Archivní víno lidé znají. Ale co archivní minerálka? I desítky let stará voda se dá pít

Do lázeňského městečka Kyselka se dá dojet pohodlně nejen autem, ale z Karlových Varů i na bicyklu, byť poslední část cesty se bude teprve budovat.
Začal etiketami, pak si založil vlastní sbírku
Pokud vydělíte počet každoročních návštěvníků Kyselky počtem místních obyvatel, dojdete k neuvěřitelnému údaji 65. Tolikrát víc je turistů (včetně vodáků, kteří sem připlují po Ohři) než zde hlášených obyvatel (kolem 850). Lákadlem je nejen zdejší lázeňské nábřeží, které sice dlouhodobě chátrá, obecně prospěšná společnost ve spolupráci s Karlovarskými minerálními vodami i krajem dělá vše proto, aby se sem jednou vrátila bývalá krása.
Cesty návštěvníků ale míří v posledním desetiletí i do Mattoniho muzea. Jeho ředitelem je Ladislav Sýkora, který od dětských let sbíral etikety minerálek, později začal shánět vše, co je s nimi spojené, a vybudoval vlastní soukromou sbírku. Dokonce s dokumenty a exponáty ze soukromých sbírek zakladatele značky Heinricha Mattoniho, které nevlastnil ani sám výrobce. Když se před lety otevíralo oficiální muzeum, byla volba jeho ředitele jasná.
Seriál byl fantazie, ale láká
Kyselka
Ve vitrínách uvidíte nejen osobní předměty známého podnikatele, ale i historické originální lahve, do kterých se zdejší voda plnila. „Před lety jsme jednu lahev z roku 1940 otevřeli, dělaly se rozbory a byla rozhodně pitelná,“ prozrazuje ředitel Sýkora.
Návštěvníci přicházejí do muzea i proto, že mnozí z nich viděli televizní seriál Já, Mattoni. Sýkora připomíná, že se ale jednalo o fikci s prvky skutečnosti. „Život Heinricha Mattoniho by byl v originálním pojetí pro diváky asi nezajímavý, takže tvůrce chápu, byla to však většinou velká fantazie,“ říká ředitel muzea. Minimálně souhlasí s faktem, že Mattoni musel být důsledný a tvrdý podnikatel, aby vybudoval tak silnou značku a prosadil se na trhu.
Objekt muzea je původní stáčírna minerální vody, odkud se pak již nalahvovaná svážela lanovkou dolů do údolí, kde byl později vybudován současný závod. „V době vzniku ještě neuměli budovat hlubinné vrty, proto musela být stáčírna v bezprostřední blízkosti vrtu,“ vysvětluje Ladislav Sýkora.
Originály