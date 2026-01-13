Australian Open 2026 je v plném proudu. Čechům se dnes v kvalifikaci vedlo

Tenisová sezona 2026 nabírá z kraje roku na obrátkách. Kvalifikacemi odstartoval totiž první ze čtyř tenisových turnajů nejvyšší kategorie – Grand Slamu. Australian Open začalo tento týden a hlavní část turnaje bude zahájena 18. ledna.
Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou pózují s trofejí pro vítězky čtyřhry na Australian Open. | foto: Reuters

Celkově 114. ročník Australian Open se v pondělí rozjel kvalifikacemi na plné obrátky. Kvalifikační boje jsou na programu od pondělí 12. ledna do čtvrtka 15. ledna. Do kvalifikace zasáhne celkem 128 tenistů a stejný počet tenistek, ale do hlavní soutěže projde pouze 16 nejlepších mužů a 16 žen. V kvalifikaci se o místa v hlavní fázi turnaje snaží osm českých tenistů, z nichž sedm je žen.

Čeští zástupci v kvalifikaci:

Ženy: Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová, Laura Samson, Dominika Šalková, Darja Viďmanová, Barbora Palicová, Gabriela Knutsonová

Muži: Zdeněk Kolář

Dominika Šalková a Darja Viďmanová postoupily do 2. kola kvalifikace tenisového Australian Open a čeká je tam vzájemný duel. Jednadvacetiletá Šalková porazila Číňanku Chan-jü Kuo 7:5, 6:1, o dva roky starší Viďmanová zdolala Britku Mingge Xuovou 6:3, 2:6, 6:2. V Melbourne dnes neuspěl jen Zdeněk Kolář, který prohrál s Francouzem Arthurem Geou 2:6, 3:6.

Šalková hraje kvalifikaci na grandslamech posedmé a stejně jako Viďmanová usiluje o premiérovou účast v hlavní soutěži. Účast v hlavní soutěži Australian Open již má jistou 14 českých tenistů.

Do druhého kola kvalifikace postoupily už v pondělí Nikola Bartůňková a Linda Fruhvirtová. Bartůňková se utká ve středu s Australankou Tinou Nadine Smithovou, Fruhvirtová narazí na Francouzku Fionu Ferrovou. Účast v hlavní soutěži má jistou dalších 14 českých tenistů.

V úvodním kole kvalifikace na první grandslamový turnaj sezony neuspěly tři Češky. Laura Samson prohrála se Zeynep Sönmezovou z Turecka 2:6, 2:6. Barbora Palicová podlehla Američance Sloane Stephensové 1:6, 5:7 a Gabriela Knutsonová nestačila na domácí Lizette Cabrerovou po setech 5:7, 0:6.

Výsledky Čechů v kvalifikaci

Hráčka/hráč1. kolo2. kolo3. koloPostup do hlavní části AO
Nikola BartůňkováJanicijevicová (Aus) – 6:3, 6:3Smithová (Aus.)
Linda FruhvirtováFriedsamová (Něm.) – 2:6, 6:2, 6:3Ferrová (Fr.)
Darja ViďmanováXu (Brit.) – 6:3, 2:6, 6:2Dominika Šalková (Cze.)
Laura SamsonSönmezová (Tur.) – 2:6, 2:6Ne
Barbora PalicováStephensová (USA) – 1:6, 5:7Ne
Dominika ŠalkováKuo Chan-jü (Čína) – 7:5, 6:1Darja Viďmanová (Cze.)
Gabriela KnutsonováCabreraová (Aus.) – 5:7, 0:6Ne
Zdeněk KolářGea (Fr.) – 2:6, 3:6Ne

Jistá česká účast v turnaji

Z Čechů má zaručenou účast v hlavní části turnaje pět tenistů a devět tenistek. Mezi nasazenými pak budou Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Jiří Lehečka a Jakub Menšík. Rozlosování duelů v hlavní části soutěže proběhne ve čtvrtek 15. ledna ve 4:30 ráno našeho času.

Čeští zástupci v hlavní části turnaje

Muži: Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Dalibor Svrčina a Vít Kopřiva

Ženy: Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek a na chráněný žebříček Karolína Plíšková

České tenistky a jejich výsledky:

Češky budou chtít jistě vylepšit loňskou reputaci na australském podniku. V roce 2025 zde nejdál došla Karolína Muchová, a to pouze do 2. kole, když prohrála s Japonkou Naomi Ósakou. Naopak Kateřina Siniaková zde bude obhajovat titul ze ženské čtyřhry.

Hráčka1. kolo2. kolo3. koloOFČF.SFF
Karolína Muchová
Linda Nosková
Markéta Vondroušová
Marie Bouzková
Kateřina Siniaková
Barbora Krejčíková
Sára Bejlek
Tereza Valentová
Karolína Plíšková

Čtyřhra ženy

Dvojice1. kolo2. kolo3. koloOFČFSFF
Siniaková (Cze) / Townsend
Vondroušová / Valentová
Malečková (Cze) / Škoch
Bouzková (Cze) / Klepač
Nosková (Cze) / Šramková
Sisková (Cze) / Kempen
Krejčíková (Cze) / McNally

Čeští tenisté a jejich výsledky:

I muži budou chtít vylepšit loňské výkony. Macháč i Menšík skončili ve 3. kolem. Nejúspěšnějším byl Jiří Lehečka, který prohrál v osmifinále se Srbem Novakem Djokovičem.

Hráč1. kolo2. kolo3. koloOFČF.SFF
Jiří Lehečka
Jakub Menšík
Tomáš Macháč
Vít Kopřiva
Dalibor Svrčina

Čtyřhra muži

Dvojice1. kolo2. kolo3. koloOFČFSFF
Nouza / Rikl
Pavlásek (Cze) / Smith
Macháč / Vocel

Kde sledovat živě

Australian Open 2026 bude vysílat Eurosport. Přenosy poběží i na webových stránkách platformy Max.

Posledních 10 vítězů ve dvouhře

RokMužŽena
2025Jannik SinnerMadison Keys
2024Jannik SinnerAryna Sabalenka
2023Novak DjokovičAryna Sabalenka
2022Rafael NadalAshleigh Barty
2021Novak DjokovičNaomi Ósaka
2020Novak DjokovičSofia Kenin
2019Novak DjokovičNaomi Ósaka
2018Roger FedererCaroline Wozniacki
2017Roger FedererSerena Williams
2016Novak DjokovičAngelique Kerber

Finanční odměna pro vítěze dvouhry

Odměny pro rok 2026 jsou znovu rekordní – celková dotace činí 111,5 milionů australských dolarů (o patnáct milionů více než loni) a vítězové dvouhry inkasují 4,15 milionu (tehdy zhruba 58 milionů korun).









Australian Open 2026 je v plném proudu. Čechům se dnes v kvalifikaci vedlo







