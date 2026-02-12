Aplikace První u nehody simuluje cenné vteřiny, kdy jde o holý život

Petr Holeček
Petr Holeček
  7:44
Moderní technologie místo pasivního sledování videí. Projekt První u nehody od Asociace Záchranný kruh přináší interaktivní simulace dopravních nehod, které uživatele vtáhnou přímo do krizových situací a prověří jejich reakce pod tlakem času.

Lukáš Hutta z Asociace Záchranný kruh. „Buďte připraveni, ať vás nic nezaskočí,“ říká. | foto: AZKMetro.cz

O tom, proč aplikace První u nehody vznikla, jak se tvoří její realistické scénáře a kam se bude dál vyvíjet, mluví výkonný manažer Lukáš Hutta.

Co bylo hlavním důvodem vzniku této aplikace?
Projekt vznikl především proto, abychom moderní metodou a pomocí nových technologií lidem přiblížili, co se bohužel děje na našich silnicích a jak se mají správně chovat v krizových situacích. Chtěli jsme oslovit i mladší generaci prostřednictvím médií, která používají – tedy tabletů, telefonů a počítačů. Naším cílem bylo připravit účastníky silničního provozu na chování u dopravní nehody – ať už jako svědky, nebo jako její přímé aktéry. Je důležité, aby si lidé uvědomili, proč nehody vznikají, jaká rizika hrozí a jak postupovat, když k nehodě dojde. Často se totiž stává, že při snaze pomoci vznikají další rizikové situace, případně nehody nebo vážná zranění. Proto jsme dali dohromady nejčastější situace z českých silnic a vytvořili interaktivní multimediální návod, který ukazuje, jak tyto situace správně řešit.

Videa na YouTube nyní nahradila multimediální on-line aplikace. Samotné video už tedy nestačilo?
Je to o metodách a formách výuky. Ideální je, když lidem připravíme simulaci, kterou si mohou fyzicky projít. To ale při počtu lidí, které chceme oslovit, není reálně možné. Kurzy jsou kapacitně omezené, a ne každý se k nim dostane. Video je dobrý nástroj, ale jde pouze o pasivní příjem informací. Člověk se dívá, vstřebává obsah, ale po několika minutách pozornost klesá. Proto jsme hledali formu mezi fyzickým kurzem a vzdělávacím videem – takovou, která vyžaduje interakci a zapojení uživatele. A to je právě forma interaktivní aplikace.

Obsah aplikace První u nehody stojí na vizualizaci vybraných krizových situací. Podle čeho tyto situace vybíráte? Vycházíte z reality, nebo ze statistik nehodovosti?
Vycházíme ze statistik a z aktuální situace na našich silnicích. Zaměřili jsme se na nejčastější jevy a zpracovali je do modelových scénářů. Variant nehod je samozřejmě obrovské množství, ale vybrali jsme ty nejčastější – například nehody automobilu s chodcem, srážku automobilu s motocyklem, nehody způsobené nepozorností, stresem nebo alkoholem. To jsou statisticky nejčastější případy dopravních nehod, často s vážnými následky.

Kdo je hlavním tvůrcem vizualizací, kolik lidí na nich pracuje a jak dlouho trvá příprava a zpracování jedné takové krizové situace?
Na projektu pracují desítky lidí v různých týmech. Jsou mezi nimi odborníci na danou problematiku, záchranáři, psychologové, ale také velký kreativní tým – scenáristé, dabéři, programátoři, 2D a 3D grafici. Příprava jedné modulové situace trvá zhruba tři až šest měsíců. Začíná se výběrem tématu a tvorbou scénáře – literárního i technického. Následují konzultace s odborníky, práce grafiků a animátorů a nakonec programování a testování. Je to skutečně týmová práce mnoha odborníků.

Součástí této multimediální aplikace je také stres test. Co může u uživatele odhalit?
Stres test jsme do aplikace První u nehody zařadili proto, abychom lidem názorně ukázali, že by si v reálné situaci často nevěděli rady především pod tíhou rychle ubíhajícího času, jenž často zachraňuje životy. Je to téma, před nímž mnozí zavírají oči – dokud se jich netýká. Test slouží jako motivátor. Uživatelé si v úvodu aplikace vyzkouší tento stres test a zjistí, že jejich teoretické znalosti a dovednosti mohou být často dostatečné, ale pod časovým stresem se situace s kvalitou poskytované první pomoci výrazně mění. Následně je to vede k tomu, aby si prošli vzdělávací část aplikace a jednotlivé krizové situace na silnici se naučili řešit nejen správně, ale také v co možná v nejkratším čase.

Projekt byl v lednu letošního roku představen se třemi krizovými situacemi a stres testem. Máte k dispozici nějaká konkrétní čísla?
Věděli jsme, že projekt bude úspěšný, ale překvapil nás velký rozsah zájmu. Mám na mysli také média, která k této problematice bezpečnosti na silnicích přistoupila se zájmem a zodpovědností. V prvních fázích si aplikaci a stres test vyzkoušely desítky tisíc lidí a tisíce se k nim pravidelně neustále vracejí.

Našla si tato multimediální aplikace také profesní vzdělávací instituce – autoškoly, odborné školy nebo organizace, které školí první pomoc?
Ano, ze zpětné vazby víme, že aplikaci začali hojně využívat například lektoři autoškol a další vzdělávací organizace. Je to proto, že aplikace je vytvořená odborníky a je využitelná právě i pro odborníky, respektive pro jejich práci s cílovou skupinou. Používají ji střední školy připravující studenty na řidičské nebo záchranářské profese. Pozitivně nás také překvapilo, že se aplikace ujala i na hasičských a policejních školách. Do budoucna proto plánujeme vývoj situací, které budou řešit dopravní nehody nejen z pohledu samotného účastníka, ale i z pohledu hasičů či policistů.

