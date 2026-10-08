Andula čeká na druhý život. Po deseti letech zapomnění má znovu vzlétnout

Autor: Vilém Janouš
  20:20
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Andula ještě před renovací na letišti v Hosíně. Deset let stála pod širým nebem...

Andula ještě před renovací na letišti v Hosíně. Deset let stála pod širým nebem a čekala na svůj další osud. | foto: CSAK.AERO

Andula v hangáru A na ruzyňském letišti. Rozebraný Antonov An-2 čeká na další...
Demontáž křídla Anduly v Hosíně. Dobrovolníci připravují letoun k převozu do...
Martin Meluš a Jiří Senohrábek, zakladatelé Československého aviatického klubu,...
Andula OK-JIF ještě před renovací v Hosíně. Letoun tehdy stále nesl svou...
8 fotografií
Rozebraný trup už stojí v jednom z nejstarších hangárů ruzyňského letiště. Nadšenci teď řeší, jak mu vrátit motor, křídla i původní podobu. Největší překážkou zůstávají peníze. Cílem není vytvořit další muzejní exponát, ale vrátit Andulu po letech zpět do vzduchu. A pokud se podaří sehnat potřebný motor, mohla by se znovu stát létajícím svědkem československé letecké historie.

Moji průvodci otevírají dveře hangáru A. Je to jedna z vůbec prvních staveb starého ruzyňského letiště, které začalo fungovat ve 30. letech minulého století. Přede mnou se objeví velký nazelenalý dvouplošník An-2. Jen vypadá, jako by ho někdo zapomněl dokončit – tam, kde by měl být velký hvězdicový motor, jsou jen hadice a táhla, křídla chybějí. Přesto nemám pocit, že letadlo míří do šrotu. Naopak. Legendární Andula se má znovu vrátit do vzduchu.

Chátrala v Hosíně

Ještě před několika měsíci tato mašina tiše stála na letišti v Hosíně u Českých Budějovic. Vystavená dešti, letním vedrům i zimním mrazům. Téměř zapomenutá. „Když ji kluci objevili v Hosíně, nebyla odstavená proto, že by byl zničený drak. Přestala létat kvůli motoru a zároveň pro ni přestala být práce. Pak deset let stála venku a chátrala,“ vypráví Martin Meluš. Zakladatel Československého aviatického klubu si teď vzal za cíl stroj zachránit a zrenovovat.

csak.aero

Léto se chýlí ke konci - a pro nás to bylo hodně intenzivní léto . Na letišti v Hosíně, kde naše andula řadu let chátrala, jsme na sklonku července začali makat na demontáži křídel, ocasu a připravovali vše potřebné na následný převoz trupu na @pragueairport. Čelili jsme čtyřicetistupňovým vedrům a také krvežíznivým vosám, které se zabydlely snad ve všech štěrbinách letadla... Parádní video o tom natočil @flyrosta (tedy ne o těch vosách, ale o partě šílenců, kteří se rozhodli dát nový život jedné staré andule a vrátit ji na nebe v barvách ČSA...)

Teď už jsme celý projekt s pomocí šikulů z Czech Airlines Technics (moc děkujeme ❤️) posunuli do další fáze. O tom ale zase v některém z dalších příspěvků...☺️

A připomínáme, že stále běží sbírka na nový motor: tak pokud byste chtěli vídat andulu v barvách ČSA na nebi, podpořte nás prosím na Doniu- link najdete v biu. ✈️ #ceskoslovenskyaviatickyklub #pragueairport #czechairlines #csa #antonov

15. září 2026 v 12:14, příspěvek archivován: 8. října 2026 v 15:28
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Jenže zachránit letadlo, které deset let stálo pod širým nebem, není totéž jako koupit staré auto a dát ho do pořádku. Meluš a jeho přátelé ale věří, že tahle Andula má smysl. Nechtějí z ní udělat další muzejní exponát. „Bylo nám líto, že ČSA nedlouho poté, co oslavily sté výročí, de facto zmizely z nebe,“ říká Jiří Senohrábek, druhý ze zakladatelů Československého aviatického klubu. A tak vznikl poněkud bláznivý plán: zachránit Antonov, vrátit mu podobu, v jaké kdysi létal u Československých aerolinií, a jednou s ním znovu vzlétnout.

