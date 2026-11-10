Aplikace Můj Albert je mimo provoz od 12. října. Řetězec byl zasažen kybernetickým incidentem, který postihl mateřskou skupinu Ahold Delhaize. Albert odstávku vysvětlil jako preventivní krok. Po dobu výpadku převedl ceny původně vyhrazené uživatelům aplikace přímo na cenovky v prodejnách. Na vybrané zboží tak dosáhli za stejnou cenu i zákazníci bez aplikace.
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Co se stane s kredity?
Podle společnosti se aplikace spustí ve středu ráno při otevření prodejen. Zákazníci by v ní měli znovu najít kredity, které nasbírali před odstávkou a nestihli využít. Do 17. listopadu pak řetězec slibuje dvojnásobný počet nabídek v kategorii Nejnižší ceny s aplikací a dvojnásobné množství nově získávaných kreditů. Pokud by aplikace po obnovení provozu nefungovala správně, Albert doporučuje ji restartovat nebo aktualizovat.
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Body z papírové kartičky zůstanou na papíře
Do aplikace se vrátí i sbírání bodů v probíhající věrnostní kampani. Kdo během výpadku začal plnit papírovou kartičku, může v tom pokračovat. Body z ní do telefonu nepřevede a s digitálními body je nespojí. Na odměnu je potřeba nasbírat všechny body na jedné kartičce. Každá nová digitální kartička bude do konce kampaně začínat se čtyřmi body místo obvyklých tří.