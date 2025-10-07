Archivní víno lidé znají. Ale co archivní minerálka? I desítky let stará voda se dá pít

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  18:49
Návštěvníci přicházejí do Muzea Mattoni v Kyselce i proto, že mnozí z nich viděli televizní seriál Já, Mattoni. Jeho ředitel Ladislav Sýkora připomíná, že se ale jednalo o fikci s prvky skutečnosti. „Život Heinricha Mattoniho by byl v originálním pojetí pro diváky asi nezajímavý, takže tvůrce chápu, byla to však většinou velká fantazie,“ říká pro deník Metro.
Fotogalerie2

Zakladatel značky se narodil 11. srpna 1830 v nedalekých Karlových Varech. Dožil se osmdesáti let. | foto: Metro

Do lázeňského městečka Kyselka se dá dojet pohodlně nejen autem, ale z Karlových Varů i na bicyklu, byť poslední část cesty se bude teprve budovat.

Začal etiketami, pak si založil vlastní sbírku

Pokud vydělíte počet každoročních návštěvníků Kyselky počtem místních obyvatel, dojdete k neuvěřitelnému údaji 65. Tolikrát víc je turistů (včetně vodáků, kteří sem připlují po Ohři) než zde hlášených obyvatel (kolem 850). Lákadlem je nejen zdejší lázeňské nábřeží, které sice dlouhodobě chátrá, obecně prospěšná společnost ve spolupráci s Karlovarskými minerálními vodami i krajem dělá vše proto, aby se sem jednou vrátila bývalá krása.

Zakladatel značky se narodil 11. srpna 1830 v nedalekých Karlových Varech. Dožil se osmdesáti let.

Cesty návštěvníků ale míří v posledním desetiletí i do Mattoniho muzea. Jeho ředitelem je Ladislav Sýkora, který od dětských let sbíral etikety minerálek, později začal shánět vše, co je s nimi spojené, a vybudoval vlastní soukromou sbírku. Dokonce s dokumenty a exponáty ze soukromých sbírek zakladatele značky Heinricha Mattoniho, které nevlastnil ani sám výrobce. Když se před lety otevíralo oficiální muzeum, byla volba jeho ředitele jasná.

Seriál byl fantazie, ale láká

Kyselka

  • Lázně Kyselka najdete asi 15 kilometrů severovýchodně od Karlových Varů.
  • Do roku 1950 se nazývaly Kysibl Kyselka.
  • Kdysi kvetoucí lázně na břehu Ohře poznamenala negativně nepovedená privatizace v 90. letech 20. století.
  • Muzeum minerálky Mattoni zde bylo otevřeno v roce 2016.

Ve vitrínách uvidíte nejen osobní předměty známého podnikatele, ale i historické originální lahve, do kterých se zdejší voda plnila. „Před lety jsme jednu lahev z roku 1940 otevřeli, dělaly se rozbory a byla rozhodně pitelná,“ prozrazuje ředitel Sýkora.

Návštěvníci přicházejí do muzea i proto, že mnozí z nich viděli televizní seriál Já, Mattoni. Sýkora připomíná, že se ale jednalo o fikci s prvky skutečnosti. „Život Heinricha Mattoniho by byl v originálním pojetí pro diváky asi nezajímavý, takže tvůrce chápu, byla to však většinou velká fantazie,“ říká ředitel muzea. Minimálně souhlasí s faktem, že Mattoni musel být důsledný a tvrdý podnikatel, aby vybudoval tak silnou značku a prosadil se na trhu.

Objekt muzea je původní stáčírna minerální vody, odkud se pak již nalahvovaná svážela lanovkou dolů do údolí, kde byl později vybudován současný závod. „V době vzniku ještě neuměli budovat hlubinné vrty, proto musela být stáčírna v bezprostřední blízkosti vrtu,“ vysvětluje Ladislav Sýkora.

