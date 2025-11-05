Antonio Pasquale, 92 let. Padl komunismus. Viděl jsem na Východě velké příležitosti

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  6:00
Oči se dvaadevadesátiletému majiteli firmy Mattoni 1873 rozzáří, když prozradí recept na dlouhověkost. Nelenit a pracovat, co to jde. Antonio Pasquale si před více než třiceti lety vybral za svůj druhý domov Československo, respektive Česko.
„Starý pán“, jak se Antoniu Pasqualemu ve firmě přezdívá, jezdí do Česka...

„Starý pán“, jak se Antoniu Pasqualemu ve firmě přezdívá, jezdí do Česka pravidelně, i když nápojové království předal synovi Alessandrovi. Neschází mu elegance, optimismus a hlavně humor. | foto: MATTONI 1873

Antonio Pasquale, říjen 2025
Antonio Pasquale, říjen 2025. Slavnostní zahájení provozu v novém skladu...
Antonio Pasquale, říjen 2025. Slavnostní zahájení provozu v novém skladu...
Antonio Pasquale a jeho syn Alessandro, říjen 2025. Slavnostní zahájení provozu...
7 fotografií

Stal se majitel bývalé továrny na minerálky, kterou přetvořil v jednu nejsilnějších značek nealkoholických nápojů ve střední Evropě. Žezlo už před časem předal svému synovi Alessandrovi, ale do Česka se že Švýcarska, kde trvale žije, často vrací. Aby se podíval, jak rodinné podnikání pokračuje. Jaký byl příběh člověka, který viděl zhroucení komunismu ve východní Evropě z té příjemnější strany železné opony?

Děsivé zážitky na letišti v Moskvě

Vybavíte si okamžiky, kdy se na konci roku 1989 hroutil v Československu komunistický režim?
V té době jsem v poklidu pracoval v Itálii ve své firmě a byl jsem samozřejmě potěšen, když jsem slyšel tu zprávu, že komunismus skončil. Pro mě to je ideologie, režim, který je nemocný. Stojí na principech, které jsou ideově hezké, ale reálně není možné, aby fungovaly.

Antonio Pasquale, říjen 2025

Byl jste před rokem 1989 někdy v Československu nebo jinde za železnou oponou?
Byl jsem v Rusku. Náhodou. A to jsem do té doby nevěřil italskému tisku, domníval jsem se, že to, co píší o Rusku, není úplně pravda. Cestoval jsem do Japonska, kde se začínaly vyrábět vyfukovačky plastů pro PET lahve. Letadlo mělo při návratu z Japonska technickou pauzu v Moskvě. Asi čtyři hodiny. Vystoupil jsem z letadla do tranzitního prostoru. Vojáci Rudé armády s elegantními velkými čepicemi, to mě zaujalo. Tak jsem zašel do jednoho z obchodů, chtěl jsem si koupit pivo. V tom obchodu měli pouze skleněné lahve bez etiket, se špunty, to mi přišlo zvláštní. Šel jsem si proto koupit alespoň minerálku, ale nedala se pít. Tak jsem šel do části duty free, tam měli nějaké víno, snad i pivo, pak typické ruské matrjošky a nic víc. Deset prodavaček, a já jako jediný zákazník. Pak to najednou zavřeli a vyhnali mě ven a začali dělat inventuru. Prodavačky si sedly, počítaly lahev po lahvi. Padesát lahví vína, padesát lahví piva a nic víc. Když už jsem zase musel nastupovat do letadla, byl obchod stále zavřený a stále ty prodavačky dělaly inventuru. Tehdy jsem si řekl, že už víc Ruska nechci vidět.

To musel být opravdu hluboký zážitek.
Ještě si vybavuji, jak jsem si šel na záchod umýt ruce a kohoutky na umyvadlech byly namontované tak těsně u stěny, že jimi nešlo otočit. To mi stačilo, abych pochopil, co je to komunismus.

Antonio Pasquale a jeho syn Alessandro, říjen 2025. Slavnostní zahájení provozu v novém skladu Magnesie v Mnichově u Mariánských Lázní.

Věřil jsem, že navážete na minulost vyspělé země

Napadlo vás v roce 1989, že byste kdy šel podnikat do Československa nebo kamkoli na Východ? Je tam vůbec něco zajímavého pro byznys?
Ano, ano. Nezapomeňme na to, že Československo bylo před válkou jednou z nejvyspělejších zemí v Evropě i na světě. Myslel jsem si, že na to může Česko po pádu komunismu navázat a může nastat nový zrod. Pro mě pak bylo těch dalších třicet let velice emotivních, jak Česká republika rostla a vyvíjela se. Za tři dekády je Česko dál než mnohé jiné země.

