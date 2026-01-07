Americké brambory z lenosti a segedín z pastýře. Znáte příběhy českých klasik?

Marek Hýř
Petr Holeček
Marek Hýř, Petr Holeček
  20:26
Španělský ptáček, ruské vejce nebo americké brambory. Zní to, jako by česká kuchyně objela půl světa. Ve skutečnosti se ale většina těchhle názvů zrodila u nás, v hospodách, jídelnách a kuchyních, kde fantazie často vítězila nad zeměpisem.
Džuveč, směs k přípravě srbského rizota

Džuveč, směs k přípravě srbského rizota | foto: Wikimedia Commons

Španělský ptáček
Moravský vrabec
Tatarský biftek
Segedinský guláš
6 fotografií

Pokud chcete u oběda s kolegy vypadat, že můžete do AZ-kvízu, máme pro vás sbírku jídelních perliček, které můžete vytáhnout přesně ve chvíli, kdy kolega začne krájet řízek.

Španělský ptáček

Začněme klasikou všech klasik. Španělé o žádném „svém“ ptáčkovi nemají tušení. Název se zřejmě u nás ujal už v 17. století. Jméno masové závitky získaly asi tím, že je připravovali španělští kuchaři. Matka Rudolfa II., císařovna Marie, byla Španělka a bezpochyby si s sebou přivezla kuchyňský personál. A protože zavinutý plátek masa s náplní připomínal malého oškubaného ptáka, bylo jasno.

Tip k obědu: „Víte, že Španělé by si to u sebe v restauraci nikdy neobjednali?“

Španělský ptáček

Moravský vrabec

Pták to není, Moravák taky ne vždycky. Jde o malé kousky pečeného masa, které prý také připomínaly drobné ptáčky. Označení „moravský“ se objevilo až dodatečně – klidně jen proto, že to tak někdo napsal na jídelní lístek a chytlo se to. Dřív se jídlu říkalo dráčci.

Tip k obědu: „Moravský vrabec nemá s ptákem společného vůbec nic. A znáte ho spíš jako vrabce nebo brabce?“

Moravský vrabec

Ruské vejce

V Rusku tenhle název vůbec neznají. Vznik souvisí s vlašským salátem, který je častým doplňkem ruského vejce. Italové (Vlachové) údajně kdysi připravili vlašský salát pro hosty z Ruska. S vejcem.

Tip k obědu: „Ruské vejce je asi tak ruské jako smažák francouzský.“

Tatarský biftek

Tady se fantazie rozjela naplno. Představa, že Tataři jedli syrové maso, je spíš romantická legenda. Název se k bifteku dostal nepřímo přes omáčku, kterou dnes známe jako tatarku. Ta se podávala k jemně nasekanému masu – a jméno už zůstalo.

Tip k obědu: „Tatarský biftek nemá s Tatary společného asi tolik jako tatarka s Mongolskem.“

Tatarský biftek

Segedínský guláš

Ani Maďaři si nejsou úplně jistí, kde se to vzalo. Název může souviset s městem Szeged, ale taky se jménem člověka (Józsefa Székelyho), který tenhle guláš proslavil. Jisté je jediné: původní gulyás nebylo jídlo, ale označení pastýře. A až časem se z názvu profese stal název pokrmu.

Tip k obědu: „Segedín je vlastně guláš, který má blíž k pastýřům než k mapě.“

Segedinský guláš

Vídeňský řízek

Češi ho přijali za vlastní. A tvrdí se, že pravý vídeňský řízek má být z telecího masa a smažený na másle či přepuštěném tuku. Všechno ostatní už jsou národní variace.

Tip k obědu: „Když není z telecího, Vídeň by protestovala.“

Vídeňský řízek

Frankfurtská polévka

Polévka, která dostala jméno po párku. Frankfurtském. Ty se ve Frankfurtu prodávaly už v 15. století a jejich výroba se pak rozšířila dál po Evropě. Odtud vede přímá linka k polévce, omáčce… a nekonečným debatám, jestli jsou lepší vídeňské, nebo frankfurtské.

Tip k obědu: „Celá polévka stojí na jednom párku.“

Americké brambory

V USA se běžně pečou celé brambory se slupkou, často ve velkém. Američané jsou zkrátka lenoši a škrábání je práce navíc. U nás se tenhle způsob přípravy okoukal a dostal exotický název. Realita? Čistě česká hospodská stálice.

Tip k obědu: „Věděli jste, že americké brambory vznikly z lenosti?“

Po Vánocích bojuje s vysokým cukrem v krvi i zdravý člověk. Jak stabilizovat glykemii bez drastických diet?

Gothajský salám

Podle gothajského salámu se pozná šikovný uzenář. Namíchat směs hovězího a vepřového tak, aby zůstala kyprá i pružná zároveň, navíc tak akorát prostoupená zrnky špíčku, není sranda. Salám má domovinu ve městě Gotha v Německu. „Dělnickou“ svačinu tu vymyslel řezník Johann Daniel Kestner.

Tip k obědu: „Město Gotha nabízí jednu z posledních meziměstských tramvajových tratí v Německu. Poprvé tu vznikla salámová pochoutka.“

Srbské rizoto

Češi si zjednodušili balkánskou realitu. To, co známe jako srbské rizoto, vychází z jídla jménem džuveč – směsi masa, zeleniny a rýže. Podobně jsme si přejmenovali i další balkánské pokrmy, které chutnaly hlavně na dovolené.

