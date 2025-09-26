Antikoncepce. Ženy mají desítky různých možností, muži však jenom dvě

Právě dnes, 26. září, si připomínáme Světový den antikoncepce. Má upozornit nejen na širokou škálu možností ochrany před neplánovaným těhotenstvím, ale i na význam otevřené debaty o partnerské zodpovědnosti a zdraví. Co ženy v Česku nejčastěji používají, jaké jsou výhody i rizika jednotlivých metod a dočkají se muži vlastní spolehlivé pilulky?
Podle zkušeností gynekologů ženy v Česku nejčastěji volí hormonální antikoncepční pilulky. Při správném užívání dosahují účinnosti až 99 procent. „Oblíbená jsou také nitroděložní tělíska – hormonální i nehormonální. Hormonální tělíska navíc mnoha ženám zmírňují či zcela potlačují menstruační krvácení,“ vysvětluje Zoja Sehnalová, zástupkyně primářky Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Slaný.

Dalšími možnostmi jsou podle ní náplasti, vaginální kroužky nebo injekce. Z nehormonálních metod hraje hlavní roli kondom – nejen proto, že zabraňuje otěhotnění, ale především proto, že jako jediný zároveň chrání i proti pohlavně přenosným nemocem.

Informovaná rozhodnutí

Hormonální antikoncepce s sebou může také nést nežádoucí účinky. Některé ženy si stěžují na nárůst hmotnosti, bolesti hlavy, snížené libido nebo výkyvy nálad. „Rizikem je také mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku krevní sraženiny, zejména u žen s genetickou predispozicí,“ dodává lékařka Sehnalová. Na druhou stranu má i řadu pozitivních účinků. Pomáhá regulovat menstruační cyklus, snižuje bolestivost menstruace, zlepšuje pleť a využívá se při léčbě endometriózy či dalších gynekologických obtíží.

Lékařka Zoja Sehnalová z Nemocnice Slaný

Velkým tématem jsou i rizikové faktory. Zatímco některé můžeme ovlivnit, jako například kouření či nadváhu, jiné nikoli, například dědičné trombofilní mutace. „Všechny ženy si však mohou zvolit vysoce účinnou a současně bezpečnou hormonální antikoncepci – takovou, která obsahuje pouze gestagen. Čistě gestagenní, tedy jednohormonální antikoncepce sice nedokáže tak dokonale udržet pravidelný cyklus jako kombinovaná, ale na druhou stranu vůbec nezvyšuje kardiovaskulární rizika,“ vysvětluje gynekolog Tomáš Fait z Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Zatímco kombinovaná antikoncepce s estrogeny dokáže lépe udržet pravidelný cyklus, čistě gestagenní přípravky mají tu výhodu, že nezvyšují kardiovaskulární rizika. V některých evropských zemích je dokonce mohou předepsat i praktičtí lékaři. V současnosti už se o těchto tématech mluví otevřeněji než dříve, a tak ženy mohou při konzultaci s gynekologem činit informovaná rozhodnutí.

Odpovědnost nesou ženy

Od pilulek přes nitroděložní tělíska až po implantáty existuje celá škála možností, které jsou dlouhodobě osvědčené a dostupné.

Muži mají v zásadě dvě, kondom a vasektomii, tedy trvalou sterilizaci. Právě vasektomie se označuje za definitivní řešení, protože přeruší chámovody a zabrání průchodu spermií do ejakulátu. Sice existuje možnost chirurgické obnovy plodnosti, ale její úspěšnost není zaručená a s přibývajícími roky výrazně klesá.

Gynekolog Tomáš Fait z Fakultní nemocnice Motol

Antikoncepce pro muže?

Pokud by muži měli k dispozici více spolehlivých metod, mohlo by to podle odborníků zásadně proměnit partnerské vztahy. Zodpovědnost by se rozložila rovnoměrněji a ženy by nebyly vystaveny tolika hormonálním vlivům. Páry by navíc mohly flexibilněji rozhodovat o tom, kdo zajistí ochranu. To by mohlo posílit komunikaci i vzájemnou důvěru. Vývoj hormonální antikoncepce pro muže probíhá už řadu let. „Ve fázi výzkumu se testují jak hormonální pilulky, tak injekce, které by dočasně potlačovaly tvorbu spermií. Některé studie ukázaly účinnost srovnatelnou s ženskou antikoncepcí, ale zatím se tyto metody běžně nepoužívají – hlavně kvůli vedlejším účinkům a nutnosti dalšího testování. Odborníci ale předpokládají, že v budoucnu by se mužské hormonální metody mohly stát reálnou alternativou,“ dodává Sehnalová. Testují se i nové nehormonální přístupy, například antikoncepční gely, které snižují schopnost spermií oplodnit vajíčko, nebo teplotní techniky, při nichž speciální prádlo krátkodobě zahřívá varlata a tím omezuje plodnost. V experimentální fázi je i metoda ultrazvuku, která by mohla dočasně snižovat počet spermií. Všechny tyto možnosti ale zatím čekají na důkladné ověření bezpečnosti a účinnosti.

Antikoncepce slaví 60 let

Letošní rok je symbolický, první česká antikoncepční pilulka má za sebou už šedesát let. I přesto množství žen stále podléhá obecně známým mýtům.

„Mezi ty nejčastější patří, že užívání antikoncepce snižuje plodnost. Není pro to žádný důkaz. Dále že antikoncepce vede k přibírání na váze. Jsou to maximálně dvě až tři kila, ale ženy jsou schopné svést na antikoncepci i dvacet kilogramů,“ dodává lékař Fait.

Pilulky na míru

  • Výběr antikoncepce by měl vždy vycházet z individuální konzultace.
  • Gynekolog zohledňuje věk, zdravotní stav, životní styl i reprodukční plány.
  • „Vždy hledáme metodu, která bude pro ženu bezpečná a zároveň jí bude vyhovovat,“ říká Veronika Pušmanová z Nemocnice Slaný.

