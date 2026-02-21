Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Marek Hýř
Marek Hýř
  20:31
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už odhalila všech devět soutěžních dvojic i základní pravidla hry. Přinášíme přehled všeho důležitého na jednom místě
Dobrodružná reality show Asia Express zavede devět soutěžních dvojic na cestu napříč jihovýchodní Asií. Servis pro diváky najdete v našem přehledu.

Kdy a kde Asia Express začíná

Premiéra nové dobrodružné show je naplánovaná na neděli 22. února na streamovací platformě prima+. O týden později, 1. března, se Asia Express objeví také v hlavním vysílání Primy.

Na prima+ půjdou nové díly vždy v neděli a ve čtvrtek večer.

Průvodci celým závodem budou herci Jakub Štáfek a Václav Matějovský.

O co v Asia Express jde

Asia Express je adrenalinový závod dvojic napříč jihovýchodní Asií. Soutěžící mají k dispozici pouhé jedno euro na den, žádné mobilní telefony a jediný cíl – dorazit do cíle rychleji než ostatní.

Soutěžící čeká:

  • stopování, pěší přesuny i jízda místními dopravními prostředky
  • povinné ochutnávky místních specialit (smažené tarantule)
  • fyzicky i psychicky náročné úkoly
  • neznámé prostředí a jazyková bariéra
  • tlak na spolupráci a strategická rozhodnutí

Vítězný pár získá atraktivní finanční výhru.

Kudy soutěžící pojedou

Trasa vede třemi exotickými zeměmi:

  • Laos
  • Kambodža
  • Thajsko

Během natáčení mají soutěžící urazit přibližně 3 500 kilometrů a často se musí spolehnout jen na pomoc místních obyvatel, vlastní důvtip a štěstí.

Kdo soutěží v Asia Express

Na cestu napříč Asií se vydá devět párů. Nechybí známí sportovci, rodinné dvojice ani kontroverzní rivalové z jiné reality show. Každý tým si i vybral svůj název.

  • ZrádciNicole Šáchová a Jan Tuna
    Nesmiřitelní soupeři ze Zrádců jdou do soutěže jako nečekaná dvojice.
  • Kaskadérky – Hanka a Míša Dvorské
    Máma s dcerou, profesionální kaskadérky zvyklé na extrémní výzvy i tvrdou disciplínu.
  • Toužimáci – Iva a Jirka
    Dlouholetí přátelé, sociální pracovnice a hasič, kteří spoléhají na životní zkušenosti a sehranost.
  • Alga – Džami a Damir
    Matka a syn, kteří chtějí společným dobrodružstvím znovu posílit vzájemný vztah.
  • SportovciVavřinec Hradilek a Tomáš Slavík
    Dvojice elitních sportovců, mistrů světa a kamarádů, kteří sází na fyzičku i soutěživost.
  • Rychlá rota – Miloš a Roman
    Podnikatel a osobní trenér z Brna, motivovaní především vítězstvím a finanční výhrou.
  • DvojčataSandra Černodrinská a Viola
    Sestry s balkánským temperamentem, které se podporují, ale umí si jít i tvrdě po krku.
  • Chicas – Icy a Ester
    Nejlepší kamarádky a profesionální tanečnice, zvyklé fungovat pod tlakem.
  • Něco jako pár – Petra a Filip
    Bývalí partneři, kteří berou Asia Express jako test psychické i fyzické odolnosti.

Kdo se vydá na cestu

Proč je Asia Express takový fenomén

Formát Asia Express patří dlouhodobě mezi nejsledovanější reality show na světě. Úspěch slaví například ve Francii, Itálii nebo Španělsku. „Asia Express nabízí autentické emoce, napětí i skutečné lidské příběhy v extrémních podmínkách. Jsme přesvědčeni, že právě tato kombinace osloví české diváky a že se Asia Express stane jedním z pilířů naší programové nabídky na Primě i na prima+ pro letošní jaro,“ říká programová ředitelka skupiny Prima Alex Ruzek.

ĹeÄŤnĂ­ci dnes v BrnÄ› zdĹŻraznili pĹ™Ă­nos ukrajinskĂ© komunity pro ÄŚesko

OlomouÄŤanĂ© si pĹ™ipomnÄ›li vĂ˝roÄŤĂ­ invaze na Ukrajinu, pomĂˇhajĂ­ i konkrĂ©tnĂ­mi ÄŤiny

