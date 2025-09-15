Aplikace na hlášení závad zažívají boom. Města hlásí rekordní počty podnětů

Města po celé republice zaznamenávají rostoucí počet hlášení od občanů prostřednictvím mobilních a webových aplikací. Lidé nejčastěji upozorňují na výmoly, rozbité chodníky, nefunkční osvětlení nebo poškozený mobiliář. Podle odborníků je klíčem k úspěchu jednoduché ovládání, přehlednost a aktivní přístup radnic k řešení nahlášených problémů.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Aplikace pro hlášení závad se stávají nedílnou součástí komunikace mezi městy a jejich obyvateli. Prakticky všechny větší radnice dnes nabízejí možnost nahlásit problémy přes mobilní aplikaci či online formulář, přičemž počty podnětů každoročně rostou. Například Ostrava letos průměrně eviduje 455 hlášení měsíčně, zatímco v roce 2023 to bylo 290. Rostoucí zájem hlásí i České Budějovice, Liberec či Český Krumlov. Odborníci se shodují, že důležitá je nejen propagace služby, ale hlavně její jednoduchost a možnost sledovat, jak se řešení podnětů vyvíjí.

Komunikace je klíč

Prakticky všechna větší města dnes svým občanům umožňují nahlásit závadu nebo jiný problém prostřednictvím aplikací nebo online formulářů. „Digitální nástroje pro hlášení závad umožňují městům rychle identifikovat problémy a efektivně reagovat na podněty občanů,“ vysvětluje Drahomíra Zedníčková ze společnosti TopGis, která zajišťuje službu hlášení závad prostřednictvím mapové aplikace GisOnline.cz pro řadu českých obcí a měst. „Taková komunikace nejen zkracuje dobu řešení, ale zároveň podporuje transparentnost a posiluje důvěru občanů v místní samosprávu,“ doplňuje.

Vede Ostrava, Liberec či Hradec Králové

Ačkoli tyto typy aplikací nejsou žádnou novinkou a spousta radnic je využívá už řadu let, počet hlášení od občanů v posledních několika letech u mnoha měst roste.

  • Příkladem může být Ostrava, kde letos v průměru registrují 455 hlášení měsíčně. Loni to přitom bylo 407 a v roce 2023 jen 290.
  • Nárůst oproti předešlému roku registrují i České Budějovice. Zde se za měsíc podá prostřednictvím aplikace průměrně hned 753 podnětů.
  • Mírný nárůst zaznamenal i Liberec, Olomouc nebo Hradec Králové.
  • Výrazné zvýšení počtu hlášení zaznamenává v posledních letech také Český Krumlov, kde bylo loni evidováno 805 podnětů za celý rok. Pro srovnání, v roce 2023 jich od občanů přišlo 564 a ještě v roce 2015 pouze 208. V Českém Krumlově navíc sledují i časové trendy hlášení. Podle dostupných statistik občané nejčastěji podávají podněty v pondělí dopoledne, nejméně pak v sobotu.

Rozbité chodníky nebo nefunkční osvětlení

Co se naopak v průběhu let příliš nemění, jsou typy závad, na které lidé nejčastěji upozorňují. „Občané obvykle hlásí poškozené chodníky, výmoly na silnicích, problémy s odpadky, zelení nebo poškozený městský mobiliář,“ říká Zedníčková.

„U nás jde nejčastěji o závady na dopravním značení, poškozené nebo nefunkční veřejné osvětlení, zničené odpadkové koše, černé skládky, problémy na dětském hřišti nebo autovraky. V zimním období registrujeme ve větší míře upozornění na špatnou schůdnost chodníků a problémy na komunikacích,“ nastiňuje Radek Jízdný, vedoucí oddělení informačních technologií města Kuřim. Další typický podnět doplňuje Michal Švarc, tiskový mluvčí města Sokolov. „Nejčastěji registrujeme podněty na špatné parkování,“ uvádí.

Kromě zmíněných závad se v hlášeních běžně objevují i různé další problémy:

  • Stížnosti na psí exkrementy ve veřejných prostranstvích
  • Hnízda vos
  • Výskyt potkanů
  • Upozorňování na vandalismus.

