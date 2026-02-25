Populární bary u dolních stanic sjezdovek bývají ke konci lyžování a po uzavření tratí často nabité k prasknutí. Jenže na skleničku se tu staví během dne i ti, kteří potom zase zamíří na svah. Sice v dobré náladě a „zahřátí“ na provozní teplotu, jenže se jim to nemusí vyplatit.
Zkrácené pojistné plnění?
Požití alkoholu nebo jiných návykových látek může totiž při pojistné události zásadně ovlivnit, zda a v jaké výši pojišťovna škodu uhradí. Pokud se prokáže, že alkohol při srážce lyžařů či v jiném případě, kdy musí zasahovat třeba horská služba a lékaři, souvisel se vznikem úrazu nebo škody a zároveň došlo k porušení pojistných podmínek, může být pojistné plnění výrazně kráceno. Nebo dokonce zcela zamítnuto.
Loni tři sta případů
„Od začátku letošního roku evidujeme na sedmdesát úrazů českých turistů v horských oblastech v zahraničí. V průběhu loňského roku šlo přibližně o celkem tři sta takových případů,“ vypočítává statistiku Eva Trajboldová, manažerka pojištění osob pojišťovny Uniqa. Pokud například „sejmete“ na sjezdovce jiného lyžaře a pak vám naměří v krvi alkohol, nemusí pojišťovna uhradit vaše bolestné či poškození výbavy, ale může po viníkovi požadovat peníze, jež vyplatila druhému zraněnému. V zahraničí se může jednat až o vyšší statisíce korun, musí-li zasahovat i vrtulník, naskakují částky i přes milion korun.
15,5
Až tolik tisíc úrazů pod vlivem alkoholu ročně evidují lékaři. Jedná se jen o případy, které vyžadují hospitalizaci a k nimž došlo při práci, doma nebo při sportu. Dopravní policie eviduje ročně čtyři až pět tisíc nehod, kdy řidiči pili.