„Pravděpodobnost sněhu je velmi malá a to i na horách. Kolem Vánoc by se ale charakter počasí mohl začít měnit, šance na výraznější sněžení ale pravděpodobně nebude ani v tomto případě.,“ upozorňují meteorologové.
Co přijde po Vánocích?
Na konci roku se podle modelů začíná rýsovat možnost přílivu arktického vzduchu od východu až severovýchodu. Podle ČHMÚ by se mohl vytvořit blokující tlakový útvar nad severozápadní Evropou, který by podpořil kontinentální proudění chladného vzduchu nad naše území.
„Pokud se tak stane - připomínáme, že ani tato varianta zatím není zdaleka jistá - i tento vzduch bude ze své podstaty spíše suchý a není příliš velká šance, že bychom se dočkali výraznější sněhové nadílky. Ale uvidíme,“ dodávají meteorologové s tím, že situace se může ještě změnit.
Počasí v Praze
Meteorologové doporučují sledovat předpovědi na příštích pár dní, protože náznaky změny počasí kolem Vánoc stále nejsou zcela jisté. Následující meteogramy pro Prahu ukazují mírný pokles teplot v období kolem Štědrého dne a průměrná odchylka teplot koncem roku naznačuje mírně chladnější počasí, i když s rezervou.