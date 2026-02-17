Všechno, co potřebujete vědět o Asia Express: Pravidla, trasa i kompletní přehled soutěžících

Marek Hýř
Marek Hýř
  10:57
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už odhalila všech devět soutěžních dvojic i základní pravidla hry. Přinášíme přehled všeho důležitého na jednom místě
Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou Jakub Štáfek a Václav Matějovský. | foto: Prima

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s...
Do Asia Expressu míří i Vavřinec Hradilek a jeho kamarád Tomáš Slavík, špičkoví...
O výhru v dobrodružné show Asia Express zabojuje i pár Icy – profesionální...
Dalším párem, který míří do Asia Express, jsou Iva a Jirka, kteří jdou do...
10 fotografií

Dobrodružná reality show Asia Express zavede devět soutěžních dvojic na cestu napříč jihovýchodní Asií. Servis pro diváky najdete v našem přehledu.

Kdy a kde Asia Express začíná

Premiéra nové dobrodružné show je naplánovaná na 22. února na streamovací platformě prima+. O týden později, 1. března, se Asia Express objeví také v hlavním vysílání Primy.

Průvodci celým závodem budou herci Jakub Štáfek a Václav Matějovský.

Budete sledovat Asia Express?

celkem hlasů: 11

O co v Asia Express jde

Asia Express je adrenalinový závod dvojic napříč jihovýchodní Asií. Soutěžící mají k dispozici pouhé jedno euro na den, žádné mobilní telefony a jediný cíl – dorazit do cíle rychleji než ostatní.

Soutěžící čeká:

  • stopování, pěší přesuny i jízda místními dopravními prostředky
  • fyzicky i psychicky náročné úkoly
  • neznámé prostředí a jazyková bariéra
  • tlak na spolupráci a strategická rozhodnutí

Vítězný pár získá atraktivní finanční výhru.

Intelekt mladých upadá. Mohou za to moderní technologie, ale existuje cesta, jak to zvrátit

Kudy soutěžící pojedou

Trasa vede třemi exotickými zeměmi:

  • Laos
  • Kambodža
  • Thajsko

Během natáčení mají soutěžící urazit přibližně 3 500 kilometrů a často se musí spolehnout jen na pomoc místních obyvatel, vlastní důvtip a štěstí.

Kdo soutěží v Asia Express

Na cestu napříč Asií se vydá devět párů. Nechybí známí sportovci, rodinné dvojice ani kontroverzní rivalové z jiné reality show. Každý tým si i vybral svůj název.

  • ZrádciNicole Šáchová a Jan Tuna
    Nesmiřitelní soupeři ze Zrádců jdou do soutěže jako nečekaná dvojice.
  • Kaskadérky – Hanka a Míša Dvorské
    Máma s dcerou, profesionální kaskadérky zvyklé na extrémní výzvy i tvrdou disciplínu.
  • Toužimáci – Iva a Jirka
    Dlouholetí přátelé, sociální pracovnice a hasič, kteří spoléhají na životní zkušenosti a sehranost.
  • Alga – Džami a Damir
    Matka a syn, kteří chtějí společným dobrodružstvím znovu posílit vzájemný vztah.
  • SportovciVavřinec Hradilek a Tomáš Slavík
    Dvojice elitních sportovců, mistrů světa a kamarádů, kteří sází na fyzičku i soutěživost.
  • Rychlá rota – Miloš a Roman
    Podnikatel a osobní trenér z Brna, motivovaní především vítězstvím a finanční výhrou.
  • DvojčataSandra Černodrinská a Viola
    Sestry s balkánským temperamentem, které se podporují, ale umí si jít i tvrdě po krku.
  • Chicas – Icy a Ester
    Nejlepší kamarádky a profesionální tanečnice, zvyklé fungovat pod tlakem.
  • Něco jako pár – Petra a Filip
    Bývalí partneři, kteří berou Asia Express jako test psychické i fyzické odolnosti.

Kdo se vydá na cestu

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou Jakub Štáfek a Václav Matějovský.
Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s Tuňákem, do Asia Expressu jdou pod názvem Zrádci
Do Asia Expressu míří i Vavřinec Hradilek a jeho kamarád Tomáš Slavík, špičkoví sportovci – mistři světa, a zároveň kamarádi.
O výhru v dobrodružné show Asia Express zabojuje i pár Icy – profesionální tanečnice, choreografka a také influencerka s kamarádkou Ester, rovněž tanečnicí.
10 fotografií

Proč je Asia Express takový fenomén

Formát Asia Express patří dlouhodobě mezi nejsledovanější reality show na světě. Úspěch slaví například ve Francii, Itálii nebo Španělsku. „Asia Express nabízí autentické emoce, napětí i skutečné lidské příběhy v extrémních podmínkách. Jsme přesvědčeni, že právě tato kombinace osloví české diváky a že se Asia Express stane jedním z pilířů naší programové nabídky na Primě i na prima+ pro letošní jaro,“ říká programová ředitelka skupiny Prima Alex Ruzek.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál

Celodenní vystavení souprav na zhlaví Depa Kačerov u příležitosti 50. výročí...

Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal jezdit už před více než čtvrt stoletím. Do podzemí se však podívaly jen čtyři z nich. Dnes cestující...

Plánovanou zástavbu po Slezance komplikuje osud Divadelního klubu, řeší ho soud

9. února 2026 v 11.00 se začala psát nová historie Horního náměstí v Opavě....

Přiléhá k někdejšímu obchodnímu centru Slezanka v Opavě a po její demolici měl být takzvaný Divadelní klub součástí nově plánované zástavby. Jeho prohlášení kulturní památkou ale tuto vizi nabouralo....

17. února 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Výbuch muničního skladu v Bílině bude řešit odvolací soud v Ústí nad Labem

ilustrační snímek

Případem výbuchu muničního skladu v Bílině na Teplicku se bude znovu zabývat Krajský soud v Ústí nad Labem. Vinu dvou bývalých policistů v souvislosti s...

17. února 2026  11:19,  aktualizováno  11:19

Odboráři z nemocnic se bojí snížení mezd. Nesmysl, měli se zeptat, oponuje Grolich

Jihomoravský hejtman Jan Grolich oznámil svou kandidaturu na předsedu lidovců....

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub po pondělním setkání s jihomoravským hejtmanem Janem Grolichem (KDU-ČSL) zahájily kampaň proti plánované transformaci krajských...

17. února 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Hasiči na Hodonínsku zasahují u požáru sklepa domu, dva lidi ošetřili záchranáři

ilustrační snímek

Hasiči v Sudoměřicích na Hodonínsku dnes dopoledne zasahují u požáru sklepa v rodinném domě. Dva lidé byli v péči záchranné služby. Dobrovolný hasič se lehce...

17. února 2026  11:13,  aktualizováno  11:13

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ve Velkých Petrovicích na Náchodsku hořel rodinný dům, škoda čtyři miliony korun

ilustrační snímek

Škodu asi za čtyři miliony korun způsobil v pondělí požár rodinného domu ve Velkých Petrovicích na Náchodsku. Požár se obešel bez zranění, příčinu hasiči...

17. února 2026  11:03,  aktualizováno  11:03

Národní galerie Praha zahájila oslavy 230 let výročí volným vstupem do všech svých budov a sbírkových expozic. Přišlo 24 000 milovníků umění, obrázky jsou z výstavy "Umění Asie napříč prostorem a...

vydáno 17. února 2026  12:45

Národní galerie Praha zahájila oslavy 230 let výročí volným vstupem do všech svých budov a sbírkových expozic. Přišlo 24 000 milovníků umění, obrázky jsou z výstavy "Umění Asie napříč prostorem a...

vydáno 17. února 2026  12:44

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích nasněžilo.

vydáno 17. února 2026  12:44

Sport jako umění. Bratři vystavují plastiky inspirované rychlostí a technikou

Expozice zahrnuje desítky děl od cyklistických motivů přes světelné instalace.

Výstava sklářských výtvarníků a designerů Filipa a Lukáše Houdkových odráží osobní vztah k cyklistice a automobilovému sportu. Lidé se na ni mohou přijít podívat do Severočeského muzea v Liberci....

17. února 2026  12:42,  aktualizováno  12:52

Buď výhra s Dánskem, nebo konec. České hokejisty čeká nejdůležitější zápas olympiády

Český hokejový tým mužů na ZOH 2026.

Čeští hokejisté vstoupí do osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku s pozměněnými útoky a jasným cílem – postoupit do čtvrtfinále. Dánský soupeř bude kousat, ví český nároďák.

17. února 2026  12:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Po mrazech přijde zlom. Oteplí se až na 10 stupňů. Kdy vytáhnout jarní bundu?

ilustrační snímek

V následujících dnech se zima ještě naposledy připomene sněhem a mrazy, ale její vláda nebude mít dlouhého trvání. Podle meteorologů čeká Česko už na začátku příštího týdne výrazná změna počasí....

17. února 2026  12:36

V brněnských základních školách se učí přes 1860 ukrajinských žáků

ilustrační snímek

Základní školy zřizované Brnem navštěvovalo koncem loňského roku přes 1860 ukrajinských žáků s dočasnou ochranou. V porovnání s předchozími třemi lety je to...

17. února 2026  10:40,  aktualizováno  10:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.