Byla Mattoni první volba, nebo jste hledal jiné příležitosti?
Hledal jsem jiné. Přes tehdejší Koospol jsem s jedním geologem, který mi pomáhal, hledal zdroj vody, abych rozjel vlastní byznys. Když jsem přijel do Karlových Varů, ochutnal jsem poprvé mattonku v restauraci. Řekl jsem si, proč hledat vlastní nový zdroj? Proč nejdeme a Mattoni nekoupíme? Jenže komunismus sice padl, ale zákony ještě nějakou dobu platily. Státní podniky se ještě nesměly prodávat cizincům. Tehdejší ředitelé Mattoni, pánové Husák a Bulín, přišli s nápadem založit takzvaný joint venture, společný podnik, který fungoval po celé Evropě, a tak jsme se rozhodli pro tuto cestu. Měl jsem 51procent. Odpovídající podíl jsem vložil do firmy tak, aby mohla firma nakoupit stroje a výrobní linky, které potřebovala k dalšímu rozvoji. Do toho přišla privatizace a najednou jsem měl 36 tisíc společníků, držitelů akcií, které si lidé nakoupili přes kuponové knížky a měli podíl v naší firmě. Když jsem svolával první valnou hromadu, pronajal jsem si sportovní halu ledního hokeje, dnešní Mattoni Arenu. Dostavilo se asi dvacet lidí. Příští rok jsem uvažoval, že jich přijde taky málo, tak jsem pronajal kinosál. Přišlo zase jenom deset nebo dvacet lidí. Další rok jsem udělal valnou hromadu už u nás v kanceláři a ušetřil jsem za pronájem. Postupně jsem vykupoval od akcionářů jejich podíly, už byly na burze. Postupně jsem se stal většinovým vlastníkem.

Antonio Pasquale, říjen 2025. Slavnostní zahájení provozu v novém skladu Magnesie v Mnichově u Mariánských Lázní. Vpravo jeho syn Alessandro

Neměl jste strach, že čeští zaměstnanci se budou chovat jako zmiňované prodavačky na moskevském letišti?
Bylo mi těch lidí spíš líto, když jsem viděl, v jakých podmínkách museli tehdy pracovat. Až v katastrofálních. Ve fabrice byla zničená betonová podlaha, byly tam dvaceticentimetrové kaluže, ti lidé stáli na dřevěných bedýnkách na minerálku, protože tehdy se minerálka expedovala v dřevěných přepravkách. Aby nestáli ve vodě. Jak jsem to viděl, tak jsem řekl, že musíme všechno vyklidit a předělat. Takže jsem firmu zaplatil vlastně třikrát. Poprvé v rámci společného podniku, mnohem víc, než byla její skutečná hodnota. Podruhé když jsem vyplácel akcionáře. A potřetí když jsem všechno musel zrenovovat a přestavět.

Žena „vyhrožovala“, že jestli budu podnikat na Východě, rozvede se

Když jste spolu se synem zahajoval provoz nového skladu ve stáčírně Magnesie v Mnichově u Mariánských Lázní, zmínil jste se s úctou o manželce. Neřekla vám tehdy, když jste oznámil, že jdete podnikat do Československa, že jste se zbláznil?
Ne. Řekla mi horší věc. Jestli tam koupíš nějakou firmu, rozvedu se s tebou! V duchu jsem si z toho dělal legraci, že to by byla dobrá příležitost (smích). I pro ni to musel být, mírně řečeno, šok, když jsme poprvé společně přejeli hranici u Chebu. Bylo to v noci, zaznamenal jsem ve tmě pár chalup. Myslel jsem si, že takhle tady žijí všichni. Povídám manželce: „Chudáci, v jakých to žijí chatrčích!“ Až pak mi řekli, že to byly zahrádkářské kolonie a kůlny, ne obytné domy. V Karlových Varech jsme zašli do tehdejšího, dalo by se říci, supermarketu. Měli tam chleba, plné krabice nějakého zboží, už si nepamatuji, o co se jednalo. Tak jsem si jen řekl – tady máte před sebou hodně práce. Ale věděl jsem, že se mi tu bude dařit, protože bude na čem stavět.

Poslední otázka. Jak jste se dožil dvaadevadesáti let v tak vyrovnané fyzické a duševní pohodě?
Nehledejte v tom nic tajemného. Je to totiž velice jednoduché. Musíte pracovat co nejdéle.

