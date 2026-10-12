Žralok v teniskách? Známe. Six seven? Zvládneme i s pohybem rukou. A co dál? Člověk by skoro čekal pochvalu za průběžné vzdělávání. Jenže pak přišel rozhovor s mou mladší sestrou z generace Alfa (děti narozené v letech 2010 až 2025) a ukázalo se, že jsem se možná učila z neaktuálních skript. Když jsem zjišťovala, co u nich ve škole frčí, italský brainrot zas tak dobře nedopadl. Tralalero Tralala (pro ty, kdo se nechytají – jde o toho žraloka v teniskách) je už za hranou a six seven sice ve třídě občas zazní, ale už je to spíš cringe, česky trapas. Slovník těchto pojmů, které znějí jako z jiné planety, najdete dole v boxu.
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Od prezidenta až do Vatikánu
Dospělí přitom mají pro používání six seven poměrně hvězdnou společnost. Petr Pavel hlášku letos na jaře pronesl v pořadu Zeptejte se prezidenta, když vyhověl diváckému přání. Přidal i typické střídavé pohupování dlaněmi, jako by na nich něco vážil. Vysvětlil, že výraz sice mnoho neznamená, ale dětem a části teenagerů udělá radost.
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Hláška doputovala i do Vatikánu. Papež Lev XIV. ji podle květnového videa iDNES.tv na přání mladých návštěvníků pronesl, přidal známé gesto a ještě ji zopakoval. Pokud jste tedy six seven zkusili doma a sklidili jen protočení očí, nezoufejte. Ani nejvyšší autority nemají na úspěch u každé třídy záruku.
Do trendu se zapojila také Kim Kardashian. V září 2025 v americké Tonight Show reagovala na zmínku Jimmyho Fallona o šesti až sedmi minutách právě známým six seven. Fallon jí v rámci scénky dokonce namítl, že už to děti možná neříkají. Vtip o dospělých, kteří dobíhají dětský slang, tedy stihl vzniknout už během samotné popularity hlášky. Není ovšem fér udělat z těchto vystoupení zpětně přehlídku trapnosti. Takže buďiž odpuštěno a pojďme se přesunout na aktuální trendy.
Aura, nebo laura?
V generaci Alfa teď přichází na řadu aura a laura. Bohužel nejde o dvě nové spolužačky, ale o trend, kdy aura znamená charisma, styl nebo dojem, že máte situaci pod kontrolou a laura je její opak: kouzlo osobnosti, kterému právě došla baterka. Představte si třeba povedený příchod, při kterém všechny zaujmete. Aura. Stejný příchod zakončený zakopnutím o práh? Spíš laura. Internet navíc pracuje s pomyslnými body aury. Za působivý moment je získáváte, za trapas ztrácíte. Žádná aplikace je počítat nemusí, spolužáci si s hodnocením poradí sami. Dvojice přitom není čerstvým vynálezem letošního podzimu. Španělský slovník DiccET eviduje lauru jako protiklad aury už od loňského července.
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Jak být cool a nepřijít o všechnu auru...
Chcete být cool? Zkuste dětský slovník zapojit do běžného provozu domácnosti. Za uklizený pokoj či dobré známky ve škole můžete místo obligátní pochvaly připsat pár bodů aury. A když dítě při běhání po trávě chytí zajíce a hned se se smíchem zvedne, můžete na něj zvesela výsknout: „Laura!“
Jen počítejte s tím, že body se mohou odečítat i vám. Třeba za příliš horlivou snahu být moderní. A ještě něco na závěr... six seven!
Slovníček pro dospělé
Vítejte ve slovníčku pro dospělé. Zde se nachází bezpečné místo, kde se můžete vše doučit, aniž byste byli před dětmi za boomery.
Boomer – Původně příslušník generace narozené přibližně v letech 1946 až 1964. V internetovém slangu také člověk, který podle mladších nerozumí současnému světu a trendům. Občanka vás nezachrání. Za boomera můžete být i ve třiceti.
Six seven (6–7) – Hláška bez pevného významu, která se rozšířila díky písni rappera Skrilly a basketbalovým videím. Může být odpovědí i signálem, že znáte společný vtip. Doprovází ji střídavé pohupování dlaněmi.
Italian brainrot – Absurdní internetový humor s postavičkami vytvořenými pomocí umělé inteligence, podivnými hláškami a názvy znějícími italsky. Logiku v něm hledat nemusíte.
Tralalero Tralala – Žralok v teniskách a jedna z postaviček Italian brainrotu.
Aura – Charisma, styl a schopnost zapůsobit. Za povedený moment můžete získat pomyslné body aury, za trapas je zase ztratit. Tak si dejte bacha.
Laura – Opak aury. Označení pro moment, kdy sebejistota zakopne a místo obdivu přijde rozpačitý úsměv.
Cringe – Něco trapného či rozpačitého, u čeho se stydíte i za druhého. Třeba když dospělý předvádí všechny výše uvedené výrazy během jediné večeře.