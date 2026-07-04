Amerika slaví 250 let. Těchto deset věcí ze Spojených států změnilo celý svět

Autor: Vilém Janouš
  7:47
Sledovat Metro na Googlu

Fotogalerie2

Dnešní newyorský Manhattan symbolizuje moc, kterou Spojené státy za čtvrt století svého trvání nabyly. | foto: Profimedia.cz

Od vyhlášení nezávislosti až po digitální revoluci. Spojené státy za 250 let výrazně ovlivnily kulturu, vědu, sport i technologie. Vybrali jsme deset věcí, bez nichž by dnešní svět vypadal jinak.

Když v létě roku 1776 podepisovali otcové zakladatelé Deklaraci nezávislosti, sotva mohli tušit, že jejich nová země bude jednou určovat světové trendy. Ze Spojených států přišly nejen slavné značky a filmy, ale také technologie, hudba, sport nebo vynálezy, které dnes považujeme za samozřejmost. K 250. výročí vzniku USA jsme vybrali deset věcí, jimiž Amerika změnila svět.

Pražský hotel se dostal do prestižního výběru. Odkazuje na kněžnu Libuši, nejspíš ho ale neznáte

Hollywood: Továrna na sny

Když se řekne film, většina lidí si okamžitě vybaví Hollywood. Americká filmová metropole už více než sto let určuje, jak vypadají velkofilmy, seriály i filmové hvězdy. Právě odsud se zrodily fenomény jako Star Wars, Titanic nebo Marvel.

Slavný obraz, který zachycuje přijetí Deklarace nezávislosti 4. července 1776 ve Filadelfii.

Džíny pro celý svět

Původně šlo o odolné kalhoty pro zlatokopy a dělníky na americkém západě. Dnes jsou džíny jedním z nejrozšířenějších kusů oblečení na světě. Za jejich úspěchem stojí německý přistěhovalec Levi Strauss.

Hudba, která změnila planetu

Jazz, blues, rock’n’roll, country, hip hop nebo rap. Všechny tyto hudební styly vznikly ve Spojených státech a ovlivnily několik generací hudebníků od Beatles až po současné popové hvězdy.

Renault Trafic Wavecamper mění dodávku v plnohodnotný dům na kolech

Internet začal v Americe

Bez internetu si dnes neumíme představit život. Jeho předchůdcem byla síť ARPANET, kterou koncem 60. let vyvinuli američtí vědci. O dvě desetiletí později se z ní stal základ dnešní celosvětové sítě.

GPS v každém mobilu

Navigace, kterou dnes používáme při cestování autem či na kole, vznikla pro americkou armádu. Po zpřístupnění civilistům se systém GPS stal jednou z nejpoužívanějších technologií světa.

EU zavedla clo na Temu a Shein. Skutečný problém levného dovozu tím ale nekončí

Na Měsíc jako první

V červenci 1969 sledovaly stovky milionů lidí přistání Apolla 11. Američan Neil Armstrong se stal prvním člověkem na Měsíci a jeho slavný krok dodnes patří k největším okamžikům dějin lidstva.

Fast food dobývá svět

Hamburgery, hranolky i řetězce rychlého občerstvení jsou symbolem moderní Ameriky. McDonald’s, KFC nebo Burger King dnes najdeme ve více než stovce zemí světa včetně Česka.

Počítač do každé domácnosti

Osobní počítače změnily svět a velkou zásluhu na tom mají americké firmy. Apple, Microsoft nebo IBM stály u zrodu digitální revoluce, která proměnila práci, vzdělávání i zábavu.

Dovolené bez partnera zažívají boom. Proč se vydat na sólo trip a na co si dát pozor?

Basketbal i NBA

Basketbal sice vymyslel Kanaďan James Naismith, ale právě ve Spojených státech se z něj stal celosvětový fenomén. Liga NBA je dodnes nejprestižnější basketbalovou soutěží planety.

Coca-Cola jako symbol Ameriky

Původně šlo o lék z jedné atlantské lékárny. Dnes se Coca-Cola prodává téměř ve všech zemích světa a spolu se sochou Svobody nebo Route 66 patří k nejznámějším symbolům Spojených států.

Za 250 let prošly Spojené státy bouřlivým vývojem

  • 1776 – 4. července přijímá Druhý kontinentální kongres Deklaraci nezávislosti.
  • 1789 – George Washington skládá přísahu jako první prezident USA.
  • 1861–1865 – Občanská válka rozhoduje o budoucnosti země.
  • 1941 – Japonský útok na Pearl Harbor vtahuje Spojené státy války.
  • 1963 – Martin Luther King pronáší slavný projev, který se stává symbolem boje za občanská práva.
  • 1989 – Pád Berlínské zdi potvrzuje konec studené války. USA z ní vycházejí jako jediná supervelmoc.
  • 2026 – Spojené státy slaví 250 let od svého vzniku.
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, se otevřelo po několikaleté rekonstrukci. Přibyly nové vodní prvky, mladé stromky či mobilní...

Beach Eden otevřel největší písečnou pláž v Praze. Návštěvníci kritizují písek i vedro

Pohled na bazén v areálu Beach Eden.

Kdysi chátrající koupaliště ve Vršovicích se během jediného měsíce proměnilo v nový areál Beach Eden s největší písečnou pláží v Praze. Zatímco Slavia mluví o moderním projektu, první návštěvníci...

