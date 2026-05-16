Asia Express míří do historického finále. Kdo má největší šanci a kde poslední díl sledovat

Tereza Šimurdová
  13:00
Napětí vrcholí. Dobrodružná reality show Asia Express se po týdnech dramatických soubojů, extrémních podmínek a vypjatých emocí blíží do svého historicky prvního finále. Devět párů se vydalo na cestu přes Laos, Kambodžu a Thajsko s jediným cílem – dostat se do cíle rychleji než ostatní. K dispozici přitom měli pouhé jedno euro na den.
Do Česka přichází celosvětově úspěšný dobrodružný formát Asia Express!

Pořadem Asia Express provází moderátorské duo Jakub Štáfek a Václav Matějovský, kteří byli svědky nejen fyzického vyčerpání soutěžících, ale i momentů, které mnohým změnily pohled na život. Účastníci během závodu zažili situace, ke kterým by se jako běžní cestovatelé nikdy nedostali.

Dvojice svedly souboj s vlastními hranicemi i neúprosným tempem soutěže v prostředí Laosu, Kambodže a Thajska.

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s Tuňákem, do Asia Expressu jdou pod názvem Zrádci

Velké finále zamíří už v neděli 17. května do vybraných multikin CineStar, kde budou moci fanoušci sledovat závěrečné okamžiky společně. Po skončení epizody bude také exkluzivní LIVE talkshow s tvůrci a výherci, kde se zájemci dozví zákulisní informace, první dojmy i to, co se do televizního vysílání nevešlo. Poslední díl bude zároveň odvysílán na TV Prima i online na prima+.

Jak probíhal poslední boj o finále?

Ve 23. epizodě čekala na zbývající týmy Jelýtka, Něco jako pár a Zrádce bohatá hostina, během které soutěžící bilancovali celý závod Asia Express. Ještě předtím ale musely dvojice zvládnout další náročné úkoly a dorazit až k bráně Bangkoku, kde se mimo jiné učily jeho mnohoslovný oficiální název.

Napětí mezi finalisty postupně gradovalo. Zrádci se drželi těsně za Jelýtky, zatímco tým Něco jako pár nabral osmnáctiminutové zpoždění, které se promítlo i do dalšího dne soutěže. Zatímco Jelýtka a Něco jako pár zoufale hledaly ubytování v rušných ulicích Bangkoku, tým Zrádci už promýšlel taktiku. Ve finále totiž nerozhoduje jen rychlost, ale také schopnost správně reagovat pod tlakem a strategicky přemýšlet.

Další den soutěžící odstartovali z různých koutů thajské metropole. Týmy Zrádci a Něco jako pár si s první výzvou poradily bez větších problémů, Jelýtka ale začala v pulzujícím městě bloudit a ztrácela cenný čas.

O co v Asia Express jde

Asia Express je adrenalinový závod dvojic napříč jihovýchodní Asií. Soutěžící mají k dispozici pouhé jedno euro na den, žádné mobilní telefony a jediný cíl – dorazit do cíle rychleji než ostatní.

Soutěžící čekalo:

  • stopování, pěší přesuny i jízda místními dopravními prostředky
  • povinné ochutnávky místních specialit (smažené tarantule)
  • fyzicky i psychicky náročné úkoly
  • neznámé prostředí a jazyková bariéra
  • tlak na spolupráci a strategická rozhodnutí

Vítězný pár získá atraktivní finanční výhru.

Kdo stále soutěží v Asia Express

Na cestu napříč Asií se vydalo devět párů. Nechyběli známí sportovci, rodinné dvojice ani kontroverzní rivalové z jiné reality show. Každý tým si i vybral svůj název. Do finále se dostaly poslední tři páry. Představme si je.

  • ZrádciNicole Šáchová a Jan Tuna
    Nesmiřitelní soupeři ze Zrádců šli do soutěže jako nečekaná dvojice.
  • Jelýtka Vavřinec Hradilek a Tomáš Slavík
    Dvojice elitních sportovců, mistrů světa a kamarádů, kteří sází na fyzičku i soutěživost.
  • Něco jako párPetra a Filip
    Bývalí partneři, kteří berou Asia Express jako test psychické i fyzické odolnosti.

