Alergie nekončí s létem. V září ještě létá pyl ambrozie, potíže přinášejí i plísně

Autor: Kamila Hudečková
  5:00
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alergie | foto: MAFRA

Pylová sezona s koncem léta nekončí. V září mohou alergiky dál trápit ambrozie a některé další byliny, zatímco prach či plísně způsobují potíže i mimo sezonu. Jak zjistit, co za obtížemi stojí, a kdy se objednat k alergologovi?

I na podzim se musejí mít alergici na pozoru. Během září dokvétá mnoho trav a bylin. Například ambrozie, která může kvést až do poloviny října, je velmi agresivní alergen a jedince citlivé na její pyl může ještě pěkně potrápit. Ambrozie je invazní rostlina, která se do střední Evropy rozšířila kvůli klimatickým změnám. „Ambrozie je větrosnubná rostlina, což znamená, že se opyluje pomocí větru. Produkuje velké množství lehkého pylu, který se může šířit na desítky kilometrů daleko. Hovoříme pak o takzvaném ambroziovém mikroprachu, který proniká hluboko do dýchacích cest a potíže může vyvolat i u lidí, kteří se s rostlinou fyzicky nikdy nesetkali,“ vysvětluje lékařka Radka Šedivá z alergologické ambulance Synlab.

Co je to alergie?

  • Jde o nepřiměřenou reakci imunitního systému na určité látky, alergeny, které se dostanou do organismu. Když se s ním setká poprvé, začne reagovat tvorbou protilátek ze skupiny imunoglobulinu E a dalších.
  • Mezi projevy patří rýma, pálení, svědění a slzení očí, kýchání, dýchací potíže, které mohou vyústit v astma, bolest hlavy, únavu či kožní vyrážku.

Blíží se období pro testování

Také dokvétají některé druhy trav, konkrétně drnavec, rákos a srha. Hlavní pylovou sezonu mají stále byliny. Kromě pelyňku a jitrocele mohou alergikům způsobovat potíže i rostliny z čeledi kopřivovitých. Od října již bývá od pylů klid a nastává tak nejlepší období pro absolvování testů na zjištění kritických alergenů. U sezonních alergií, kam spadají právě ty na pyl, je totiž důležité přesně vědět, na co jste alergičtí, abyste mohli včas podniknout příslušná opatření. Jestliže to nevíte, je velmi těžké problémům zamezit.

A pak jsou tu alergie, které nesouvisí s ročním obdobím. Patří sem roztoči, prach, spory plísní, srst a sliny domácích mazlíčků, vosí a včelí jed či potravinové alergie. I ty je potřeba odhalit, snažit se je ve svém prostředí eliminovat a být na ně připraven.

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Základní pravidlo?

Pokud máte podezření, že byste mohli být alergičtí, objednejte se k lékaři. Alergologové v Česku provedou ročně přes dva miliony vyšetření. Po důkladné anamnéze většinou následuje takzvaný prick test, při kterém se alergeny vpichují přímo do kůže a nechávají několik minut reagovat. „Prick testy jsou základní vyšetřovací metodou, lze je však provádět u omezeného množství alergenů. Pro některé alergeny tak volíme vyšetření krevním testem. Samotné laboratorní vyšetření však nemusí znamenat průkaz alergie, interpretace výsledků je vždy nutná v souvislosti s klinickými obtížemi pacienta,“ zdůrazňuje Šedivá.

Jak s alergií bojovat

  • První, zásadní a nejúčinnější opatření je vyhnout se alergenu, respektive ho eliminovat.
  • Sliznice alergiků je výrazně citlivější než u zdravých lidí a vlivem alergického zánětu vykazuje i takzvanou slizniční hyperreaktivitu, která je snadno provokována dráždivými podněty z vnějšího prostředí. Mezi taková dráždidla patří hlavně cigaretový kouř, exhalace spalovacích motorů, ale i větší koncentrace prachu.
  • Další krokem je farmakologická léčba, která z velké části dokáže tlumit, až úplně potlačit projevy alergického zánětu, nikoli však vyléčit.
  • U některých typů alergií je možná také takzvaná alergenová imunoterapie vakcínami trvající měsíce až roky, jejímž výsledkem je dlouhodobé potlačení alergické imunitní reakce s následnou minimální nebo žádnou potřebou brát léky.

Léčba zahrnuje režimová opatření. Základem je vyhýbání se tomu, co alergii způsobuje. Pacienti by měli dodržovat spánkovou hygienu, zdravě jíst, nekouřit a udržovat si optimální hmotnost. Pokud se alergie neléčí, může kromě astmatu vést například k častým infekcím, atopickému ekzému či k problémům zažívacího traktu.

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„Moje první rada zní: Snažte se zmírnit míru stresového hormonu kortizolu. Alergické reakce obecně zhoršuje stres, kterému sice není možné se zcela vyhnout, ale určitě je možné ho alespoň částečně zmírnit. Toho lze docílit častějším pohybem, ranním otužováním nebo zařazením léčivých bylinek, adaptogenů, do jídelníčku. Mezi takové bylinky patří například ženšen, rozchodnice nebo klanopraška, které zmírňují projevy úzkosti a stresu,“ uvádí Irena Kiliková, vedoucí Lékárny Agel na Sokolské třídě v Ostravě.

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