50 korun za taxíka? Senioři z Prahy 10 se mají po prázdninách vozit k lékaři i na poštu

ilustrační snímek

Radnice desáté městské části připravuje novou službu, která má usnadnit život starším obyvatelům. Rada městské části schválila výběr dodavatele projektu Senior taxi, který by měl začít fungovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zapomeňte na nabíječky, Bigster kombinuje LPG, elektřinu a pohon 4x4. Vzali jsme ho do bláta

Není to čistý offroad, ale ani v drsnějším terénu se neztratí.

Namířeno na české řidiče. Za cenu lehce nad 700 tisíc korun vznikl mix, který jinde nenajdete. Nová Dacia Bigster kombinuje LPG, elektrifikovaný pohon a čtyřkolku způsobem, který je na dnešním trhu...

Pražané hledají únik před vedrem, Džbán zůstává zavřený. Pohne s kauzou petice?

Přírodní koupaliště Džbán v Praze 6

Zatímco pražská koupaliště během tropických dnů praskají ve švech, legendární Džbán zůstává už čtvrtou sezonu zavřený. Spor o jeho budoucnost stále trvá. Developer v posledních měsících zmírnil své...

Konference, jaká tu ještě nebyla. „Nejchytřejší muž na planetě“ Harari má vizi, jak změnit Česko

Izraelský historik, filozof a vizionář Yuval Noah Harari

Česká republika se brzy stane centrem světového intelektuálního dění. Izraelský historik, filozof a vizionář Yuval Noah Harari, kterého mnozí označují za „nejchytřejšího muže na planetě“, poprvé v...

5. července 2026  17:52

Tragická nehoda u Zašové: řidič i spolujezdec z místa utekli, uvedla policie

Ilustrační snímek

Policisté ve Zlínském kraji řeší nehodu se smrtelným zraněním, která se stala v noci na sobotu u obce Zašová na Vsetínsku. Mezi půl druhou a druhou hodinou ráno řidič vozidla Renault při jízdě od...

5. července 2026  17:42

Kamion na D4 narazil do rozestavěného mostu. Řidič policistům přiznal, že usnul

Kamion v sobotu po poledni na dálnici D4 ve směru z Prahy narazil do...

Nehoda kamionu zkomplikovala v sobotu po poledni provoz na dálnici D4 ve směru z Prahy. Řidič vjel do uzavřeného úseku a narazil do rozestavěného mostu. Policistům se přiznal, že za volantem usnul.

5. července 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Vracíme se zase mezi lidi, hlásí frontman kapely Chinaski Michal Malátný

V sobotu se členové skupiny sešli ve festivalové Bonds zóně s fanoušky....

Po výročních koncertech míří Michal Malátný s kapelou Chinaski na festivaly a open air akce. V uplynulých dnech byl už poněkolikáté hostem také jihlavského Vysočina festu.

5. července 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Luxusní festivalová limuzína najela ve Varech na výsuvný sloupek, škodu řeší policie

Luxusní BMW řady 7 najelo u Divadelního náměstí v Karlových Varech na výsuvný...

Kuriózní dopravní nehodu řešili v sobotu večer během karlovarského filmového festivalu policisté i hasiči. Luxusní limuzína BMW řady 7 ve verzi 750e xDrive, při zastavení najela na výsuvný sloupek...

5. července 2026  17:12

Historický zlatý hattrick. Pražský klub JNS ovládl Evropu!

5. července 2026  17:07

Mraky nad Velehradem při mši zmizely. Biskup dal věřícím tři „nevyžádané rady“

Cyrilometodějské slavnosti na Velehradě navštívilo během dvou dnů více než 20...

Přes dvacet tisíc návštěvníků a poutníků z celé země se zúčastnilo dvoudenních cyrilometodějských slavností na Velehradě. Večer lidí dobré vůle i Národní pouť jsou oslavou Státního svátku příchodu...

5. července 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Nejlepší ohňostroj letos v Brně předvedli podle poroty Švýcaři

ilustrační snímek

Nejlepší ohňostroj letošního ročníku festivalu Ignis Brunensis vytvořil švýcarský tým Sugyp, který tento týden ve středu připravil představení s názvem Záhada...

5. července 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

Od Trnky po Marvel. Česká animace znovu dokazuje, že patří ke světové špičce

Z animáku Tajemství Křišťálové planety

Všichni jsme se to nejspíš učili ve škole. Česká republika patří mezi země, které si ve světě animovaného filmu vydobyly mimořádné jméno. A to i přesto, že nikdy nepatřila mezi největší producenty....

5. července 2026  14:53

Dva mladí lidé se zranili při havárii auta na Opavsku, pro řidiče letěl vrtulník

Záchranáři u havarovaného osobního auta poblíž Hertic na Opavsku. Při nehodě se...

Dva třiadvacetiletí lidé utrpěli v sobotu večer zranění při nehodě osobního auta poblíž Hertic na Opavsku. Řidiče museli z havarovaného vozu vyprostit hasiči, kvůli vážnému poranění hlavy jej...

5. července 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Pes, hmyz a bázlivá manželka. Dva výstřely rozpoutaly policejní manévry

ilustrační snímek

Střelba a následné policejní manévry vyděsily v neděli 28. června některé obyvatele Zahrádek na Českolipsku i jejich okolí. Starosta David Šmat nyní uklidnil veřejnost a objasnil sérii bizarních...

5. července 2026  13:42

Policie řeší úmrtí dítěte v azylovém domě v Jihlavě, cizí zavinění vyloučila

V tomto azylovém domě v Jihlavě zemřelo dvouleté dítě. Cizí zavinění policie...

K tragické události došlo v sobotu po poledni v Žižkově ulici v Jihlavě. Záchranáři tam vyjížděli k úmrtí dvouletého dítěte v azylovém domu. O události byli vzápětí informováni i policisté.

5. července 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.