I na podzim se musejí mít alergici na pozoru. Během září dokvétá mnoho trav a bylin. Například ambrozie, která může kvést až do poloviny října, je velmi agresivní alergen a jedince citlivé na její pyl může ještě pěkně potrápit. Ambrozie je invazní rostlina, která se do střední Evropy rozšířila kvůli klimatickým změnám. „Ambrozie je větrosnubná rostlina, což znamená, že se opyluje pomocí větru. Produkuje velké množství lehkého pylu, který se může šířit na desítky kilometrů daleko. Hovoříme pak o takzvaném ambroziovém mikroprachu, který proniká hluboko do dýchacích cest a potíže může vyvolat i u lidí, kteří se s rostlinou fyzicky nikdy nesetkali,“ vysvětluje lékařka Radka Šedivá z alergologické ambulance Synlab.
Co je to alergie?
Blíží se období pro testování
Také dokvétají některé druhy trav, konkrétně drnavec, rákos a srha. Hlavní pylovou sezonu mají stále byliny. Kromě pelyňku a jitrocele mohou alergikům způsobovat potíže i rostliny z čeledi kopřivovitých. Od října již bývá od pylů klid a nastává tak nejlepší období pro absolvování testů na zjištění kritických alergenů. U sezonních alergií, kam spadají právě ty na pyl, je totiž důležité přesně vědět, na co jste alergičtí, abyste mohli včas podniknout příslušná opatření. Jestliže to nevíte, je velmi těžké problémům zamezit.
A pak jsou tu alergie, které nesouvisí s ročním obdobím. Patří sem roztoči, prach, spory plísní, srst a sliny domácích mazlíčků, vosí a včelí jed či potravinové alergie. I ty je potřeba odhalit, snažit se je ve svém prostředí eliminovat a být na ně připraven.
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Základní pravidlo?
Pokud máte podezření, že byste mohli být alergičtí, objednejte se k lékaři. Alergologové v Česku provedou ročně přes dva miliony vyšetření. Po důkladné anamnéze většinou následuje takzvaný prick test, při kterém se alergeny vpichují přímo do kůže a nechávají několik minut reagovat. „Prick testy jsou základní vyšetřovací metodou, lze je však provádět u omezeného množství alergenů. Pro některé alergeny tak volíme vyšetření krevním testem. Samotné laboratorní vyšetření však nemusí znamenat průkaz alergie, interpretace výsledků je vždy nutná v souvislosti s klinickými obtížemi pacienta,“ zdůrazňuje Šedivá.
Jak s alergií bojovat
Léčba zahrnuje režimová opatření. Základem je vyhýbání se tomu, co alergii způsobuje. Pacienti by měli dodržovat spánkovou hygienu, zdravě jíst, nekouřit a udržovat si optimální hmotnost. Pokud se alergie neléčí, může kromě astmatu vést například k častým infekcím, atopickému ekzému či k problémům zažívacího traktu.
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„Moje první rada zní: Snažte se zmírnit míru stresového hormonu kortizolu. Alergické reakce obecně zhoršuje stres, kterému sice není možné se zcela vyhnout, ale určitě je možné ho alespoň částečně zmírnit. Toho lze docílit častějším pohybem, ranním otužováním nebo zařazením léčivých bylinek, adaptogenů, do jídelníčku. Mezi takové bylinky patří například ženšen, rozchodnice nebo klanopraška, které zmírňují projevy úzkosti a stresu,“ uvádí Irena Kiliková, vedoucí Lékárny Agel na Sokolské třídě v Ostravě.