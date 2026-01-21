Aktuální nárůst zájmu o glóbusy, který se v posledních dnech projevil i v trendujících vyhledáváních na Googlu, se tedy podle Brichtové týká i prodejních webů.
Glóbus nemusí stát 15 tisíc
„Data z Allegro.cz zároveň ukazují, že ti, kteří si chtějí osvěžit znalosti zeměpisu, nemusí naštěstí sahat hluboko do kapsy. Průměrná cena glóbusu se pohybuje okolo 500 korun a menší školní glóbusy jsou u českých prodejců běžně k dostání už za několik stovek korun. Kdo ale hledá něco výjimečnějšího a dražšího, má z čeho vybírat, v nabídce jsou například dřevěné či historické glóbusy, podsvícené modely nebo dokonce levitující glóbus s cenou kolem 2 500 korun, dodává Brichtová.
Zmenšenina Země
Glóbus je zmenšený trojrozměrný model Země, který co nejvěrněji zachycuje její skutečný tvar, rozložení kontinentů, oceánů, států a dalších geografických prvků. Na rozdíl od klasické mapy je kulatý, a proto nezkresluje velikosti ani vzdálenosti, což je jeden z jeho hlavních přínosů.
Právě díky tomu glóbus nabízí přehlednější a realističtější pohled na svět, než jaký poskytují ploché mapy, u nichž dochází ke zkreslení zejména v oblastech blízko pólů.
K čemu glóbus slouží
Glóbus má své místo především ve školách a domácnostech s dětmi, kde slouží jako pomůcka při výuce zeměpisu. Umožňuje snadno pochopit základní souvislosti – například polohu světadílů, směr otáčení Země, časová pásma nebo vztahy mezi jednotlivými státy.