Antonio Pasquale

  • Italský podnikatel se narodil v roce 1933.
  • V roce 1990 prodal firmu a hledal s nabytým kapitálem možnost investice v Československu.
  • V roce 2008 předal vedení Karlovarských minerálních vod, později přejmenované na Mattoni 1873, synovi Alessandrovi.
  • Pod značku patří například vody Mattoni, Magnesia, Dobrá voda, Pepsi, Hanácká kyselka, Aquila a další.
  • Manželka Luigia Pasquale se věnovala realitám.
  • V době, kdy Antonio Pasquale výrobu minerálky privatizoval, produkovala kolem 15 milionů lahví ročně.
  • Mattoni 1873 působí v Česku a dalších sedmi zemích Evropy. Jen v Česku prodá Magnesia kolem 140 milionů lahví a je číslem jedna na trhu. PH

Antonio Pasquale a jeho syn Alessandro, říjen 2025. Slavnostní zahájení provozu v novém skladu Magnesie v Mnichově u Mariánských Lázní.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

Opel Zafira s turbodieselem: rodinné auto, které zvládne školku, chalupu i dálnici

Když chcete auto, které zvládne všechno – školku, chalupu i víkend u moře – Opel Zafira s turbodieselem je přesně ten typ parťáka, který to dokáže splnit. A ještě dobře vypadá!

Společnost Pylontech oznamuje oficiální otevření své australské pobočky a posiluje tak svou globální pozici v oblasti skladování energie

5. listopadu 2025  8:32

Praha řeší veřejné toalety. Osloví i restaurace. Lidé by byli rádi, kdyby se mohlo čůrat zdarma

Rada hlavního města na svém zasedání schválila návrh na zpracování Koncepce přístupnosti veřejných toalet. Na základě analytické části, která shromáždila zkušenosti i z jiných měst, tak Institut...

5. listopadu 2025  8:26

V Po-ao se konalo 6. Mezinárodní fórum o nových energetických systémech a 21. Mezinárodní vědecko-technologické fórum CSG

5. listopadu 2025  8:24

Společnost Yadea zazářila na veletrhu EICMA 2025 s novým modelem Yadea Velax a ekosystémem pro nabíjení za všech scénářů

5. listopadu 2025  8:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Imper se mění na Saleskit a rozjíždí zahraniční expanzi. Rebranding sjednotí značku i jednotlivé produkty na všech trzích

5. listopadu 2025

Dostavba Dukovan přinese Vysočině nové silnice a obchvaty za deset miliard

Na deset miliard korun přijdou opatření, která se projeví na silnicích Kraje Vysočina v souvislosti se stavbou dvou nových bloků v dukovanské jaderné elektrárně. Vzniknou nové obchvaty, přestaví se...

5. listopadu 2025  7:42,  aktualizováno  7:42

Spojení pražských nemocnic Motol a Na Homolce už má jasný rozvrh

Zářijový plán dosluhujícího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka – vytvořit z nemocnic FN Motol a Na Homolce jeden celek – získává konkrétnější podobu. Sice zatím formálně, ale nic nenasvědčuje...

5. listopadu 2025  7:32,  aktualizováno  7:32

Vodní hrad Lipý: od Dušiček k Lucii

Víte, jaké listopadové zvyky dodržovali naši předkové a jaké osobnosti se vážou k listopadovým svátkům?

5. listopadu 2025  7:29

Hradišťan a Javory Beat na společném pódiu

Páteční večer 7. listopadu bude od 19:00 patřit výjimečnému hudebnímu setkání v Kulturním centru Lanškroun. V rámci společného koncertu vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťanem a sourozenci Hana a Petr...

5. listopadu 2025  7:14

Bájný Falco doletěl do Bíliny. Unikátní socha je hitem internetu i výletníků

Z filmového Nekonečného příběhu doletěl bájný Falco až do Pohádkového lesa v Bílině. Je dřevěný, jeho roztomilý výraz je dílem řezbářů, měří 17 metrů na délku a stal se nejen novou atrakcí pro děti,...

5. listopadu 2025  6:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bývalý přítel ji pronásledoval a vyhrožoval, hlásila to, říkají blízcí zavražděné

Z bývalého přítele byla už zoufalá. Několikrát na policii nahlásila, že ji pronásleduje a vyhrožuje. Na to poukazují známí třiapadesátileté ženy, kterou v neděli 26. října v Orlové na Karvinsku...

5. listopadu 2025  6:22

Radní podpoří poradenské centrum

Radní Pardubic schválili dotaci 70 tisíc korun organizaci Bethany – dům pomoci, která sídlí na třídě Míru.

5. listopadu 2025  6:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.