Kaprař nemusí kvůli amurům nakupovat nový arzenál. „Je jedno, jestli jedu na kapra, nebo na amura. Použiju stejný prut, naviják, háček i návazec. Je to vlastně stejná disciplína jako kaprařina,“ říká Scopex.
Zásadní je však spolehlivost sestavy. Amur má tvrdé pysky, bývá zaseknutý za jejich okraj a prudkým třesením hlavy se snaží háčku zbavit. Scopex používá pevné kaprové háčky velikosti 2 až 1 a návazcový materiál o nosnosti kolem 25 liber. Důležitý je také nepoškozený kmenový vlasec či šokový návazec, pevné uzly a plynule fungující brzda.
Před lovem se vyplatí zkontrolovat také podběrák. „Už několikrát se mi stalo, že mi ho amur rozlámal. Jakmile se dostane do sítě, často se z ní snaží vyskočit,“ upozorňuje rybář. Síť proto musí být hluboká a pevná. Po podebrání je třeba její okraje co nejrychleji zvednout a rybu udržet bezpečně uvnitř.
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Hledejte teplou vodu a mělčiny
Scopex vnímá amura jako sezonní rybu. Nejlepší období přichází ve chvíli, kdy se voda dostane přibližně nad dvacet stupňů. Podle počasí to bývá od května do srpna, v teplém roce může dobrý lov pokračovat i v září.
„Čím je voda teplejší, tím je amur aktivnější. V tropických dnech může být jeho lov dokonce jednodušší než lov kaprů,“ tvrdí Scopex. Ryba tehdy přijímá velké množství rostlinné potravy, a proto se při cíleném lovu nevyplácí šetřit návnadou.
Amury hledá v prohřátých mělčinách a příbřežních partiích, zejména u rákosu a další vegetace. Viděl je vyjet tělem částečně z vody, stéblo rákosu zlomit a postupně je do sebe nasoukat. Zajímavá bývají také místa pod větvemi ovocných stromů, odkud padá potrava přímo do vody.
Základ tvoří partikl
Hlavní složkou Scopexova amuřího krmení je partikl – především kukuřice, pšenice a řepka, případně tygří ořech. „Když jdu cíleně na amury, snažím se krmit opravdu hodně. To je moje hlavní pravidlo,“ vysvětluje. Krmné místo průběžně doplňuje podle aktivity ryb. Jakmile je amuři najdou, dokážou koberec partiklu rychle vyčistit.
Kukuřice s plovkou je jednička
Kdyby si měl vybrat jedinou nástrahu, byla by to kukuřice. Na vlas navlékne pět až šest zrn a na konec přidá malou plovoucí nástrahu. Ta celý řetízek odlehčí a lehce zvedne nad dno, takže je pro amura nápadnější a snadno nasátelný.
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„Na kukuřici s plovkou nebo na samotnou plovoucí nástrahu mám nachytaných devadesát devět procent amurů,“ říká Scopex. Nejvíce důvěřuje žluté barvě a sladkým ovocným příchutím, například banánu, ananasu či mangu. Plovoucí nástrahy navíc zalévá esencí a přidává do nich sladidlo.
Tato prezentace je účinná, ale má jednu nevýhodu: kukuřici i sladkou plovku ochotně vezmou také kapři, cejni a další ryby. Na vodě s početnou kapří obsádkou se tak cílený lov amurů může změnit v nekonečné prochytávání kaprů.
Mirabelka může kapry odstavit
Pokud chce Scopex nástrahu, která amura lépe odliší od kapra, sáhne po zralém sezonním ovoci – mirabelkách, špendlících nebo švestkách. Stoprocentní selekci nezaručí nic, u ovoce je však pravděpodobnost amuřího záběru výrazně vyšší.
Účinek si ověřil při natáčení videa. Několik dnů krmil kukuřicí a řepkou bez přesvědčivého výsledku. Kaprař, kolega a kamarád Karel Nikl mu pak připomněl strom obsypaný zralými špendlíky. Rybáři sklepali kbelík ovoce a vysypali jej na lovné místo.
„Moc jsem tomu nevěřil, protože nám zbývalo jen několik hodin. Za půl dne jsme ale právě odtud chytili největšího amura výpravy,“ vzpomíná Scopex.
Ovoce lze napíchnout přímo na velký háček, Scopex však dává přednost vlasovému přívěsu. Mirabelku rozloupne, vyjme pecku, poloviny přitiskne k sobě a propíchne je jehlou stejně jako boilie. Místo malé zarážky použije delší kousek párátka či tenkého dřívka, který se opře o větší plochu a měkkou nástrahou neproklouzne.
Záběr se často jen „klepe“
Rybář čekající prudký odjezd jako od kapra může amuří záběr podcenit. „Ve většině případů to není klasická jízda. Často přijde padák nebo bobina létá nahoru a dolů a celé se to spíš klepe,“ popisuje Scopex.
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Amur po nasátí nástrahy kroutí hlavou ze strany na stranu a snaží se háček vytřást. Na signalizátoru se to projeví neklidným pohybem. I nenápadné poskakování bobiny proto zaslouží okamžitou pozornost.
U břehu teprve začne boj
První část zdolávání bývá zrádná. Amur se někdy nechá přitáhnout tak snadno, že rybář nabude dojmu, že vede malou rybu. Jakmile však ucítí mělčinu, břeh či podběrák, situace se během vteřiny změní.
„U břehu přijdou brutální výpady. Už ho chcete podebrat, a on vystřelí a vezme si přes brzdu několik desítek metrů. Takhle se může vrátit pětkrát nebo desetkrát,“ říká Scopex. Amura proto není dobré uspěchat. Brzda musí pracovat plynule, prut tlumit výpady.
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Právě souboj je pro Scopexe hlavním důvodem, proč amury miluje. „Velký amur vám dá takovou zdolávačku, jakou kapr často nedá.“ Dvě ryby stejné délky navíc mohou mít naprosto rozdílnou stavbu těla. Metrový amur může být desetikilová „šipka“, ale také mohutná ryba s hmotností přes dvacet kilogramů.
Fotografie nejlépe ve vodě
Amuři se loví hlavně v nejteplejší části roku a tomu musí odpovídat zacházení s úlovkem. Rozpálený břeh a dlouhé fotografování představují pro rybu zbytečnou zátěž. Scopex proto velké amury – pokud možno – odháčkuje a fotografuje přímo ve vodě.
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Když musí ryba na břeh, používá prostornou podložku, která udrží dostatek vody. Fotoaparát, metr i další pomůcky mají být připravené předem. Amur je velmi živý, na podložce se prudce zmítá a snadno může poranit sebe i rybáře. „Bezpečnost ryby je nejdůležitější. Udělat rychlou fotku nebo krátké video a vrátit ji zpátky,“ uzavírá Scopex.
Až tedy v létě kapři v horké vodě poleví, nemusí být čas balit pruty. Stačí najít prohřátou mělčinu, připravit pořádnou dávku partiklu a přidat sladkou kukuřici nebo zralou mirabelku. Odměnou může být ryba, která se u břehu promění v opravdové torpédo.
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