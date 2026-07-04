Když v létě roku 1776 podepisovali otcové zakladatelé Deklaraci nezávislosti, sotva mohli tušit, že jejich nová země bude jednou určovat světové trendy. Ze Spojených států přišly nejen slavné značky a filmy, ale také technologie, hudba, sport nebo vynálezy, které dnes považujeme za samozřejmost. K 250. výročí vzniku USA jsme vybrali deset věcí, jimiž Amerika změnila svět.
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Hollywood: Továrna na sny
Když se řekne film, většina lidí si okamžitě vybaví Hollywood. Americká filmová metropole už více než sto let určuje, jak vypadají velkofilmy, seriály i filmové hvězdy. Právě odsud se zrodily fenomény jako Star Wars, Titanic nebo Marvel.
Džíny pro celý svět
Původně šlo o odolné kalhoty pro zlatokopy a dělníky na americkém západě. Dnes jsou džíny jedním z nejrozšířenějších kusů oblečení na světě. Za jejich úspěchem stojí německý přistěhovalec Levi Strauss.
Hudba, která změnila planetu
Jazz, blues, rock’n’roll, country, hip hop nebo rap. Všechny tyto hudební styly vznikly ve Spojených státech a ovlivnily několik generací hudebníků od Beatles až po současné popové hvězdy.
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Internet začal v Americe
Bez internetu si dnes neumíme představit život. Jeho předchůdcem byla síť ARPANET, kterou koncem 60. let vyvinuli američtí vědci. O dvě desetiletí později se z ní stal základ dnešní celosvětové sítě.
GPS v každém mobilu
Navigace, kterou dnes používáme při cestování autem či na kole, vznikla pro americkou armádu. Po zpřístupnění civilistům se systém GPS stal jednou z nejpoužívanějších technologií světa.
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Na Měsíc jako první
V červenci 1969 sledovaly stovky milionů lidí přistání Apolla 11. Američan Neil Armstrong se stal prvním člověkem na Měsíci a jeho slavný krok dodnes patří k největším okamžikům dějin lidstva.
Fast food dobývá svět
Hamburgery, hranolky i řetězce rychlého občerstvení jsou symbolem moderní Ameriky. McDonald’s, KFC nebo Burger King dnes najdeme ve více než stovce zemí světa včetně Česka.
Počítač do každé domácnosti
Osobní počítače změnily svět a velkou zásluhu na tom mají americké firmy. Apple, Microsoft nebo IBM stály u zrodu digitální revoluce, která proměnila práci, vzdělávání i zábavu.
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Basketbal i NBA
Basketbal sice vymyslel Kanaďan James Naismith, ale právě ve Spojených státech se z něj stal celosvětový fenomén. Liga NBA je dodnes nejprestižnější basketbalovou soutěží planety.
Coca-Cola jako symbol Ameriky
Původně šlo o lék z jedné atlantské lékárny. Dnes se Coca-Cola prodává téměř ve všech zemích světa a spolu se sochou Svobody nebo Route 66 patří k nejznámějším symbolům Spojených států.
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