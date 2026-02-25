Alkohol na sjezdovce může zrušit pojistku. Pojišťovny krátí plnění, škody jdou do statisíců

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  16:30
Lyžaři mířící do hor často řeší hlavně kvalitní pojištění, ale zapomínají na zásadní riziko, kterým je alkohol. Pokud se prokáže, že byl pod jeho vlivem způsoben úraz nebo nehoda na sjezdovce, pojišťovna může pojistné plnění výrazně krátit, nebo ho zcela odmítnout. Zásah horské služby či vrtulníku se přitom v zahraničí může vyšplhat na stovky tisíc až milion korun, které pak viník hradí ze svého.

Návštěvnice Svatého Petra ve Špindlerově Mlýně (30. prosince 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Populární bary u dolních stanic sjezdovek bývají ke konci lyžování a po uzavření tratí často nabité k prasknutí. Jenže na skleničku se tu staví během dne i ti, kteří potom zase zamíří na svah. Sice v dobré náladě a „zahřátí“ na provozní teplotu, jenže se jim to nemusí vyplatit.

Jste ironman, motorkář nebo paraglidista? Při cestě do zahraničí vám připraví speciální pojistku

Zkrácené pojistné plnění?

Požití alkoholu nebo jiných návykových látek může totiž při pojistné události zásadně ovlivnit, zda a v jaké výši pojišťovna škodu uhradí. Pokud se prokáže, že alkohol při srážce lyžařů či v jiném případě, kdy musí zasahovat třeba horská služba a lékaři, souvisel se vznikem úrazu nebo škody a zároveň došlo k porušení pojistných podmínek, může být pojistné plnění výrazně kráceno. Nebo dokonce zcela zamítnuto.

I banální úraz u bazénu může stát miliony, varuje expert na cestovní pojištění

Loni tři sta případů

„Od začátku letošního roku evidujeme na sedmdesát úrazů českých turistů v horských oblastech v zahraničí. V průběhu loňského roku šlo přibližně o celkem tři sta takových případů,“ vypočítává statistiku Eva Trajboldová, manažerka pojištění osob pojišťovny Uniqa. Pokud například „sejmete“ na sjezdovce jiného lyžaře a pak vám naměří v krvi alkohol, nemusí pojišťovna uhradit vaše bolestné či poškození výbavy, ale může po viníkovi požadovat peníze, jež vyplatila druhému zraněnému. V zahraničí se může jednat až o vyšší statisíce korun, musí-li zasahovat i vrtulník, naskakují částky i přes milion korun.

15,5

Až tolik tisíc úrazů pod vlivem alkoholu ročně evidují lékaři. Jedná se jen o případy, které vyžadují hospitalizaci a k nimž došlo při práci, doma nebo při sportu. Dopravní policie eviduje ročně čtyři až pět tisíc nehod, kdy řidiči pili.

Témata: sjezdovka, Alkohol

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Survivor Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně

Moderátorem zůstává Ondřej Novotný, který provází Survivorem od první řady.

Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly vycházejí, o kolik se hraje a kdo patří mezi 24 soutěžících letošního Survivoru. Už máte mezi...

Provoz na trati v Úvalech zastavila srážka vlaku s člověkem, na místo letěl vrtulník

Provoz na železničním koridoru v Úvalech zastavil střet vlaku s člověkem, který...

Provoz na železničním koridoru v Úvalech byl zhruba na hodinu zcela zastavený, vlak tam srazil člověka, který je v péči záchranářů. Provoz byl zcela obnoven okolo 17. hodiny, informoval mluvčí Správy...

25. února 2026  17:02,  aktualizováno  17:05

Policejní vůz s blikajícími majáky boural v křižovatce, střetl se s jiným autem

V Úvalech došlo ke srážce dvou vozidel, jedno z nich bylo policejní. (25. února...

Policisté bourali ve středu odpoledne v Úvalech u Prahy. Jejich služební vůz se v křižovatce střetl s jiným osobním autem. Podle prvotních informací jel policejní vůz se zapnutými majáky na červenou,...

