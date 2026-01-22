Celkově 114. ročník Australian Open se rozjel na plné obrátky. Do prvního Grand Slamu sezony zasáhlo pět českých tenistů a 11 tenistek. Turnaj má za sebou druhá kola singlů.
Do třetího kola kola ve dvouhře mužů se probojovali dva Češi – Jakub Menšík a Tomáš Macháč. Z osmi žen postoupila do 3. kola hned pětice – Linda Nosková, Karolína Muchová, Tereza Valentová a Karolína Plíšková. O postup ještě bojovala Nikola Bartůňková, která ve třetím setu senzačně přehrála švýcarskou šampinkou Blindou Bencic.
Čeští zástupci v hlavní části turnaje
Muži: Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Dalibor Svrčina a Vít Kopřiva
Ženy: Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Bartůňková (kval.), Linda Fruhvirtová (kval.) a na chráněný žebříček Karolína Plíšková
Soupeřky pro české tenistky
O jedno z největších překvapení letošního Australian Open se postarala teprve devatenáctiletá Nikola Bartůňková. Česká tenistka, která se nachází na 126. místě, porazila desátou nasazenou Belindu Bencic po setech 6:3, 0:6 a 6:4. Při svém debutu v Melbourne je už ve 3. kole, kde se střetne s Elise Mertens z Belgie.
Třiatřicetiletá Karolína Plíšková chyběla mezi elitou od srpna 2024, kdy si zranila v utkání 2. kola US Open proti Italce Jasmine Paoliniové levý kotník. Její zápasová absence však zatím není znát. Ve druhém kole si poradila s Janice Tjen z Indonésie po setech 6:4 a 6:4.
Semifinalistka Australian Open z roku 2019 Plíšková v duelu s indonéskou tenistkou ani jednou neztratila servis, všechny čtyři brejkboly odvrátila. Naopak soupeřčino podání jednou v každé sadě prolomila. Plíšková se tak ve 3. kole může těšit na duel loňskou vítězkou tohoto turnaje Madison Keys z USA, která zvítězila 6:1 a 7:5 nad krajankou Ashlyn Kruegerovou.
Nasazená třináctka Linda Nosková se proti domácí hráčce ze druhé světové stovky Prestonové po jasně vyhraném prvním setu ve druhé sadě trápila. Netrefovala totiž první servis a kupila nevynucené chyby. Ve třetím setu však dovedla utkání do vítězného konce. Může tak stále pomýšlet minimálně na zopakování svého tažení z roku 2024, kdy postoupila do čtvrtfinále. Její další soupeřkou bude Číňanka Wang Sin-jü, kterou loni porazila v semifinále turnaje v Praze.
Osmnáctiletá Tereza Valentová si při australském debutu vylepšila postupem do 3. kola grandslamové maximum. Při loňských premiérách na Roland Garros a US Open došla shodně do 2. kola. O dva roky starší Lindu Fruhvirtovou, která se do hlavní soutěže probojovala z kvalifikace, zdolala za 2 hodiny a 42 minut. Její další soupeřkou bude turnajová pětka a zdejší finalistkou z roku 2023 Jelena Rybakina z Kazachstánu.
Karolína Muchová včera bojovala jako jediná z českých tenistek o postup do 3. kola Australian Open. Turnajová devatenáctka vyhrála rozhodující set s Američankou Alycií Parksovou 6:4 a ve 3. kole se utká s Polkou Magdou Linette, jež je 50. na světě.
„Soupeřka šla do utkání s tím, že nemá co ztratit. Hrála dost sebevědomě, naposledy mě porazila. Udělala mi to těžké. Já ale věřila, že se dostanu ke své hře, a nakonec se mi to povedlo. Jsem za to ráda. Měla jsem v hledišti pár známých z Prahy, kamarády. Mám tu i mámu a tátu. Bylo to hezké,“ citoval Muchovou web tenisovysvet.cz.
|
Karolína Muchová na Australian Open: Ve 2. kole přehrála Američankou Parks až v rozhodujícím setu
Kateřina Siniaková a její americká spoluhráčka Taylor Townsendová udělaly ve středu první krok k obhajobě titulu z Australian Open. Nejvýše nasazená dvojice zdolala v úvodním kole čtyřhry v Melbourne Annu Siskovou a belgickou tenistku Magali Kempenovou 6:3, 6:4.
Siniaková v Austrálii, kde triumfovala už třikrát, usiluje o udržení pozice světové deblové jedničky. V singlu se jí však nedařilo. Ve druhém kole narazila na nasazenou čtyřku Amandu Anisimovovou z USA, se kterou prohrála po setech 1:6, 4:6. Projít do 3. kola a zlepšit si své maximum na zdejším turnaji se jí tak nepovedlo.
