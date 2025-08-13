Ararat-Armenia – Sparta: Kde sledovat odvetu o Konferenční ligu a kdo z opor bude chybět

David Halatka
David Halatka
  15:30aktualizováno  14. srpna 15:11
Fotbalisté pražské Sparty v odvetě 3. předkola Konferenční ligy na hřišti Araratu-Armenia chtějí stvrdit postup do závěrečné fáze kvalifikace. Zápas v Jerevanu má výkop ve čtvrtek v 18.00. Od 21.00 se ve stejné fázi předkola Konferenční ligy představí Baník Ostrava. Bojovat bude na hřišti Austrie Vídeň.

Ángelo Preciado, ekvádorská opora letenského týmu | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Kde sledovat zápas Sparta – Ararat živě?

Odvetné utkání 3. předkola Konferenční ligy vysílá televizní stanice Nova Sport 5. Duel začíná ve čtvrtek 14.8. v 18:00.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Ararat – Sparta můžete sledovat i v online přenosu na iDNES.cz.

Chybí Zelený i Panák

Letenští pod koučem Brianem Priskem vyhráli venku v pohárech jediné z devíti utkání a v sedmi prohráli. Do Arménie odletěli bez šesti hráčů základní sestavy stopeři Jaroslav Zelený, Elias Cobbaut a Filip Panák, kvůli zdravotním potížím jsou mimo i útočník Veljko Birmančevič a středopolař Kaan Kairinen. Ofenzivní záložník Karabec navíc odcestoval do Lyonu, kam přestoupil na hostování.

Naopak připraven už je wingbek Ángelo Preciado. Ve výpravě je i jeho ekvádorský krajan John Mercado, čerstvá posila však nastoupit nemůže, protože pro třetí předkolo není na soupisce.

Pokud Sparta večerní odvetu vyloženě nezkazí a postoupí, v závěrečném play-off o účast v základní fázi Konferenční ligy vyzve s největší pravděpodobností lotyšský Riga FC. Ten první duel nad Beitarem Jeruzalém vyhrál 3:0.

Duel ve Vídni

  • Fotbalisté Baníku Ostrava dnes od 21.00 nastoupí ve Vídni k odvetě 3. předkola Konferenční ligy proti domácí Austrii. Ve prospěch Slezanů však hraje náskok 4:3 z úvodního utkání.
  • Ani jeden z týmů nemá v úvodu sezony ideální formu. Baník zatím ze šesti soutěžních zápasů zdolal pouze Austrii, v neděli podlehl 1:2 Karviné. Austria o víkendu v lize podlehla 0:2 Wolfsbergu, se zraněním navíc laboruje její klíčový stoper Aleksandar Dragovič.
  • Ostravský tým se do hlavní fáze evropské soutěže probojoval naposledy v sezoně 2008/09. V případě postupu přes Austrii narazí v závěrečném předkole zřejmě na Celje, jež zahájilo dvojzápas s Luganem venkovní výhrou 5:0.

