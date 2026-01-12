Australian Open 2026 je opět tady. Jak si vedou čeští tenisté?

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   20:00
Tenisová sezona 2026 nabírá z kraje roku na obrátkách. Kvalifikacemi odstartoval totiž první ze čtyř tenisových turnajů nejvyšší kategorie – Grand Slamu. Australian Open začalo tento týden a hlavní část turnaje bude zahájena 18. ledna.
Fotogalerie4

Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou pózují s trofejí pro vítězky čtyřhry na Australian Open. | foto: Reuters

Celkově 114. ročník Australian Open se v pondělí rozjel kvalifikacemi na plné obrátky. Kvalifikační boje jsou na programu od pondělí 12. ledna do čtvrtka 15. ledna. Do kvalifikace zasáhne celkem 128 tenistů a stejný počet tenistek, ale do hlavní soutěže proujde pouze 16 nejlepších můžů a 16 žen. V kvalifikaci se o místa v hlavní fázi turnaje snaží osm českých tenistů, z nichž sedm je žen.

Čeští zástupci v kvalifikaci:

Ženy: Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová, Laura Samson, Dominika Šalková, Darja Viďmanová, Barbora Palicová, Gabriela Knutsonová

Muži: Zdeněk Kolář

Tenistky Nikola Bartůňková a Linda Fruhvirtová již v pondělí postoupily do 2. kola kvalifikace Australian Open. Devatenáctiletá Bartůňková porazila v Melbourne Selenu Janicijevicovou z Francie 6:3, 6:3 a utká se s Australankou Tinou Nadine Smithovou. O rok starší Fruhvirtová zdolala Němku Annu-Lenu Friedsamovou 2:6, 6:2, 6:3 a čeká ji další Francouzka Fiona Ferrová.

V úvodním kole kvalifikace na první grandslamový turnaj sezony neuspěly naopak další tři Češky. Laura Samson prohrála se Zeynep Sönmezovou z Turecka 2:6, 2:6. Barbora Palicová podlehla Američance Sloane Stephensové 1:6, 5:7 a Gabriela Knutsonová nestačila na domácí Lizette Cabrerovou po setech 5:7, 0:6.

Do kvalifikace vstoupí v úterý zbývající tři čeští zástupci. Zdeňka Koláře čeká Francouz Arthur Gea, Dominika Šalková se utká s Číňankou Chan-jü Kuo a Darja Viďmanová narazí na Britku Mingge Xuovou. Účast v hlavní soutěži Australian Open již má jistou 14 českých tenistů.

Výsledky Čechů v kvalifikaci

Hráčka/hráč1. kolo2. kolo3. kolo
Nikola BartůňkováJanicijevicová (Aus) 6:3, 6:3Smithová (Aus.)
Linda FruhvirtováFriedsamová (Něm.) 2:6, 6:2, 6:3Ferrová (Fr.)
Darja ViďmanováXu (Brit.)
Laura SamsonSönmezová (Tur.) 2:6, 2:6
Barbora PalicováStephensová (USA) 1:6, 5:7
Dominika ŠalkováKuo Chan-jü (Čína)
Gabriela KnutsonováCabreraová (Aus.) 5:7, 0:6
Zdeněk KolářGea (Fr.)

Jistá česká účast v turnaji

Z Čechů má zaručenou účast v hlavní části turnaje pět tenistů a devět tenistek. Mezi nasazenými pak budou Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Jiří Lehečka a Jakub Menšík. Rozlosování duelů v hlavní části soutěže proběhne ve čtvrtek 15. ledna ve 4:30 ráno našeho času.

Čeští zástupci v hlavní části turnaje

Muži: Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Dalibor Svrčina a Vít Kopřiva

Ženy: Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek a na chráněný žebříček Karolína Plíšková

České tenistky a jejich výsledky:

Češky budou chtít jistě vylepšit loňskou reputaci na australském podniku. V roce 2025 zde nejdál došla Karolína Muchová, a to pouze do 2. kole, když prohrála s Japonkou Naomi Ósakou. Naopak Kateřina Siniaková zde bude obhajovat titul ze ženské čtyrhry.

Hráčka1. kolo2. kolo3. koloOFČF.SFF
Karolína Muchová
Linda Nosková
Markéta Vondroušová
Marie Bouzková
Kateřina Siniaková
Barbora Krejčíková
Sára Bejlek
Tereza Valentová
Karolína Plíšková

Čtyřhra ženy

Dvojice1. kolo2. kolo3. koloOFČFSFF
Siniaková (Cze) / Townsend
Vondroušová / Valentová
Malečková (Cze) / Škoch
Bouzková (Cze) / Klepač
Nosková (Cze) / Šramková
Sisková (Cze) / Kempen
Krejčíková (Cze) / McNally

Čeští tenisté a jejich výsledky:

I muži budou chtít vylepšit loňské výkony. Macháč i Menšík skončili ve 3. kolem. Nejúspěšnějším byl Jiří Lehečka, který prohrál v osmifinále se Srbem Novakem Djokovičem.

Hráč1. kolo2. kolo3. koloOFČF.SFF
Jiří Lehečka
Jakub Menšík
Tomáš Macháč
Vít Kopřiva
Dalibor Svrčina

Čtyřhra muži

Dvojice1. kolo2. kolo3. koloOFČFSFF
Nouza / Rikl
Pavlásek (Cze) / Smith
Macháč / Vocel

Kde sledovat živě

Australian Open 2026 bude vysílat Eurosport. Přenosy poběží i na webových stránkách platformy Max.

