od půlky října, kdy byl řetězec zasažen kybernetickým útokem, který postihl mateřskou skupinu Ahold Delhaize. Albert odstávku vysvětlil jako preventivní krok. Po dobu výpadku převedl ceny původně vyhrazené uživatelům aplikace přímo na cenovky v prodejnách. Na vybrané zboží tak dosáhli za stejnou cenu i zákazníci bez aplikace.