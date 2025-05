Kariéra a rodičovství, organizace času, tipy a triky, jak si lépe organizovat čas, rozjet vlastní podnikání či jak si říct o peníze. To jsou témata, ke kterým má dle svého marketingového týmu co říct Aneta Martinek. To, jak se tato mladá podnikatelka prezentuje navenek, je pro účely nejen tohoto článku zásadní. Je totiž spoluzakladatelkou vzdělávacích platforem #HolkyzMarketingu a #HolkyzByznysu, roky se věnovala zdokonalování time managementu svého, ale i ve firmách, ve kterých působila, a na základě nabytých zkušeností napsala knihu Organizační porno – první českou knihu o time managementu pro ženy v Česku.

Vaše knížka Organizační porno se stala bestsellerem a má již čtvrtý dotisk. Dala jste slovo porno do názvu schválně? Pomáhá to prodejům?

Nebyl to úplně promyšlený marketingový tah, protože název Organizační porno používám už od roku 2017, kdy jsem v rámci tohoto názvu začala psát o organizaci vlastního času a pak v roce 2019 jsem k tomu přidala i přednášky se stejným názvem. Nicméně když jsme s nakladatelem začali řešit název knihy, bylo jasno, že Organizační porno bude ta nejlepší volba. A samozřejmě to prodejům pomáhá, protože je to kontroverzní a mnoho lidí to zaujme, dokonce i naštve. Když přednáším pro veřejnost nebo firmy, setkávám se s tím, že mnoho mužů se na název knihy ptá a chtějí ho vysvětlit.

Co vás přimělo napsat zmiňovanou knížku?

Měla jsem podezření na roztroušenou sklerózu, a když jsem čekala na výsledky po lumbální punkci, měla jsem webinář Organizační porno a jedna účastnice se mě zeptala na to, jestli mám doporučení na knihy o time managementu, které napsaly ženy. A já neměla odpověď, takže jsem se zeptala svých sledujících na instagramu, jestli nemají nějaké tipy na knihy napsané ženami a oni mi začali psát, že to mám napsat já.

Do té doby vás to nenapadlo?

Opravdu ne. No a v rámci čekání na výsledky jsem si napsala na papír, jak bude vypadat můj život s roztroušenou sklerózou a bez ní. A jediný rozdíl byl v tom, že pokud se roztroušená skleróza nepotvrdí, tak napíšu knihu, aby po mně zůstal „odkaz“. Tak tady je. A pro ženy je to psané z toho důvodu, že máme ten život odlišný, ať už biologicky, tak i v rámci historie a našeho postavení nebo třeba tím, že jsme primárními pečovatelkami o děti a domácnost.

Co je pro vás největší výzva v rámci organizace času? Je fígl, který byste doporučila zařadit každému do své každodenní pracovní rutiny?

Práce se svou energií. Mnoho lidí zapomíná na to úplně nejzákladnější: dobře a kvalitně se vyspat, dobře a kvalitně se najíst a pravidelně se během dne hýbat. To je úplný základ, který potřebujeme k dobré organizaci času. Potom se totiž lépe soustředíme a práce nám jde více od ruky. K tomu jen stačí přidat vyhovující nástroj pro organizaci času a naučit se pracovat s prioritami.

Je to pár dní, co jste oznámila vydání své druhé knihy s názvem Holky to chtěj taky. Opět si tedy v názvu pohráváte s dvojsmyslem. O čem to bude knížka tentokrát?

Jsem žena a žiju v 21. století a i tak dostávám odsouzení od okolí, že chci pracovat i s malým dítětem a chci mít možnost volby v tom, jak svůj život povedu. A můj největší strašák je, že tohle bude za dvacet let řešit i moje dcera. Mým cílem je napsat knihu, která pomůže pochopit, jak nás v nastavení slaďování rodičovství a kariéry nebo práce ovlivnila historie, jak se můžeme inspirovat ze zemí, kde ženy podporují slaďování, a taky přidat konkrétní tipy, jak slaďovat. A dodat podporu a sebevědomí, že to jde, pokud do toho půjdeme s otevřenou myslí a nastavíme to v rámci rodiny.

