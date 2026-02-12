O tom, proč aplikace První u nehody vznikla, jak se tvoří její realistické scénáře a kam se bude dál vyvíjet, mluví výkonný manažer Lukáš Hutta.
Co bylo hlavním důvodem vzniku této aplikace?
Projekt vznikl především proto, abychom moderní metodou a pomocí nových technologií lidem přiblížili, co se bohužel děje na našich silnicích a jak se mají správně chovat v krizových situacích. Chtěli jsme oslovit i mladší generaci prostřednictvím médií, která používají – tedy tabletů, telefonů a počítačů. Naším cílem bylo připravit účastníky silničního provozu na chování u dopravní nehody – ať už jako svědky, nebo jako její přímé aktéry. Je důležité, aby si lidé uvědomili, proč nehody vznikají, jaká rizika hrozí a jak postupovat, když k nehodě dojde. Často se totiž stává, že při snaze pomoci vznikají další rizikové situace, případně nehody nebo vážná zranění. Proto jsme dali dohromady nejčastější situace z českých silnic a vytvořili interaktivní multimediální návod, který ukazuje, jak tyto situace správně řešit.
Videa na YouTube nyní nahradila multimediální on-line aplikace. Samotné video už tedy nestačilo?
Je to o metodách a formách výuky. Ideální je, když lidem připravíme simulaci, kterou si mohou fyzicky projít. To ale při počtu lidí, které chceme oslovit, není reálně možné. Kurzy jsou kapacitně omezené, a ne každý se k nim dostane. Video je dobrý nástroj, ale jde pouze o pasivní příjem informací. Člověk se dívá, vstřebává obsah, ale po několika minutách pozornost klesá. Proto jsme hledali formu mezi fyzickým kurzem a vzdělávacím videem – takovou, která vyžaduje interakci a zapojení uživatele. A to je právě forma interaktivní aplikace.
Obsah aplikace První u nehody stojí na vizualizaci vybraných krizových situací. Podle čeho tyto situace vybíráte? Vycházíte z reality, nebo ze statistik nehodovosti?
Vycházíme ze statistik a z aktuální situace na našich silnicích. Zaměřili jsme se na nejčastější jevy a zpracovali je do modelových scénářů. Variant nehod je samozřejmě obrovské množství, ale vybrali jsme ty nejčastější – například nehody automobilu s chodcem, srážku automobilu s motocyklem, nehody způsobené nepozorností, stresem nebo alkoholem. To jsou statisticky nejčastější případy dopravních nehod, často s vážnými následky.
Kdo je hlavním tvůrcem vizualizací, kolik lidí na nich pracuje a jak dlouho trvá příprava a zpracování jedné takové krizové situace?
Na projektu pracují desítky lidí v různých týmech. Jsou mezi nimi odborníci na danou problematiku, záchranáři, psychologové, ale také velký kreativní tým – scenáristé, dabéři, programátoři, 2D a 3D grafici. Příprava jedné modulové situace trvá zhruba tři až šest měsíců. Začíná se výběrem tématu a tvorbou scénáře – literárního i technického. Následují konzultace s odborníky, práce grafiků a animátorů a nakonec programování a testování. Je to skutečně týmová práce mnoha odborníků.
Součástí této multimediální aplikace je také stres test. Co může u uživatele odhalit?
Stres test jsme do aplikace První u nehody zařadili proto, abychom lidem názorně ukázali, že by si v reálné situaci často nevěděli rady především pod tíhou rychle ubíhajícího času, jenž často zachraňuje životy. Je to téma, před nímž mnozí zavírají oči – dokud se jich netýká. Test slouží jako motivátor. Uživatelé si v úvodu aplikace vyzkouší tento stres test a zjistí, že jejich teoretické znalosti a dovednosti mohou být často dostatečné, ale pod časovým stresem se situace s kvalitou poskytované první pomoci výrazně mění. Následně je to vede k tomu, aby si prošli vzdělávací část aplikace a jednotlivé krizové situace na silnici se naučili řešit nejen správně, ale také v co možná v nejkratším čase.
Projekt byl v lednu letošního roku představen se třemi krizovými situacemi a stres testem. Máte k dispozici nějaká konkrétní čísla?
Věděli jsme, že projekt bude úspěšný, ale překvapil nás velký rozsah zájmu. Mám na mysli také média, která k této problematice bezpečnosti na silnicích přistoupila se zájmem a zodpovědností. V prvních fázích si aplikaci a stres test vyzkoušely desítky tisíc lidí a tisíce se k nim pravidelně neustále vracejí.
Našla si tato multimediální aplikace také profesní vzdělávací instituce – autoškoly, odborné školy nebo organizace, které školí první pomoc?
Ano, ze zpětné vazby víme, že aplikaci začali hojně využívat například lektoři autoškol a další vzdělávací organizace. Je to proto, že aplikace je vytvořená odborníky a je využitelná právě i pro odborníky, respektive pro jejich práci s cílovou skupinou. Používají ji střední školy připravující studenty na řidičské nebo záchranářské profese. Pozitivně nás také překvapilo, že se aplikace ujala i na hasičských a policejních školách. Do budoucna proto plánujeme vývoj situací, které budou řešit dopravní nehody nejen z pohledu samotného účastníka, ale i z pohledu hasičů či policistů.
Na podzim byla aplikace rozšířena o další tři krizové situace – důraz byl kladen na rozhodovací proces, první pomoc a postup u dopravní nehody.
Ano. Jednotlivé moduly na sebe navazují. Rozhodovací proces ukazuje, jak mohou špatná rozhodnutí ještě před jízdou vést ke krizové situaci. Další moduly se zaměřují na správný postup při dopravní nehodě, pokud jsme jejím účastníkem či svědkem, a na poskytování první pomoci v případě, že na místě nehody jsou zranění.
Nyní se do aplikace přidávají další tři vizualizace. Můžete je stručně představit?
Jedna krizová situace se věnuje řidičům dodávek a nákladních vozidel, kteří jsou často pod stresem a rozptýleni mobilními telefony. Další se zaměřuje na nehody motorkářů, kteří patří mezi nejohroženější účastníky provozu. A třetí situací je krizová událost na železničním přejezdu.
Jaké jsou další plány s aplikací První u nehody?
Chceme přidávat situace podle aktuálního dění na silnicích – například problematiku elektrokoloběžek nebo přípravu řidiče před jízdou. Zároveň pracujeme na technologickém rozšíření včetně plnohodnotného využití ve virtuální realitě, tedy s pomocí VR brýlí, a propojení s dalšími projekty.