Na podzim byla aplikace rozšířena o další tři krizové situace – důraz byl kladen na rozhodovací proces, první pomoc a postup u dopravní nehody.
Ano. Jednotlivé moduly na sebe navazují. Rozhodovací proces ukazuje, jak mohou špatná rozhodnutí ještě před jízdou vést ke krizové situaci. Další moduly se zaměřují na správný postup při dopravní nehodě, pokud jsme jejím účastníkem či svědkem, a na poskytování první pomoci v případě, že na místě nehody jsou zranění.

Nyní se do aplikace přidávají další tři vizualizace. Můžete je stručně představit?
Jedna krizová situace se věnuje řidičům dodávek a nákladních vozidel, kteří jsou často pod stresem a rozptýleni mobilními telefony. Další se zaměřuje na nehody motorkářů, kteří patří mezi nejohroženější účastníky provozu. A třetí situací je krizová událost na železničním přejezdu.

Jaké jsou další plány s aplikací První u nehody?
Chceme přidávat situace podle aktuálního dění na silnicích – například problematiku elektrokoloběžek nebo přípravu řidiče před jízdou. Zároveň pracujeme na technologickém rozšíření včetně plnohodnotného využití ve virtuální realitě, tedy s pomocí VR brýlí, a propojení s dalšími projekty.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Aplikace První u nehody simuluje cenné vteřiny, kdy jde o holý život

Lukáš Hutta z Asociace Záchranný kruh. „Buďte připraveni, ať vás nic...

Moderní technologie místo pasivního sledování videí. Projekt První u nehody od Asociace Záchranný kruh přináší interaktivní simulace dopravních nehod, které uživatele vtáhnou přímo do krizových...

12. února 2026  7:44

Hokej, super-G i rychlobruslení. 6. den ZOH přinese Čechům nabitý program. Kdy zapnout TV?

Martina Sáblíková vyrazila na trénink před olympijským závodem na 5 kilometrů....

Dnešní olympijský program je hodně výživný. Šestý den her totiž nabídne hned několik českých taháků – rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková se postaví na start závodu na 5000 metrů, čeští...

12. února 2026  7:08

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české...

12. února 2026  7:03

Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

12. února 2026  7:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Opravy muzea v Děčíně se o pár měsíců protáhnou

Zpráva z vašeho okresu

O více než pět měsíců se by se měla protáhnout oprava děčínského oblastního muzea. Původně se počítalo s tím, že by si návštěvníci mohli obnovené prostory prohlédnout počátkem loňského října, teď to...

12. února 2026  6:59

Společnost Accolade investuje do kláštereckého Garbe parku

Výstavba nové haly v průmyslové zóně v Klášterci nad Ohří. (červen 2023)

Skupina Accolade vstupuje do druhého společného projektu s firmou Garbe Industrial Real Estate v Česku.

12. února 2026  5:59

Přístup k řece Labe mají otužilci v Litoměřicích nově zpevněný

V areálu koupaliště na Písečném ostrově v Litoměřicích je pro otužilce nově k...

V areálu koupaliště na Písečném ostrově v Litoměřicích je pro otužilce nově k dispozici vybudovaný betonový přístup do Labe.

12. února 2026  5:59

Areál Würdingerovy vily v Žatci je nově kulturní památkou

Seznam nemovitých kulturních památek v Ústeckém kraji rozšířila další položka....

Seznam nemovitých kulturních památek v Ústeckém kraji rozšířila další položka. Nově na něj byl na sklonku loňského roku zapsán areál bývalé Würdingerovy vily v Žatci.

12. února 2026  5:59

Asistenti prevence kriminality v ulicích Mostu zůstanou

Ilustrační snímek

V ulicích Mostu budou i nadále společně s městskými strážníky působit také asistenti prevence kriminalisty.

12. února 2026  5:59

Chyba za pár korun? Příměstský autobus vás může potrestat tisícikorunou!

Slečnu, jejíž příběh popisujeme níže, jsme raději zamaskovali.

Středočeští revizoři jsou neviditelní a nemilosrdní. Cestující dostala pokutu za nepozornost. Koupila si o pár korun levnější lístek. Doba hájení na příměstských linkách, zdá se, nadobro skončila.

12. února 2026  5:48

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Bezplatný převod parcel státu na vyplavené obce vrcholí, zájem je malý

Nový život. Pro Zátor a jeho místní část Loučky na Krnovsku povodeň mimo jiné...

Jako pomoc lidem, kteří kvůli ničivé povodni přišli o bydlení, poslouží zřejmě jen v minimu případů. „Je pozdě, většina postižených už se zařídila jinak. Málokdo vyčkával,“ zní z vyplavených míst....

12. února 2026  5:42,  aktualizováno  5:42

Vřava ve znojemské nemocnici. Uznávaný primář končí, kritizuje vedení

Takhle to v okolí znojemské nemocnice vypadá dnes.

Lékaře i obyvatele Znojemska nepříjemně zaskočila zpráva o rezignaci lékaře Zdeňka Monharta, který se po patnácti letech vzdal postu primáře interny a urgentního příjmu ve znojemské nemocnici....

12. února 2026  5:42,  aktualizováno  5:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.