České tenistky a jejich výsledky:
Češky budou chtít jistě vylepšit loňskou reputaci na australském podniku. V roce 2025 zde nejdál došla Karolína Muchová, a to pouze do 2. kole, když prohrála s Japonkou Naomi Ósakou. Naopak Kateřina Siniaková zde bude obhajovat titul ze ženské čtyřhry.
|Hráčka
|1. kolo
|2. kolo
|3. kolo
|OF
|ČF.
|SF
|F
|Karolína Muchová
|J. Cristian – 6:3, 7:6(6)
|A. Parks (USA) – 4:6, 6:4, 6:4
|Linda Nosková
|D. Semenistaja – 6:3, 6:0
|T. Preston (Aus.)
|Markéta Vondroušová
|Nenastoupila
|–
|Marie Bouzková
|R. Zarazua (Mex.) – 6:2, 7:5
|I. Swiatek (Pol.)
|Kateřina Siniaková
|P. Udvardy (Maď.) – 6:1, 6:2
|A. Anisimova (USA)
|Barbora Krejčíková
|D. Shnaider (Rus.) – 6:2, 3:6, 3:6
|–
|Sára Bejlek
|A. Krueger (USA) – 3:6, 3:6
|–
|Tereza Valentová
|M. Joint (Aus.) – 6:4, 6:4
|Linda Fruhvirtová (Cze)
|Karolína Plíšková
|S. Stephens (USA) – 7:6(7), 6:2
|J. Tjen (Indonésie)
|Nikola Bartůňková (kval.)
|D. Kasatkina (Aus.) – 7:6(7), 0:6, 6:3
|B. Bencic (Švýcarsko)
|Linda Fruhvirtová (kval.)
|L. Sun (Aus.) – 6:3, 7:5
|T. Valentová (Cze)
Čtyřhra ženy
|Dvojice
|1. kolo
|2. kolo
|3. kolo
|OF
|ČF
|SF
|F
|Siniaková (Cze) / Townsend
|Sisková (Cze) / Kempen – 6:3, 6:4
|Xu Y-F. / Yang Z.
|Vondroušová / Valentová
|Nenastoupí
|Malečková / Škoch
|Bejlek (Cze) / Pigossi – 6:2, 6:1
|Čekají na soupeřky
|Bouzková (Cze) / Klepač
|Lamens S. / Lys E.
|Nosková (Cze) / Šramková
|Muhammad A. / Routliffe E.
|Sisková (Cze) / Kempen
|Siniaková (Cze) / Townsend
|Krejčíková (Cze) / McNally
|Nenastoupí
|Bejlek (Cze) / Pigossi
|Malečková / Škoch – 2:6, 1:6
|–
Soupeřky pro české tenistky
Z pěti českých tenistů se dostali do druhého kola tři. Šestnáctý nasazený Jakub Menšík zdolal po více než čtyřech hodinách hry Španěla Pabla Carreňa 7:5, 4:6, 2:6, 7:6, 6:3. Tomáš Macháč přehrál Grigora Dimitrova z Bulharska 6:4, 6:4, 6:3. Vít Kopřiva po více než tříhodinové bitvě zdolal Němce Jana-Lennarda Struffa 4:6, 6:2, 2:6, 6:3, 6:1. Naopak loňský osmifinalista Jiří Lehečka překvapivě nestačil na kvalifikanta z Francie A. Gea.
Muži mají ve druhém kole velmi těžký los. Macháč se utká s Řekem Stefanosem Tsitsipasem a Kopřiva s Američanem Taylorem Fritzem. Menšíkovi se postaví kvalifikant Rafael Jordan ze Španělska.
Čeští tenisté a jejich výsledky:
I muži budou chtít vylepšit loňské výkony. Macháč i Menšík skončili ve 3. kolem. Nejúspěšnějším byl Jiří Lehečka, který prohrál v osmifinále se Srbem Novakem Djokovičem.
|Hráč
|1. kolo
|2. kolo
|3. kolo
|OF
|ČF.
|SF
|F
|Jiří Lehečka
|A. Gea (Fra.) – 5:7, 6(1):7, 5:7
|–
|Jakub Menšík
|P. Carreño-Busta (Špa.) – 7:5, 4:6, 2:6, 7:6(1), 6:3
|R. Jodar (Špa.)
|Tomáš Macháč
|G. Dimitrov (Bul.) – 6:4, 6:4, 6:3
|S. Tsitsipas (Řec.)
