Přibližně tři stovky kreseb, čtyřicítka obrazů, patnáct děl z keramiky a přibližně třicet soch Oty Janečka oživí interiér i zahradu galerie bubenečské galerie Arthouse Hejtmánek. Řadu z nich uvidí veřejnost poprvé.
Podle galeristy Tomáše Hejtmánka výstava odráží Janečkův široký umělecký záběr i výjimečnou pracovitost. „Jeho krédo ani den bez čáry dokonale vystihuje jeho tvorbu,“ říká Hejtmánek a dodává, že většina děl, zejména těch na papíře, bude na výstavě na prodej.
Přibližně čtyři sta děl z velké části pochází z Janečkova ateliéru v Bubenské ulici v Holešovicích. Mnohá z nich uvidí veřejnost poprvé.
Kresby dosud nespatřené
Výstavu, která bude probíhat od 19. září do 31. října, tvoří zejména malířova raná díla ze čtyřicátých a padesátých let. Její součástí jsou i práce z let šedesátých, kdy umělec přecházela florálním a abstraktním tvarům.
Vedle typicky janečkovských ženských aktů a kreseb ptáků, květin či motýlů představí výstava také jeho krajiny – české i francouzské. K vidění budou i zátiší ovlivněná francouzským kubismem, figury a portréty, sochy, plastiky i nejrůznější návrhy, například textilu nebo keramiky.
„Mezi umělce, jimiž byl Janeček ovlivněn či se s nimi při svém pobytu v Paříži přímo setkal, patří Picasso, Modigliani, Braque a také španělští modernisté, jimž v poválečné Praze zorganizoval výstavu. Jeho pozdější kresby travin inspirovali pro změnu asijští mistři,“ dodává galerista Hejtmánek.
Vystavená díla doplní také osobní předměty z umělcova ateliéru. Paleta s barvami, malířské štafle, pohovka či nevypotřebované tuby barev tak přiblíží atmosféru místa, kde Janeček tvořil. Součástí expozice bude i velkoformátový panel s fotografiemi, které ozřejmí malířovo pracovní prostředí i životní styl.
„Janeček byl renesanční osobností. Za víc než půl století aktivní tvorby neúnavně experimentoval s novými technikami, materiály i styly. Neustále měl po ruce sešitky, do nichž si kreslil. Věřil, že kdo neumí kreslit, nemůže ani dobře malovat. Chceme ukázat jeho méně známá díla, která dosud nebyla vystavována. A pokud bude zájem, návštěvníkům je nabídnout k prodeji,“ doplňuje Hejtmánek.
Návrhy šátků
Zajímavostí výstavy jsou návrhy šátků, které Ota Janeček vytvořil. Tři z Janečkových návrhů poslouží jako předlohy k limitovaným kolekcím hedvábných šátků, které v Arthousu nechají vyrobit vždy po padesáti kusech.
„Šátky budou očíslovány podobně jako grafiky. Jejich desény inspiroval kubismus, lidová tvorba i tehdejší trendy v moderním umění. Zároveň jsou typicky janečkovské,“ uvádí galerista, kterého s umělcem pojilo i rodinné přátelství.
„Byl to ten nejpilnější a zároveň nejšarmantnější výtvarník, kterého jsem jako kluk osobně zažil. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let chodil za mým otcem, sochařem a štukatérem, do ateliéru na Malé Straně, kde jsem byl tehdy pečený vařený. Později mě Ota Janeček dokonce připravoval na uměleckou střední školu. Že jsem ji vystudoval, stal se restaurátorem a později akademickým malířem a galeristou, je i jeho zásluha,“ uzavírá Hejtmánek.