První krok už mají za sebou. V srpnu letadlo v Hosíně odstrojili, sundali mu křídla, ocasní plochy, všechno naložili na valník a odvezli do Ruzyně, kde zázemí nadšencům poskytlo Letiště Praha. Teď letadlo zatím vypadá jako pacient před dlouhou operací.

Transport Anduly OK-JIF z Hosína do Prahy. Demontovaný trup jeřáb zvedá před naložením na transportní soupravu.

Odborníci prověří konstrukci

A ta bude skutečně dlouhá. Z letadla musel dolů starý lak, křídla dostanou nový plátěný potah a odborníci musí prověřit konstrukci, kabeláž i palubní přístroje. „Byla to trochu archeologie. Pod vrstvami pozdějších nátěrů se postupně objevovaly starší barvy a nápisy. Každá vrstva připomínala jedno období života stroje,“ přibližuje další člen klubu Jakub Zeman. Nakonec spočítali, že letadlo na sobě neslo sedm vrstev.

Největší svého druhu

  • Antonov An-2 je největší sériově vyráběný jednomotorový dvouplošník na světě.
  • Jeho prototyp poprvé vzlétl v v Sovětském svazu roce 1947 a díky robustní konstrukci a schopnosti startovat a přistávat na krátkých či nezpevněných plochách se stal mimořádně univerzálním pracovním letounem.
  • Sloužil v zemědělství, při průzkumu, hašení požárů, přepravě lidí a nákladu i při výsadcích parašutistů. Vyráběl se také v polském Mielci, odkud v roce 1979 přišla i Andula popisovaná v tomto článku.

Potom přijde otázka, která může rozhodnout o návratu Anduly do vzduchu: co bude s motorem? Právě on je dnes největší překážkou. Původní agregát zatím čeká na posouzení, zda se vyplatí jeho generální oprava. Druhou možností je sehnat jiný, už používaný motor, který má stále dostatečný resurs – tedy určitý počet hodin do další generální opravy. Jeden takový už mají nadšenci vytipovaný. Nový kus se přitom do jejich finančních možností nevejde. Na pořízení použitého motoru potřebují zhruba 1,2 milionu korun.

Místo sedadel je zatím prázdno

Stojím v hangáru před Andulou a motor samozřejmě nevidím. Zato se po malých hliníkových schůdcích vydávám do útrob letadla. Prostor je téměř prázdný. V místech pro pasažéry leží jen jedna odmontovaná sedačka. V podlaze je kruhový otvor a na boku řada kruhových okének. Jedno z nich je vypouklé ven. Každý z těchto detailů vypráví část příběhu letadla.

Dva nenápadné detaily tak připomínají dvě úplně rozdílné etapy jeho života. Jednou létalo nad krajinou při geofyzikálním průzkumu, jindy z jeho břicha padaly dolů látky určené k zemědělským pracím. Později sloužilo také při hašení požárů a výsadcích parašutistů. Za několik desetiletí tak tahle konkrétní Andula vystřídala řadu podob práce.

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V roce 1979 opustila továrnu v polském Mielci. Létala u společnosti Slov-Air, která navazovala na československý Agrolet, a po rozpadu Československa pokračovala ve službě na Slovensku. Později se dostala k českobudějovickému Jas Air. Každá etapa po sobě na letadle zanechala nějakou stopu.

A pak přišel konec. Porucha motoru vyřadila Andulu z provozu a pro letadlo už zároveň nebyla práce. Skončilo v Hosíně, kde dalších deset let stálo venku a pomalu chátralo.

