Spoře oděný válečník vykonávající krvavou pomstu se dle Arnieho vrátí v novém filmu od režiséra a scenáristy Christophera McQuarrieho (Mission: Impossible), přičemž Hollywood evidentně procitá na úsvitu Arnoldovy renesance – bývalý guvernér má prý na stole také pokračování Komanda a Dan Trachtenberg jej láká do svého příštího filmu ze světa Predátora.
Návrat do kultovní role
Conana dle předlohy Roberta E. Howarda zvěčnili na stříbrných plátnech John Milius s Oliverem Stonem. Audiovizuální hostina s božskou hudbou Basila Poledourise si nežádala mnoho slov, rakouská kulturistická legenda v hlavní roli tudíž mohla šermovat robustním mečem a vystavovat svaly, jaké v branži ještě nikdo neměl. Kultovní a úspěšný snímek s fantaskními prvky, v němž záporáka skvěle zahrál James Earl Jones, o dva roky později pokračoval slabým sequelem Ničitel Conan. Arnold se objevil také ve feministickém derivátu Rudá Sonja, ale roku 1984 povýšil – nikoli objemem dialogů – jako zabijácký stroj v megahitu Terminátor.
Terminátor a Predátor
Stallonea by rázem zašlapal do země a podlým záporákům upouštěl páru v akčním kultu Komando, načež se v jihoamerické džungli natřel bahnem v nerovném souboji s Predátorem. Z těchto formativních rolí, které z něj udělaly nejlépe placeného herce světa, si od té doby několikrát zopakoval jen Terminátora – naposledy (a celkem počtvrté v „kladném modu operandi“) roku 2019 v celovečerním propadáku Temný osud. Barbar Conan se bez Arnolda vrátil roku 2011 v neoslnivé verzi s Jasonem Momoou od remakového patlala Marcuse Nispela (Texaský masakr motorovou pilou), což by v Hollywoodu zřejmě rádi smazali.
Nový film od McQuarrieho
Osmasedmdesátiletý Schwarzenegger se přirozeně účastnil primárně sportovní akce Arnold Sports Festival, kde nicméně rozhlásil spoustu šťavnatých drbů hodných hoštických slavností. „Právě najali skvělého scenáristu a režiséra, který dělal poslední čtyři filmy Toma Cruise,“ navnadil Arnold na novinky ohledně Christophera McQuarrieho, jenž prý dostal za úkol napsat a režírovat snímek King Conan. McQuarrie má prsty ve většině velkoprodukcí Toma Cruise, kromě čtyř finálních částí Mission: Impossible fušoval i do scénáře druhého Top Gunu. Conana má přivést z důchodu i s jeho původním představitelem, takže postava se skutečně ocitne v jiné situaci než před čtyřmi dekádami.
„Teď to dělají tak, že mi roli píšou přímo na míru. Nepíšou ji tak, jako by mi bylo čtyřicet – napíšou ji tak, aby odpovídala mému věku. Pořád tam vstoupím a někomu nakopu zadek, ale bude to trochu jiné,“ sděloval publiku Schwarzenegger, jenž si dal od filmů sedmiletou pauzu a naposledy natáčel netflixovskou akční komedii FUBAR. Jako Conan dostane příležitost načít zjevně poslední fázi pozoruhodné žánrové kariéry.
„U Kinga Conana je skvělý starý příběh: Conan byl čtyřicet let králem, ale teď je donucen opustit království, a samozřejmě vznikne konflikt. Nějakým způsobem se ale vrátí a je v tom spousta šílenství, násilí, magie, různých tvorů a podobně. A dnes jsou tu samozřejmě i všechny ty speciální efekty. Studio má dost peněz na to, aby tyhle filmy udělalo opravdu velkolepé, takže se na všechny ty projekty moc těším.“
Je kam se vracet
Zájem o probuzení spícího hrdiny mají zejména ve 20th Century Studios, kde v posledních letech oživují Predátory. Zatímco svět Cameronova Terminátora, zasažený dystopií umělé inteligence Skynet, od roku 2019 pospává, vesmírný lovec znovu nahání lidskou i mimozemskou škodnou pod režisérem Danem Trachtenbergem. Arnold se Kořisti ani loňského Nebezpečného území osobně neúčastnil, ale jeho hrdina Dutch se objevil v potitulkové scéně animáku Zabiják zabijáků. A tím to možná nekončí.
„Udělali dalšího Predátora a režisér Dan Trachtenberg na tom odvádí skvělou práci. Teď chce, abych byl v dalším Predátorovi. Mluvili jsme o tom,“ potvrdil Arnold, podle něhož skutečně existuje také scénář ke druhému Komandu.