25. února 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Nález jímek v Hradci Králové nasvítil podle archeologů život ve 13. století

ilustrační snímek

V centru Hradce Králové objevili archeologové stopy po osídlení z nejstaršího období města. Při rekonstrukci podzemních prostor v severní části Galerie...

25. února 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Organizace Dobromysl otevřela v Kačici domov pro lidi s autismem

Organizace Dobromysl otevĹ™ela v KaÄŤici domov pro lidi s autismem

Organizace Dobromysl dnes otevřela v Kačici na Kladensku domov pro lidi s autismem. Jeho kapacita už je zaplněná, činí čtyři místa. Stavbu zaplatil soukromý...

25. února 2026  15:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zatajila sestra v porodnici upuštění dítěte? Soud dál řeší kauzu postiženého Káji

Rodiče Káji Vitáska z Choliny na Olomoucku zůstali doma, aby mohli o těžce...

Případem těžce postiženého chlapce, který se ve šternberské porodnici před lety narodil jako zdravé dítě, poté ale následkem masivního krvácení do mozku skončil zcela odkázaný na pomoc druhých, se...

25. února 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Přerov převezme správu hrobů Kainara a Lipnera, zajistí jejich péči

ilustrační snímek

Přerov se rozhodl převzít do své správy pietní místa spojená s osobnostmi, které se výrazně zapsaly do jeho kulturní a společenské historie. Převezme hrob...

25. února 2026  14:48,  aktualizováno  14:48

V libereckém FOKUSu funguje od ledna Centrum duševního zdraví pro děti

ilustrační snímek

V Liberci funguje od ledna Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty. Liberecký kraj je po Praze teprve druhým regionem, který takovou službu poskytuje,...

25. února 2026  14:47,  aktualizováno  14:47

Alkohol na sjezdovce může zrušit pojistku. Pojišťovny krátí plnění, škody jdou do statisíců

Návštěvnice Svatého Petra ve Špindlerově Mlýně (30. prosince 2025)

Lyžaři mířící do hor často řeší hlavně kvalitní pojištění, ale zapomínají na zásadní riziko, kterým je alkohol. Pokud se prokáže, že byl pod jeho vlivem způsoben úraz nebo nehoda na sjezdovce,...

25. února 2026  16:30

Ve Valašském Meziříčí hořelo v panelovém domě, obyvatelé jej museli opustit

Ve ValaĹˇskĂ©m MeziĹ™Ă­ÄŤĂ­ hoĹ™elo v panelovĂ©m domÄ›, obyvatelĂ© jej museli opustit

Hasiči zasahovali dnes ráno u požáru v panelovém domě ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku. Obyvatelé kvůli němu museli budovu opustit. Jeden člověk z bytu v...

25. února 2026  14:40,  aktualizováno  14:40

Zlín mění vyhlášku o zákazu alkoholu. Policii scházejí účinná opatření

Možnosti, jak umravnit neukázněné lidi pod vlivem alkoholu, mají města omezené....

Město Zlín mírně mění mapu míst, kde se může popíjet alkohol na veřejnosti. Přidalo k nim okolí Obchodního domu, které je hodně frekventované. A současně z nich vypustilo Školní ulici a východní část...

25. února 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Nemocnice kvůli krizi výrazně zvyšuje bonusy, noví lékaři dostanou až milion

Nemocnice Pelhřimov

Nemocnice Pelhřimov, která řeší vážnou personální krizi, razantně navyšuje finanční pobídky pro nové zaměstnance. Ve snaze konkurovat velkým fakultním pracovištím a stabilizovat situaci na klíčových...

25. února 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Mléko od dárkyň jako vzácný lék pro nedonošené děti. Sběrna funguje už rok

Detail mateřského mléka.

Již dvanáct měsíců funguje na novorozenecké jednotce intenzivní péče (JIP) v jihlavské nemocnici sběrna mateřského mléka. Zařízení, které vzniklo díky podpoře vedení i nadšení personálu, se stalo...

25. února 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.