Vydrží víc, než se čekalo

Když se k němu ale nadšenci dostali, zjistili něco překvapivého. Deset let na dešti a mrazu sice zanechalo své stopy, základ letadla ale zůstal v překvapivě dobrém stavu. „Kdyby tam byl schopný motor, tak by letěla,“ říká Meluš.

Pilotní kabina mu v podstatě dává za pravdu. Rychloměr, výškoměr, variometr, palivoměr, umělý horizont… Přístroje jsou v dobrém stavu. „Co si myslíte, že je tohle?“ ukazuje Meluš na stočenou hadici s trychtýřem na podlaze vedle sedačky pilota. Vím přesně, co to je.

Pisoár.

Pilot ho mohl použít přímo za letu a nemusel kvůli tomu přistát.

Andula v hangáru A na ruzyňském letišti. Rozebraný Antonov An-2 čeká na další etapu renovace – zatím bez motoru a křídel.
Demontáž křídla Anduly v Hosíně. Dobrovolníci připravují letoun k převozu do Prahy, kde má začít jeho renovace.
Martin Meluš a Jiří Senohrábek, zakladatelé Československého aviatického klubu, před hvězdicovým motorem Anduly.
Andula OK-JIF ještě před renovací v Hosíně. Letoun tehdy stále nesl svou původní podobu, křídla i motor, ale po letech odstavení už bylo patrné jeho opotřebení.
Andula OK-JIF v Hosíně před demontáží. Letoun po letech odstavení čekal na převoz do Prahy, kde měla začít jeho renovace.
8 fotografií

Andula se vrátí do minulosti

V budoucnu už by Andula neměla „dřít na poli“. Dostane nový interiér a čalouněné sedačky, v kokpitu by vedle původních přístrojů měly přibýt i moderní. Přesto by se měla částečně vrátit i do minulosti. Andula má dostat kabát, který připomene dobu, kdy se ČSA loučily s érou vrtulových letadel a vstupovaly do proudového věku – modré „vousy“, modrý nápis Československé aerolinie a barvy, které dnes na českém nebi působí skoro jako z jiného světa.

Každá další fáze renovace ale znamená práci a peníze. A právě tady se ukáže, jestli zůstane jen u nadšeneckého snu, nebo se Andula vrátí na nebe. Československý aviatický klub nemá za sebou velkou firmu ani instituci, která by celý projekt zaplatila. Má skupinu lidí, kteří do něj dávají svůj čas, zkušenosti, vlastní práci i peníze. Na největší položku ale sami nestačí. Je jí právě motor.

Let ultralightem je jako jízda po zoraném poli. Z výšky ale Česko vypadá jinak

Když z Anduly slézám zpátky na beton hangáru, vypadá pořád stejně jako na začátku. Velký zelený trup, spousta hadic a táhel, prázdné místo po motoru a nikde žádná křídla.

Jenže teď už vím, že to není vrak. Je to letadlo, které za sebou má několik různých životů a deset let zapomnění v Hosíně. A lidé, kteří se kolem něj teď pohybují, se rozhodli, že ten příběh ještě neskončil.

Andula zatím nelétá. Ale poprvé po dlouhé době už zase čeká na svůj další let.

Živá sbírka československého nebe

  • Československý aviatický klub nechce zůstat jen u záchrany jedné Anduly. Jeho dlouhodobým cílem je vytvořit živou sbírku historických letadel, která létala v Československu.
  • Z někdejší flotily Agroletu by do ní podle představ klubu mohly patřit Antonov An-2, Orličan L-60 Brigadýr, Let L-200 Morava, Aero Ae-45 a Zlín Z-37. Zájem má také o letadla spojená se Slov-Airem a československými aerokluby. Nejde přitom o muzeum stojící za sklem – klub chce stroje udržovat v letuschopném stavu.
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