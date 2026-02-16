Závody žen hostí slavná Cortina d’Ampezzo, muži závodí v Bormiu, kde patří trať Stelvio k nejtěžším na světě. Program alpského lyžování vyvrcholí ve středu 18. února ženským slalomem. Do program se zapojí i sedm Čechů.
Program alpského lyžování na ZOH 2026:
|Datum
|Disciplína
|Čas
|Česká účast
|Výsledky
|7. 2. (sobota)
|sjezd muži
|11:30
|Zabystřan
|24. místo
|8. 2. (neděle)
|sjezd ženy
|11:30
|Nováková, Labaštová
|25. Nováková -5,79, 29. Labaštová -8,45, 31. Negri (všechny ČR) -9,38.
|9. 2. (pondělí)
|týmová kombinace muži
|10:30 (sjezd)
|Zabystřan
|20. Zabystřan
|9. 2. (pondělí)
|týmová kombinace muži
|14:00 (slalom)
|Müller
|20. Müller
|10. 2. (úterý)
|týmová kombinace ženy
|14:00
|Dubovská, Labaštová
Nováková
Negri
|Dubovská, Nováková – 16., Negri, Labaštová – 18.
|11. 2. (středa)
|super-G muži
|11:30
|Zabystřan
|17. místo
|12. 2. (čtvrtek)
|super-G ženy
|11:30
|Ledecká, Nováková, Labaštová
|Nováková – 14., Labaštová – 20., Ledecká nedojela
|14. 2. (sobota)
|obří slalom muži
|10:00 a 13:30
|Müller
|35. Müller
|15. 2. (neděle)
|obří slalom ženy
|10:00 a 13:30
|Dubovská, Nováková, Negri
|38. Labaštová, Negri – nedokončila
|16. 2. (pondělí)
|slalom muži
|10:00 a 13:30
|Müller
|nedokončil
|18. 2. (středa)
|slalom ženy
|10:00 a 13:30
|Dubovská, Labaštová, Sommerová
Česká nominace na ZOH 2026:
Ženy: Martina Dubovská, Alena Labaštová, Ester Ledecká, Barbora Nováková, Elisa Maria Negri, Celine Sommerová
Muži: Marek Müller, Jan Zabystřan
