Ani cihla, ani beton. V Praze vyrostly první české „výškové“ obytné domy ze dřeva

„Je tu opravdu rušno,“ říká Jana Cenefelsová, marketingová manažerka UBM Development, která za „novým“ druhem staveb stojí. „Každou chvíli se přijedou podívat nejen zájemci o bydlení, ale i od konkurence,“ uvádí Cenefelsová.

Obytná stavba ze dřeva má přednosti i některá omezení. Tyto konkrétní domy nejsou sice energeticky nezávislé, ale produkují vlastní teplo i elektřinu. Tepelná čerpadla (vrty jsou pod každým domem až do hloubky 200 metrů) dům vyhřívají nebo naopak v létě chladí. Jejich provoz je zčásti z fotovoltaiky na střechách. Pokud vyrobí víc proudu, než dům právě spotřebuje, přebytky jdou zpět do systému na ohřev vody. Dřevo zvenčí a obložení stěn zevnitř a další izolace zařazují tyto dřevodomy do nejvyšší kategorie energetické náročnosti.

K přednostem patří čas výstavby. Proti betonovým skeletům (tady jsou betonové jen základy, s technickým zázemím a garážemi, kostra je dřevěná) je to významné zkrácení hrubé stavby. Zatímco beton musí stárnout předepsaný počet týdnů, zde se jen montuje z celků, které vznikají v továrně.

Například koupelnová jádra se také přivezou na stavbu už hotová a jen zapustí do patra. Takže co týden, to jedno patro.

K nevýhodám se řadí menší variabilita ohledně klientských úprav. Dům je vlastně skládačka, tomu se požadavky musejí přizpůsobit. Případné změny se musejí dohodnout s větším časovým předstihem a musí se najít kompromis mezi zájmem zákazníka konkrétního bytu a možnostmi modulárního systému. Protože třeba panely vnějších stěn na terasy jsou také předvyrobeny, včetně otvorů na okna a dveře. V bytech ale taky nenajdete tradiční radiátory nebo klimatizační jednotky. Topení a chlazení je v podlaze, nastavení, například i žaluzií a dalších hodnot v bytě, se provádí přes centrální bytový počítač. Dům i všechny byty mají čidla hlídající vlhkost. Životnost dřevěného obytného domu se podle stavebníků vyrovná klasickým „kamenným“ stavbám.