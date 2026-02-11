Alpské lyžování na zimní olympiádě 2026: Kdy jede Ester Ledecká a Jan Zabystřan

Alpské lyžování patří tradičně k nejsledovanějším disciplínám zimních olympijských her a nejinak je tomu i na ZOH 2026. Fanoušci se mohou těšit na souboje největších hvězd současnosti i české reprezentanty.
Olympijský sjezd žen v Cortině doprovází nádherné počasí. | foto: Michal Koubek, MAFRA

Závody žen hostí slavná Cortina d’Ampezzo, muži závodí v Bormiu, kde patří trať Stelvio k nejtěžším na světě. Program alpského lyžování vyvrcholí ve středu 18. února ženským slalomem. Do program se zapojí i sedm Čechů.

Program alpského lyžování na ZOH 2026:

DatumDisciplínaČasČeská účastVýsledky
7. 2. (sobota)sjezd muži11:30Zabystřan24. místo
8. 2. (neděle)sjezd ženy11:30Nováková, Labaštová25. Nováková -5,79, 29. Labaštová -8,45, 31. Negri (všechny ČR) -9,38.
9. 2. (pondělí)týmová kombinace muži10:30 (sjezd)Zabystřan20. Zabystřan
9. 2. (pondělí)týmová kombinace muži14:00 (slalom)Müller20. Müller
10. 2. (úterý)týmová kombinace ženy14:00Dubovská, Labaštová
Nováková
Negri		Dubovská, Nováková – 16., Negri, Labaštová – 18.
11. 2. (středa)super-G muži11:30Zabystřan
12. 2. (čtvrtek)super-G ženy11:30Ledecká, Nováková, Labaštová
14. 2. (sobota)obří slalom muži10:00 a 13:30Zabystřan, Müller
15. 2. (neděle)obří slalom ženy10:00 a 13:30Dubovská, Nováková, Negri
16. 2. (pondělí)slalom muži10:00 a 13:30Müller
18. 2. (středa)slalom ženy10:00 a 13:30Dubovská

Česká nominace na ZOH 2026:

Mezi ženami fanoušci největší naděje vkládají do Ester Ledecké, senzační vítězce super-G v Pchjongčchangu 2018. Mezi muži je největší nadějí Jan Zabystřan, jenž se v prosinci blýskl triumfem v super-G ve Val Gardeně. Na ZOH 2026 se mu ale zatím nedaří.

Česká nominace na ZOH 2026:

Vše, co potřebujete k olympiádě vědět ZDE: Program ZOH 2026,Zajímavosti ze zimních olympijských her, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, Olympijské bizáry, Čeští hokejisté jako kmeti a Stadiony a sportoviště ZOH 2026

