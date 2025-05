Po dvaceti letech života v USA se Michael Petr rozhodl vrátit zpět do Prahy. Nedávno fanouškům představil tanečně hudební videoklip Řeka. Jak ho americká zkušenost ovlivnila jako tanečníka a co ho vede k tomu poukazovat ve videoklipu na ženskou sílu, popisuje Petr v rozhovoru pro deník Metro.

Vaše nové dílo Řeka propojuje tanec a hudbu s osobním příběhem. Co pro vás bylo při jeho tvorbě nejsilnějším emočním momentem?

Jednoznačně okamžik, kdy jsem na place viděl všechny tanečníky, jak ztělesňují emoce, které jsem do hudby vložil. Řeka je velmi osobní – je o ženách, které mě v životě formovaly, o síle i jemnosti, kterou jsem na nich obdivoval. Když se tyto emoce přetavily v pohyb a obraz, uvědomil jsem si, že se rodí něco opravdového a hlubokého.

Co vás k tématu ženské síly osobně přitahuje?

Možná to zní jednoduše, ale ženy pro mě vždy byly zrcadlem krásy, odvahy a empatie. V životě mě obklopovaly silné a inspirativní ženy – matka, partnerky, taneční kolegyně, studentky. Jejich citlivost v kombinaci s vnitřní silou mě fascinuje. A právě tuto dualitu se snažím vyjádřit prostřednictvím tance a hudby.

Videoklip Řeka je prvním dílem větší série. Můžete nám prozradit, na jaké další taneční žánry a tanečníky se můžeme v budoucích klipech těšit?

Plánuji propojit různé taneční světy – od klasického baletu přes současný tanec až po street dance nebo latinu. Každý klip bude malým filmem s vlastním příběhem a představí výrazné osobnosti z české i mezinárodní taneční scény. Chci tím ukázat krásu pohybu v celé jeho šíři a přiblížit tanec širšímu publiku. A také představit ty nejlepší tanečníky, jaké u nás v Česku máme.

Zákulisí natáčení videokllipu Řeka

Po dvaceti letech v USA jste se vrátil do Prahy. Jak vás americká zkušenost ovlivnila jako tanečníka, choreografa a nyní i hudebníka?

Amerika mě naučila odvaze. Tam se člověk nebojí být jiný, hledat vlastní hlas. Díky tomu jsem si dovolil nejen tancovat, ale i tvořit hudbu a režírovat vlastní projekty. V USA jsem také pochopil sílu spolupráce napříč obory – tanečník může být zároveň hudebník, choreograf i producent, když věří své vizi. To si teď přináším zpět do Prahy.

Chystáte také nové tanečně-hudební divadelní představení. Můžete už teď trochu poodhalit, o čem bude a čím by se mělo lišit od vašich předchozích projektů?

Bude to příběh o hledání světla – uvnitř sebe i mezi lidmi. Pracuji s tématem naděje, propojení a vnitřní svobody. Oproti předchozím projektům bude tento výrazně scénický – nově do něj přináším kombinaci herectví, tance a autorské hudby, což vnímám jako skutečně novou cestu. Divák nebude jen sledovat choreografie, ale bude vtáhnut do příběhu skrze emoce, slovo i živou hudbu. Chci, aby to nebylo jen představení, ale hluboký prožitek. Zároveň bych velmi rád s tímto projektem zavítal také do královéhradeckého regionu, který má silnou kulturní tradici a skvělé publikum.