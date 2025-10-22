Slávistická mašina teď trochu drhne. Na konci září prohrál tým z Edenu rozdílem třídy s Interem Milán a pak přišly dvě remízy. Ta se Spartou byla cenná, ale bod z domácího zápasu se Zlínem je pro příznivce Slavie hodně hořké kafe. Dnes si chce tým Jindřicha Trpišovského své fanoušky udobřit. Atalanta Bergamo sice není tak věhlasné jméno jako třeba Inter Milán, ale i tak jde o těžkou váhu.
Staněk, Vorlický a Prekop
Těsně před zápasem se ve slávistickém táboře asi nejčastěji skloňují tři jména. Začneme odzadu. Slavia totiž do Bergama vyrazila i s brankářem Jindřichem Staňkem, který kvůli zdravotním problémům od konce září nechytal. Dnes by ale mohl týmu výrazně pomoci. Pokud ale bude připraven. Zda bude český reprezentační gólman Pražanům k dispozici, se zřejmě rozhodne až těsně před zápasem.
Velký příběh se pojí i se záložníkem Lukášem Vorlickým. V Bergamu roky hrál a zkoušel i proniknout do A-týmu. Fotbalového šikulu ale v kariéře brzdily zranění a operace kolene. A že jich bylo. Nejistý zdravotní stav je i jedním z důvodů, proč Vorlický chybí na soupisce pro Ligu mistrů. Proč do Itálie s týmem vůbec neodcestoval, rozebírá v rozhovoru pro iDNES.cz.
Třetím jménem, které si fanoušci Slavie v posledních dnech hodně šuškají, je Erik Prekop. Vymodlená letní posila zatím moc šancí nedostala, protože se ale slávistický útok v posledních týdnech trápí, může být slovenský střelec pro večerní zápas tajným žolíkem.
Kde sledovat zápas Atalanta – Slavia živě?
Zápas 3. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3. Duel začíná ve středu 22. 10. od 21:00.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Atalanta – Slavia můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak to vidí bookmakeři?
V posledním ligovém zápase si Bergamo připsalo domácí bezbrankovou remízu proti Laziu Řím, přesto je pro sázkovou kancelář Tipsport jasným favoritem. Na tříbodový zisk domácího týmu vypsali bookmakeři kurz 1,5.
|Atalanta – Slavia
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|1,47
|4,86
|6,21