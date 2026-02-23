Alpské lyžování na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině nabídly skvělou podívanou. Z českého pohledu se o trochu více dařilo ženám.
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...
ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.
Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu
Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...
Ústecká univerzita bude připravovat odborníky na energetickou proměnu průmyslu
Univerzita J. E. Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem otvírá bakalářský obor, který má připravit odborníky na energetickou proměnu průmyslu. Do vzdělávání se zapojí...
Provoz na trati v Libici n. Cidlinou je zastavený kvůli poruše trakčního vedení
Provoz na trati v Libici nad Cidlinou na Nymbursku je zastavený kvůli poruše trakčního vedení. Některé rychlíky jezdí odklonem. Vlaky nejezdí mezi Velkým...
Na Broumovsku žije rekordních až 27 vlků, potvrdilo letošní sčítání ochranářů
Na Broumovské vrchovině a okolí mimo Rýchor žije ve třech přeshraničních smečkách 20 až 27 vlků. Jedná se o nejvyšší zjištěný počet vlků v oblasti od zahájení...
Praha koupí nedokončený most v Komořanech, potřebuje ho kvůli napojení na okruh
Hlavní město koupí od společnosti Skanska za zhruba 93 milionů korun bez DPH nevyužívaný most v Komořanech v Praze 12, který je nutný pro plánované napojení Komořanské ulice na Pražský okruh. V...
Začala likvidace 236 tisíc nosnic, ptačí chřipka chov zasáhla podruhé za pět let
V Kosičkách na Královéhradecku začala v pondělí po 9. hodině likvidace velkochovu slepic, který zasáhla nákaza ptačí chřipky. V kafilériích skončí téměř 236 tisíc nosnic. Práce potrvají pět až sedm...
ISOTRA sjednotila konfiguraci a zrychlila B2B procesy
Letňanské předjaří. I když je ještě měsíc únor, na paloučku v Křivoklátské ulici vyrašily první poslové jara – bledule.
Dnes přechází přes Prahu studená fronta a na obloze se to projevilo jednak sluncem ale posléze putujícími mraky, které ho zastínily.
Lidé jsou kácením šedesátiletých solitérní pajasanů zděšeni. „Pražský magistrát pajasany označil za zavlečené druhy, místo nich bude vysazovat další zavlečené druhy především z Asie,“ píše nám čtenář...
Na lince číslo 12 z Lehovce na Sídliště Barrandov nyní se lze dopravit v rámci MHD nejnovější tramvají.
Bohumín dotacemi podpoří výměnu plynových kotlů i čistírny odpadních vod
Bohumín na Karvinsku letos majitelům nemovitostí znovu přispěje na výměnu starého plynového kotle. Peníze mohou lidé od města získat i na stavbu čistírny...
Centrum v Pardubicích pomůže lidem pečujícím o seniory a nemocné
V Pardubicích vzniklo Centrum pro pečující, které bude pomáhat lidem starajícím se o své blízké, o seniory, lidi se zdravotním postižením nebo s duševním...