Originály

  • Před 161 lety převzal Heinrich Mattoni stáčírnu minerální vody v Kyselce.
  • Nejstarším lahvím s originálním plněním v expozici muzea je přibližně 90 let.
  • Každý rok do Kyselky přijede 55 tisíc návštěvníků.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Archivní víno lidé znají. Ale co archivní minerálka? I desítky let stará voda se dá pít

Návštěvníci přicházejí do Muzea Mattoni v Kyselce i proto, že mnozí z nich viděli televizní seriál Já, Mattoni. Jeho ředitel Ladislav Sýkora připomíná, že se ale jednalo o fikci s prvky skutečnosti....

7. října 2025  18:49

Poutníky ve Velehradě bude nově vítat milník Cyrilometodějské stezky

Poutníky ve Velehradě na Uherskohradišťsku bude nově vítat milník Cyrilometodějské stezky, která propojuje místa spojená s působením svatých Cyrila a Metoděje...

7. října 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

Zlínský kraj chce posílit využívání moderních technologií v sociálních službách

Zlínský kraj chce v příštích letech posílit využívání moderních technologií v sociálních službách. Krajští radní schválili přípravu projektu, který se zaměří...

7. října 2025  17:10,  aktualizováno  17:10

Olomoucká zoo poslala 25 vzácných kaloňů do zoo v Amsterdamu a Curychu

Ze Zoologické zahrady Olomouc dnes odpoledne ve speciálních přepravkách odcestovalo do zoo v Amsterdamu a Curychu 25 kaloňů rodriguezských, kteří posílí tamní...

7. října 2025  16:59,  aktualizováno  16:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Liberecké divadlo uvede Moliéra, nepůjde o jeho hru, ale bude postavou dramatu

Liberecké Šaldovo divadlo uvede Moliéra. Tentokrát nepůjde o žádnou z jeho světoznámých her, ale bude hlavní postavou dramatu, který napsal tři století po jeho...

7. října 2025  16:56,  aktualizováno  16:56

Občerstvení i pivo dvě hodiny zdarma, Budvar slavil obřím piknikem na náměstí

Kolem Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích v úterý odpoledne postavili 130 metrů dlouhý piknikový stůl, pod něj červený koberec a kolem hned několik stánků. Je to...

7. října 2025  17:52

Vlak na Břeclavsku srazil a usmrtil člověka, mezinárodní trať do Rakouska stála

Srážka s člověkem, pravděpodobně sebevrahem, zastavila v úterý před polednem provoz na mezinárodní trati do Rakouska. Ke smrtelném střetu došlo u Podivína na Břeclavsku. Mezinárodní vlaky a expresy...

7. října 2025  12:32,  aktualizováno  17:51

ÚS nevyhověl ženě, jež se ohradila proti zprošťujícímu verdiktu Nejvyššího soudu

Ústavní soud (ÚS) dnes zamítl stížnost ženy, která nesouhlasila s rozhodnutím Nejvyššího soudu (NS) zprostit obžaloby matku dítěte, se kterou se stěžovatelka...

7. října 2025  16:03,  aktualizováno  16:03

Mariánské náměstí

Výstava Spoluživot na Mariánském náměstí.

vydáno 7. října 2025  17:29

Mariánské náměstí

Fronta na sloup z knih u Městské knihovny.

vydáno 7. října 2025  17:28

Ústavní soud se zastal matky vězněné za krádež, která chce pečovat o roční dceru

Ústavní soud (ÚS) se zastal matky vězněné za krádež, která chce pečovat o svoji roční dceru. Soudy odmítly přerušit matce výkon trestu, protože dítě je v...

7. října 2025  15:43,  aktualizováno  15:43

Janáčkova filharmonie Ostrava hledá nové talenty pro orchestrální skladby

Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) hledá skladatele či skladatelku. Orchestr vyhlásil výzvu určenou pro studenty nebo absolventy oboru kompozice, kteří mají...

7. října 2025  15:33,  aktualizováno  15:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.