Tip k obědu: „Srbské rizoto je český suvenýr z Jugoslávie.“

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu

Jiří Straka při rekonstrukci

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa,...

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Americké brambory z lenosti a segedín z pastýře. Znáte příběhy českých klasik?

Džuveč, směs k přípravě srbského rizota

Španělský ptáček, ruské vejce nebo americké brambory. Zní to, jako by česká kuchyně objela půl světa. Ve skutečnosti se ale většina těchhle názvů zrodila u nás, v hospodách, jídelnách a kuchyních,...

7. ledna 2026  20:26

Galerie města Plzně představuje výběr z děl městské sbírky umění Artotéka

ilustrační snímek

Výtvarná díla, která Plzeň shromáždila za 30 let ve své sbírce umění, vystavuje ode dneška Galerie města Plzně. Výstava 30 let Artotéky města Plzně je výběrem...

7. ledna 2026  18:21,  aktualizováno  18:21

Požár přístavby domu na Olomoucku způsobil škodu přes milion, nikdo nezraněn

ilustrační snímek

Škodu více než milion korun způsobil dnes večer požár přístavby rodinného domu v Mladějovicích na Olomoucku. Při požáru nebyl nikdo zraněn, hasiči zabránili...

7. ledna 2026,  aktualizováno 

Mrazivé dny v Česku si vyžádaly další oběť mezi bezdomovci

Bezdomovci, zima mráz, chatč, slum, ulice, bydlení, naděje, charita, most,...

Na Teplicku zemřel v mrazivém počasí bezdomovec. K muži bez známek života byli záchranáři přivolaní v pondělí dopoledne. Ve středu to řekl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Příčinou...

7. ledna 2026  19:42,  aktualizováno  19:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ředitelka zlínské hygieny čelí obvinění. Vojtěch požaduje vyvození odpovědnosti

Ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková

Policie obvinila ředitelku Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Evu Sedláčkovou kvůli loňské nehodě, při které na Zlínsku údajně srazila služebním autem motorkáře a od nehody ujela....

7. ledna 2026  18:02,  aktualizováno  19:36

Ústecký kraj půjčí sociálním službám peníze kvůli neschválenému rozpočtu ČR

ilustrační snímek

Ústecký kraj půjčí 39 milionů korun organizacím poskytujícím nepobytové sociální služby. Česká republika je od začátku ledna v rozpočtovém provizoriu a...

7. ledna 2026  17:56,  aktualizováno  17:56

V Ústí nad Labem opět stály kolony, tentokrát kvůli prasklému potrubí

ilustrační snímek

Dopravu v Ústí nad Labem komplikuje od dnešního odpoledne havárie vodovodu a propad silnice v Děčínské ulici na Střekově. Od okružní křižovatky do...

7. ledna 2026  17:33,  aktualizováno  17:33

Sinice v lipenské přehradě způsobily, že se na hladině vytvořil zelený led

Sinice v lipenskĂ© pĹ™ehradÄ› zpĹŻsobily, Ĺľe se na hladinÄ› vytvoĹ™il zelenĂ˝ led

Sinice v lipenské přehradě na konci loňského roku způsobily, že se na hladině vytvořil do zelena zbarvený led. Podle vědců za tím stojí nadbytek fosforu ve...

7. ledna 2026  17:25,  aktualizováno  17:25

Buřinky i aktovky. Fanoušci Monty Pythonů se městy prošli švihlou chůzí

Mezinárodní den švihlé chůze oslavili ve středu odpoledne recesisté a příznivci...

Mezinárodní den švihlé chůze oslavili ve středu odpoledne recesisté a příznivci britské komediální skupiny Monty Python také ve Zlíně nebo v Jihlavě. Takzvaný Švihlý pochod Zlínem začal na tržišti...

7. ledna 2026  18:32

Knihovna v Liberci vytvořila kreativní oddělení, cílí s ním i na mládež

Knihovna v Liberci vytvoĹ™ila kreativnĂ­ oddÄ›lenĂ­, cĂ­lĂ­ s nĂ­m i na mlĂˇdeĹľ

Krajská knihovna v Liberci dokončila přeměnu hudebního oddělení na kreativní. Nabídku služeb spojenou s hudbou rozšířila, navíc si příchozí mohou vyzkoušet...

7. ledna 2026  16:43,  aktualizováno  16:43

Návštěvnost státních památek ve Zlínském kraji loni stoupla skoro o osm procent

ilustrační snímek

Návštěvnost státních památek ve Zlínském kraji loni vzrostla o 7,9 procenta na 235.891 návštěvníků. Meziročně se zvýšil počet návštěvníků všech čtyř památek ve...

7. ledna 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Protest proti bílému světlu. Odpůrci tvrdí, že jde o zdraví, správce pouličních lamp mínění vyvrací

Podporovatelem iniciativy je i herec Josef Trojan.

V Praze se rozhořel spor týkající se světelného smogu. Jde o zdraví, tvrdí kritici pouličních lamp s LED světlem, které Praha v těchto dnech instaluje v ulicích. Spustili petici s názvem Chraňme...

7. ledna 2026  18:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.