Posledních 10 vítězů ve dvouhře

RokMužŽena
2025Jannik SinnerMadison Keys
2024Jannik SinnerAryna Sabalenka
2023Novak DjokovičAryna Sabalenka
2022Rafael NadalAshleigh Barty
2021Novak DjokovičNaomi Ósaka
2020Novak DjokovičSofia Kenin
2019Novak DjokovičNaomi Ósaka
2018Roger FedererCaroline Wozniacki
2017Roger FedererSerena Williams
2016Novak DjokovičAngelique Kerber

Finanční odměna pro vítězy dvouhry

Odměny pro rok 2026 jsou znovu rekordní – celková dotace činí 111,5 milionů australských dolarů (o patnáct milionů více než loni) a vítězové dvouhry inkasují 4,15 milionu (tehdy zhruba 58 milionů korun).

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Policisté loni ve středočeské části Brd uložili méně pokut

ilustrační snímek

Policisté loni ve středočeské části Brd uložili méně pokut. Případů neoprávněného parkování bylo 89, o 11 méně než předloni. Ve 157 případech policisté uložili...

12. ledna 2026  18:41,  aktualizováno  18:41

Australian Open 2026 je opět tady. Jak si vedou čeští tenisté?

Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou pózují s trofejí pro...

Tenisová sezona 2026 nabírá z kraje roku na obrátkách. Kvalifikacemi odstartoval totiž první ze čtyř tenisových turnajů nejvyšší kategorie – Grand Slamu. Australian Open začalo tento týden a hlavní...

12. ledna 2026

V jihlavské MHD kvůli hrozbě ledovky v úterý nahradí část trolejbusů autobusy

ilustrační snímek

Dopravní podnik města Jihlavy kvůli hrozbě namrzání deště na troleje nasadí v úterý místo části trolejbusů autobusy. V noci bude jezdit vůz, který na troleje...

12. ledna 2026  17:59,  aktualizováno  17:59

Jak zaplatit parkování v Praze po konci aplikace MPLA? Máme přehled možností

V ulici Jaselská nedaleko Vítězného náměstí v Praze 6 jsou již v ulicích...

Od Nového roku nemůžou řidiči pro placení krátkodobého stání v hlavním městě používat aplikaci MPLA. Způsobů, jak parkování hradit, ale zbývá několik, samo město zavedlo nový Online parkovací automat.

12. ledna 2026  19:01

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Otevřeme se mladým, říká nový jihočeský předseda ODS Borovka. Nahradil Kubu

Jiří Borovka podniká a je krajským zastupitelem zastupitelem města České...

Občanskou demokratickou stranu (ODS) na jihu Čech povede krajský a budějovický zastupitel Jiří Borovka. Rozhodli o tom delegáti v tajné volbě na pondělním krajském sněmu. Dosud stál v čele krajské...

12. ledna 2026  18:52

Na jižní Moravě přibývá lidí, kteří museli s chřipkou do nemocnice

ilustrační snímek

Lidí s akutními respiračními infekcemi v Jihomoravském kraji přibývá. V prvním pracovním týdnu letošního roku bylo na 100.000 obyvatel regionu 1400 nemocných....

12. ledna 2026  17:11,  aktualizováno  17:11

Na Vysočině stoupl počet lidí s respiračním onemocněním za týden o polovinu

ilustrační snímek

Na Vysočině se ve druhém letošním týdnu zvýšil počet nově hlášených lidí s akutními respiračními infekcemi o polovinu. Na 100.000 obyvatel v kraji připadá 1399...

12. ledna 2026  17:06,  aktualizováno  17:06

Počet nemocných s chřipkami se v Plzeňském kraji za týden zdvojnásobil

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji po vánočním a novoročním poklesu minulý týden výrazněji narost počet respiračních infekcí a chřipek. Lékaře vyhledalo minulý týden dvakrát...

12. ledna 2026  16:47,  aktualizováno  16:47

Jirkov na Chomutovsku opraví areál s venkovním koupalištěm, přibudou tobogany

ilustrační snímek

Jirkov na Chomutovsku v letošním roce opraví areál s venkovním koupalištěm Červený Hrádek. Přibudou tam tobogany a další vodní prvky. Město chce do budoucna...

12. ledna 2026  16:47,  aktualizováno  16:47

Nemocnost v Libereckém stoupla za týden o 75 procent, je pod hranicí epidemie

ilustrační snímek

Nemocnost v Libereckém kraji vzrostla za poslední týden o 75 procent, stále je ale pod hranicí epidemie. Na 100.000 lidí připadá aktuálně 1286 případů akutních...

12. ledna 2026  16:31,  aktualizováno  16:31

Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?
Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?

Chystá se vaše dítko v roce 2026 do školky? Vybíráte z vícero ve vašem okolí, nebo vás jen zajímají podrobnosti, jak to ve vaší budoucí školce...

Záchrana v poslední chvíli. Ze zchátralé ostravské sýpky vznikne komunitní centrum

Fotografie z dubna 2024 dokazuje, jak v zuboženém stavu svinovská sýpka byla....

Na rekonstrukci a nové využití zchátralé sýpky v ostravském obvodu Svinov, která patří k vůbec nejstarším dochovaným stavbám ve městě, vyhlásí vedení Ostravy architektonickou soutěž. Skoro tři...

12. ledna 2026  18:12,  aktualizováno  18:12

V Pardubickém kraji vloni zemřelo při nehodách 30 lidí, rok předtím 17

ilustrační snímek

V Pardubickém kraji zemřelo vloni při dopravních nehodách 30 lidí. Je to výrazně více než v roce 2024, kdy bylo mrtvých 17. Vyplývá to ze statistik, které...

12. ledna 2026  16:27,  aktualizováno  16:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.