Chaos × řád Kniha Anety Martinek Organizační porno pojednávající o nekonečném souboji dvou protipólů, tedy chaosu a řádu, má aktuálně již čtvtý dotisk. Tohoto milníku obvykle dosáhne minimum českých autorů.

Autorka také nově působí v podcastu Talk for Walk, a to s kolegou Tomášem Pohlem. Na sítích ji můžete sledovat jako @an_martinek.

#HolkyzMarketingu slaví 10 let existence. K této příležitosti rozjely speciální kampaň s názvem 10 let odvahy.

Co podle vás z této tematiky tedy stále nedostává dostatečný prostor ve veřejném prostoru?

Stručná odpověď by byla, že všechno. Nemluví se o tom, že 93 procent žen na rodičovské by chtělo pracovat, ale reálně pracuje jen polovina z nich. (Data autorka čerpá z MUMDOO reportu – průzkumu o zapojení rodičů malých dětí do pracovního trhu, který se opírá o odpovědi více než deseti tisíc českých rodičů a 180 firem, pozn. redakce.) Pokud by pracovaly všechny ženy, které chtějí, dostalo by se do státního rozpočtu na dani z příjmu a sociálním a zdravotním pojištění přes deset tisíc miliard korun. Že generace mužů mileniálů jsou mnohem více zapojená do péče o děti a díky tomu mají mnohem pevnější rodinné vztahy a jsou spokojenější. Pokud umožníme ženám slaďovat rodičovství a kariéru nebo práci, prosperují z toho všechny zapojené strany.

Dočetl jsem se, že z vašich textů je možné cítit odvahu být zranitelná. Byla to pro vás přirozená cesta, nebo jste se k ní musela dopracovat?

Mám radost, že to z textů jde cítit. Odvahu sbírám pokaždé, když o tomto tématu mluvím nebo dávám rozhovor. Pořád se bojím, že dostanu nenávistné komentáře, což se stává pokaždé. Nicméně pokaždé, když se do toho pouštím, mám v hlavě velká jména jako Františka Plamínková nebo Milada Horáková a to mi dodá odvahu.

Kromě psaní jste spoluzakladatelka největší české vzdělávací platformy, se kterou jste oslavili deset let své existence. Co plánujete do další desetiletky?

Naší misí je, že spojujeme a vzděláváme v marketingu všechny, kteří si chtějí otevřít dveře k lepší budoucnosti. A to je něco, co nás bude provázet i další dekádu. Dáváme příležitosti ženám, aby měly flexibilnější práci, aby si mohly budovat kariéru. Ukazujeme, že marketing se dá učit i prakticky a že se dá dělat hodnotově a kvalitně. Propojujeme na trhu práce absolventy a firmy. A v tom budeme pokračovat.

V červnu vás čeká Konference #HolkyzMarketingu? Na co se mohou zájemci těšit?

Zájemci se mohou těšit na marketing z první linie. Přednášky, které budou velmi praktické, od lidí, kteří jsou v reálné praxi a vědí, co dělají. jako třeba Meredith Kelly, která je zodpovědná za vedení marketingové strategie a komunikace pro Škoda Auto, která působí ve více než sedmdesáti zemích, Dominic Rice, spoluzakladatel a CEO Cans, kteří nastavují trendy v oblasti nápojů nebo Tereza Svěráková z agentury OAK Prague, která byla vybrána mezi desítku globálních kreativních leaderů a stojí za kampaněmi České spořitelny.

A na co se teď těšíte vy osobně?

Aktuálně hlavně na dopsání a odevzdání knihy a na to, až ji budu držet v rukách a postavím ji do knihovny hned vedle té první knihy. A taky na listopad, který budeme trávit na Kanárech v teple.