Andrej Babiš rozpoutal glóbusovou mánii? Zájem o tento typ zboží v Česku prudce roste

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  13:07
„Glóbusy se v posledních dnech staly nečekaným hitem českého internetu. 20. ledna vzrostl počet vyhledávání glóbů na Allegro.cz o 340 procent ve srovnání s průměrným denním počtem zobrazení z předchozího týdne, přičemž dotazy týkající se ceny se objevily mezi nejvyhledávanějšími dotazy na Googlu,“ říká Monika Brichtovou, mediální zástupkyní zmiňovaného online tržiště.
Internet je plný vtipálků. | foto: Allegro.cz

Aktuální nárůst zájmu o glóbusy, který se v posledních dnech projevil i v trendujících vyhledáváních na Googlu, se tedy podle Brichtové týká i prodejních webů.

Glóbus nemusí stát 15 tisíc

„Data z Allegro.cz zároveň ukazují, že ti, kteří si chtějí osvěžit znalosti zeměpisu, nemusí naštěstí sahat hluboko do kapsy. Průměrná cena glóbusu se pohybuje okolo 500 korun a menší školní glóbusy jsou u českých prodejců běžně k dostání už za několik stovek korun. Kdo ale hledá něco výjimečnějšího a dražšího, má z čeho vybírat, v nabídce jsou například dřevěné či historické glóbusy, podsvícené modely nebo dokonce levitující glóbus s cenou kolem 2 500 korun, dodává Brichtová.

Zmenšenina Země

Glóbus je zmenšený trojrozměrný model Země, který co nejvěrněji zachycuje její skutečný tvar, rozložení kontinentů, oceánů, států a dalších geografických prvků. Na rozdíl od klasické mapy je kulatý, a proto nezkresluje velikosti ani vzdálenosti, což je jeden z jeho hlavních přínosů.

Vzrostl zájem o globusy

Právě díky tomu glóbus nabízí přehlednější a realističtější pohled na svět, než jaký poskytují ploché mapy, u nichž dochází ke zkreslení zejména v oblastech blízko pólů.

K čemu glóbus slouží

Glóbus má své místo především ve školách a domácnostech s dětmi, kde slouží jako pomůcka při výuce zeměpisu. Umožňuje snadno pochopit základní souvislosti – například polohu světadílů, směr otáčení Země, časová pásma nebo vztahy mezi jednotlivými státy.

Toto místo, které představuje moderní víceúčelová stavba Košířská brána a pod ní nový bytový dům modernizují Košíře v Praze 5, včetně domu U zvonu, ve kterém po rekonstrukci je nový potravinářský...

Toto místo, které představuje moderní víceúčelová stavba Košířská brána a pod ní nový bytový dům modernizují Košíře v Praze 5, včetně domu U zvonu, ve kterém po rekonstrukci je nový potravinářský...

Toto místo, které představuje moderní víceúčelová stavba Košířská brána a pod ní nový bytový dům modernizují Košíře v Praze 5, včetně domu U zvonu, ve kterém po rekonstrukci je nový potravinářský...

Toto místo, které představuje moderní víceúčelová stavba Košířská brána a pod ní nový bytový dům modernizují Košíře v Praze 5, včetně domu U zvonu, ve kterém po rekonstrukci je nový potravinářský...

