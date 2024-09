Americký animák nese českou stopu. Jméno hrdinky odkazuje k Čapkovým robotům

Už na tento čtvrtek si pro nás studio DreamWorks přichystalo adaptaci slavné knihy Petera Browna Robot v divočině, nazvanou pro nezasvěcence možná poněkud prazvláštně – Rozzum v divočině. Český distributor se totiž rozhodl popustit uzdu fantazii a dostat odkaz na českou stopu animovaného snímku, jenž se v originále nazývá The Wild Robot (v překladu Divoký robot), do jeho názvu. Děj filmu se pak točí kolem zdánlivě prosté otázky: Co se stane robotovi, když se ocitne na opuštěném ostrově?