„Do Zrádců jsem se přihlásila úplně sama, prošla jsem castingem jako každý druhý,“ vysvětlovala Annelie Herz v rozhovoru pro eXtra.cz, když se pořad teprve začínal vysílat. Generace20 ji požádala o rozhovor i na téma její zkušenosti s populární televizní soutěží, ale neuspěla. Herz se k dění ve Zrádcích nemohla vyjádřit kvůli podmínkám televize Prima, jež pořad vysílá, a zejména proto, že v celé show v době rozhovoru hrála roli posledního zbývajícího zrádce a ze zákulisí natáčení nesmí nic prozradit.
Za svého zesnulého otce jste 4. listopadu převzala cenu od ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie. Hrálo při vašem rozhodování roli, že ocenění předával ministr Oto Klempíř?
Pro mě to nebylo o osobě ministra Oty Klempíře. Kultura by se podle mě neměla politizovat. Umělecký odkaz a celoživotní práce člověka mají svou hodnotu bez ohledu na to, kdo je zrovna ministrem kultury.
Co vedlo k tomu, že jste cenu nakonec přebrala právě vy?
Když se odborná porota rozhodla udělit mému otci toto ocenění, obrátila se nejprve na jeho bývalou partnerku, která jim předala kontakt na mého nevlastního bratra. Ten ocenění nejprve přijal a následně odmítl. Mě přitom nikdo nekontaktoval. S nevlastním bratrem nejsem ve styku, a tak jsem se o celé záležitosti dozvěděla až zpětně. Stojím si za tím, protože můj táta si ocenění za celoživotní přínos české kinematografii bezpochyby zaslouží. Cenu jsem převzala, protože mám devítiletého syna a chtěla jsem, aby měl památku na svého dědečka a jednou mohl svým dětem nebo vnoučatům vyprávět, jak významnou osobností české kinematografie byl.
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Zatímco váš otec zasvětil život filmu, vy jste se vydala jiným směrem. Než jste začala prodávat nemovitosti, vedla jste restauraci. Jaké zkušenosti z tohoto oboru se vám dnes v práci nejvíc hodí?
Gastronomie mě naučila především práci s lidmi. V restauraci se každý den potkáváte s jinými osobnostmi, očekáváními a někdy i s velmi specifickými požadavky. Musíte umět naslouchat, reagovat, řešit nečekané situace a zachovat si úsměv, i když zrovna všechno nejde podle plánu. Přesně to se do realit hodí. Prodej nemovitosti není jen o metrech čtverečních a o ceně. Je především o lidech, jejich potřebách, emocích a důvěře.
Zatímco jiní makléři začínají svá realitní videa u vstupních dveří, vy úvod natáčíte na posteli. Jak vás tento neobvyklý způsob prezentace napadl? Chtěla jsem se odlišit od klasických realitních videí, ve kterých makléř otevře dveře, projde bytem a vyjmenuje počet místností a metrů čtverečních. To umí každý. Postel pro mě symbolizuje domov. Je to místo, kde začínáme a končíme každý den. Odpočíváme v ní, trávíme čas s partnerem, čteme si nebo jen tak lenošíme. Kde máme postel, tam máme domov, tak proč nezačít právě tam?
Jak na to podle vás reagují lidé, co o koupi přemýšlí?
Reakce jsou většinou pozitivní. Lidé si mě díky tomu pamatují a myslím, že je to i baví. Často už čekají, v jaké posteli se objevím příště. A to je vlastně přesně ten účel. V realitách je obrovská konkurence. Věřím, že dobrá prezentace by měla být spíše netradiční.
Stalo se vám někdy, že vám klient při prodeji nemovitosti lhal?
Určitě se mi stalo, že informace, které jsem od klienta dostala, úplně neodpovídaly realitě. Někdy lidé něco zamlčí nebo to považují za nepodstatné. Jindy si jednoduše neuvědomují, že je to pro obchod důležité. Raději se dozvím nepříjemnosti na začátku než na ně přijít ve chvíli, kdy už je obchod rozjetý. Transparentnost je pro mě zásadní. Koneckonců, prodávám nemovitosti, ne pohádky.
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V realitách stojí vaše živobytí na důvěře lidí. Co vás práce s klienty naučila o druhých i o sobě samotné?
O lidské povaze jsem se naučila asi hlavně to, že důvěra se nedá vynutit ani koupit. Musíte si ji získat svým přístupem a tím, že za svými slovy stojíte. Zjistila jsem, že jsem mnohem odolnější, než jsem si možná myslela. Že umím být trpělivá, vyjednávat, ale také si stát za svým. A i když mě někdy práce dokáže pořádně potrápit, pořád mě baví pracovat s lidmi a být součástí jejich důležitých životních rozhodnutí.
To, co popisujete, se vám vlastně může hezky hodit i v reality show Zrádci. Ale jak jsme pochopily, dokud se pořad vysílá, o dění v něm mluvit nemůžeme?
Je mi líto, ale skutečně nemůžeme.
METRO HUB × GENERACE 20