Moji průvodci otevírají dveře hangáru A. Je to jedna z vůbec prvních staveb starého ruzyňského letiště, které začalo fungovat ve 30. letech minulého století. Přede mnou se objeví velký nazelenalý dvouplošník An-2. Jen vypadá, jako by ho někdo zapomněl dokončit – tam, kde by měl být velký hvězdicový motor, jsou jen hadice a táhla, křídla chybějí. Přesto nemám pocit, že letadlo míří do šrotu. Naopak. Legendární Andula se má znovu vrátit do vzduchu.
Chátrala v Hosíně
Ještě před několika měsíci tato mašina tiše stála na letišti v Hosíně u Českých Budějovic. Vystavená dešti, letním vedrům i zimním mrazům. Téměř zapomenutá. „Když ji kluci objevili v Hosíně, nebyla odstavená proto, že by byl zničený drak. Přestala létat kvůli motoru a zároveň pro ni přestala být práce. Pak deset let stála venku a chátrala,“ vypráví Martin Meluš. Zakladatel Československého aviatického klubu si teď vzal za cíl stroj zachránit a zrenovovat.
Jenže zachránit letadlo, které deset let stálo pod širým nebem, není totéž jako koupit staré auto a dát ho do pořádku. Meluš a jeho přátelé ale věří, že tahle Andula má smysl. Nechtějí z ní udělat další muzejní exponát. „Bylo nám líto, že ČSA nedlouho poté, co oslavily sté výročí, de facto zmizely z nebe,“ říká Jiří Senohrábek, druhý ze zakladatelů Československého aviatického klubu. A tak vznikl poněkud bláznivý plán: zachránit Antonov, vrátit mu podobu, v jaké kdysi létal u Československých aerolinií, a jednou s ním znovu vzlétnout.
První krok už mají za sebou. V srpnu letadlo v Hosíně odstrojili, sundali mu křídla, ocasní plochy, všechno naložili na valník a odvezli do Ruzyně, kde zázemí nadšencům poskytlo Letiště Praha. Teď letadlo zatím vypadá jako pacient před dlouhou operací.
Odborníci prověří konstrukci
A ta bude skutečně dlouhá. Z letadla musel dolů starý lak, křídla dostanou nový plátěný potah a odborníci musí prověřit konstrukci, kabeláž i palubní přístroje. „Byla to trochu archeologie. Pod vrstvami pozdějších nátěrů se postupně objevovaly starší barvy a nápisy. Každá vrstva připomínala jedno období života stroje,“ přibližuje další člen klubu Jakub Zeman. Nakonec spočítali, že letadlo na sobě neslo sedm vrstev.
Největší svého druhu
Potom přijde otázka, která může rozhodnout o návratu Anduly do vzduchu: co bude s motorem? Právě on je dnes největší překážkou. Původní agregát zatím čeká na posouzení, zda se vyplatí jeho generální oprava. Druhou možností je sehnat jiný, už používaný motor, který má stále dostatečný resurs – tedy určitý počet hodin do další generální opravy. Jeden takový už mají nadšenci vytipovaný. Nový kus se přitom do jejich finančních možností nevejde. Na pořízení použitého motoru potřebují zhruba 1,2 milionu korun.
Místo sedadel je zatím prázdno
Stojím v hangáru před Andulou a motor samozřejmě nevidím. Zato se po malých hliníkových schůdcích vydávám do útrob letadla. Prostor je téměř prázdný. V místech pro pasažéry leží jen jedna odmontovaná sedačka. V podlaze je kruhový otvor a na boku řada kruhových okének. Jedno z nich je vypouklé ven. Každý z těchto detailů vypráví část příběhu letadla.
Dva nenápadné detaily tak připomínají dvě úplně rozdílné etapy jeho života. Jednou létalo nad krajinou při geofyzikálním průzkumu, jindy z jeho břicha padaly dolů látky určené k zemědělským pracím. Později sloužilo také při hašení požárů a výsadcích parašutistů. Za několik desetiletí tak tahle konkrétní Andula vystřídala řadu podob práce.
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V roce 1979 opustila továrnu v polském Mielci. Létala u společnosti Slov-Air, která navazovala na československý Agrolet, a po rozpadu Československa pokračovala ve službě na Slovensku. Později se dostala k českobudějovickému Jas Air. Každá etapa po sobě na letadle zanechala nějakou stopu.
A pak přišel konec. Porucha motoru vyřadila Andulu z provozu a pro letadlo už zároveň nebyla práce. Skončilo v Hosíně, kde dalších deset let stálo venku a pomalu chátralo.
Vydrží víc, než se čekalo
Když se k němu ale nadšenci dostali, zjistili něco překvapivého. Deset let na dešti a mrazu sice zanechalo své stopy, základ letadla ale zůstal v překvapivě dobrém stavu. „Kdyby tam byl schopný motor, tak by letěla,“ říká Meluš.
Pilotní kabina mu v podstatě dává za pravdu. Rychloměr, výškoměr, variometr, palivoměr, umělý horizont… Přístroje jsou v dobrém stavu. „Co si myslíte, že je tohle?“ ukazuje Meluš na stočenou hadici s trychtýřem na podlaze vedle sedačky pilota. Vím přesně, co to je.
Pisoár.
Pilot ho mohl použít přímo za letu a nemusel kvůli tomu přistát.
Andula se vrátí do minulosti
V budoucnu už by Andula neměla „dřít na poli“. Dostane nový interiér a čalouněné sedačky, v kokpitu by vedle původních přístrojů měly přibýt i moderní. Přesto by se měla částečně vrátit i do minulosti. Andula má dostat kabát, který připomene dobu, kdy se ČSA loučily s érou vrtulových letadel a vstupovaly do proudového věku – modré „vousy“, modrý nápis Československé aerolinie a barvy, které dnes na českém nebi působí skoro jako z jiného světa.
Každá další fáze renovace ale znamená práci a peníze. A právě tady se ukáže, jestli zůstane jen u nadšeneckého snu, nebo se Andula vrátí na nebe. Československý aviatický klub nemá za sebou velkou firmu ani instituci, která by celý projekt zaplatila. Má skupinu lidí, kteří do něj dávají svůj čas, zkušenosti, vlastní práci i peníze. Na největší položku ale sami nestačí. Je jí právě motor.
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Když z Anduly slézám zpátky na beton hangáru, vypadá pořád stejně jako na začátku. Velký zelený trup, spousta hadic a táhel, prázdné místo po motoru a nikde žádná křídla.
Jenže teď už vím, že to není vrak. Je to letadlo, které za sebou má několik různých životů a deset let zapomnění v Hosíně. A lidé, kteří se kolem něj teď pohybují, se rozhodli, že ten příběh ještě neskončil.
Andula zatím nelétá. Ale poprvé po dlouhé době už zase čeká na svůj další let.
Živá sbírka československého nebe