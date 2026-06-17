Gamifikace, tedy využití herních principů v běžném prostředí, není novinkou. Dnes se ale z mobilů přesouvá přímo do ulic. Lidé chtějí zažít něco víc než jen pasivní zábavu na obrazovce. Moderní městské hry navazují na geocaching nebo escape rooms, místo hledání pokladů ale pracují hlavně s příběhem a objevováním města. Vlajkovou lodí městské gamifikace je aplikace Arthur. „Najednou si začnete všímat věcí, kolem kterých normálně projdete bez povšimnutí,“ říká Radka Klikarová, kreativní producentka aplikace s názvem Arthur.
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Hra pro děti i dospělé
Hráči během jedné trasy s Arthurem většinou nachodí tři až čtyři kilometry a venku stráví zhruba hodinu až hodinu a půl. Právě kombinace pohybu, přemýšlení a společného zážitku je podle tvůrců důvodem, proč si lidé městské hry oblíbili.
Zajímavé je, že nejde hlavně o teenagery. Nejčastějšími hráči jsou dospělí mezi 35 a 45 lety, kteří hledají aktivnější způsob trávení volného času. Hry navíc často propojují celé rodiny. „Děti bývají při řešení úkolů často lepší než dospělí, protože si více všímají detailů,“ doplňuje autor aplikace Arthur Vladimír Ponechal.
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Město jako součást příběhu
Právě aplikace Arthur patří mezi projekty, které trend rozvíjejí i v Česku. Nabízí více než 50 her po celé republice a eviduje kolem 30 tisíc stažení. Princip je jednoduchý: proměnit město ve hru s vlastním příběhem.
Paradoxem je, že právě mobilní aplikace dnes pomáhají lidem trávit více času off-line. Samotná hra se totiž odehrává venku – v ulicích, mezi lidmi a v reálném světě.
Městské hry v číslech