|Vít Kopřiva
|J-L. Struff (Něm.) – 4:6, 6:2, 2:6, 6:3, 6:1
|T. Fritz (USA)
|Dalibor Svrčina
|J. Munar (Špa.) – 6:3, 2:6, 7:6(5), 5:7, 3:6
|–
Čtyřhra muži
|Dvojice
|1. kolo
|2. kolo
|3. kolo
|OF
|ČF
|SF
|F
|Nouza / Rikl
|Atmane T. (Fra.) / Muller A. (Fra) – (7)6:7, 7:6(2), 6:2
|Gonzalez M. / Molteni A.
|Pavlásek (Cze) / Smith
|Harper P. / Walton A. – 7:6(9), 6:3
|Cabral F. / Miedler L.
|Macháč / Vocel
|Gonzalez M. / Molteni A. – 1:6, 4:6
|–
Kde sledovat živě
Australian Open 2026 bude vysílat Eurosport. Přenosy poběží i na webových stránkách platformy Max.
Kvalifikací prošly dvě Češky
Linda Fruhvirtová a premiérově Nikola Bartůňková postoupily z kvalifikace do hlavní části tenisového Australian Open. Do hlavní části tak postoupili dva tenisté z osmi.
Čeští zástupci v kvalifikaci:
Ženy: Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová, Laura Samson, Dominika Šalková, Darja Viďmanová, Barbora Palicová, Gabriela Knutsonová
Muži: Zdeněk Kolář
V úvodním kole kvalifikace na první grandslamový turnaj sezony neuspěly tři Češky. Laura Samson prohrála se Zeynep Sönmezovou z Turecka 2:6, 2:6. Barbora Palicová podlehla Američance Sloane Stephensové 1:6, 5:7 a Gabriela Knutsonová nestačila na domácí Lizette Cabrerovou po setech 5:7, 0:6. V Melbourne neuspěl ani jediný mužský zástupce Zdeněk Kolář. Prohrál totiž v prvním kole kvalifikace s Francouzem Arthurem Geou 2:6, 3:6. ve druhém kole vypadla Šálková a v posledním třetím kole nezvládla třetisetovou bitvu Viďmanová.
Kvalifikační boje byly na programu od pondělí 12. ledna do čtvrtka 15. ledna. Do kvalifikace zasáhlo celkem 128 tenistů a stejný počet tenistek, ale do hlavní soutěže prošlo pouze 16 nejlepších mužů a 16 žen.
Výsledky Čechů v kvalifikaci
|Hráčka/hráč
|1. kolo
|2. kolo
|3. kolo
|Postup do hlavní části AO
|Nikola Bartůňková
|Janicijevicová (Aus) – 6:3, 6:3
|Smithová (Aus.) – 1:6, 5:2 (skreč)
|Osuigwe W. (Usa.) – 6:1, 6:0
|Ano
|Linda Fruhvirtová
|Friedsamová (Něm.) – 2:6, 6:2, 6:3
|Ferrová (Fr.) – 6:4, 3:6. 6:4
|Lee C. Y. (Usa.) – 5:7, 6:2, 6:4
|Ano
|Darja Viďmanová
|Xu (Brit.) – 6:3, 2:6, 6:2
|Dominika Šalková (Cze.) – 7:6(2), 6:0
|Bai Z. (Čína) – 6:4, 4:6, 1:6
|Ne
|Laura Samson
|Sönmezová (Tur.) – 2:6, 2:6
|–
|Ne
|Barbora Palicová
|Stephensová (USA) – 1:6, 5:7
|–
|Ne
|Dominika Šalková
|Kuo Chan-jü (Čína) – 7:5, 6:1
|Darja Viďmanová (Cze.) – 6(2):7, 0:6
|–
|Ne
|Gabriela Knutsonová
|Cabreraová (Aus.) – 5:7, 0:6
|–
|Ne
|Zdeněk Kolář
|Gea (Fr.) – 2:6, 3:6
|–
|Ne
Posledních 10 vítězů ve dvouhře
|Rok
|Muž
|Žena
|2025
|Jannik Sinner
|Madison Keys
|2024
|Jannik Sinner
|Aryna Sabalenka
|2023
|Novak Djokovič
|Aryna Sabalenka
|2022
|Rafael Nadal
|Ashleigh Barty
|2021
|Novak Djokovič
|Naomi Ósaka
|2020
|Novak Djokovič
|Sofia Kenin
|2019
|Novak Djokovič
|Naomi Ósaka
|2018
|Roger Federer
|Caroline Wozniacki
|2017
|Roger Federer
|Serena Williams
|2016
|Novak Djokovič
|Angelique Kerber
Finanční odměna pro vítěze dvouhry
Odměny pro rok 2026 jsou znovu rekordní – celková dotace činí 111,5 milionů australských dolarů (o patnáct milionů více než loni) a vítězové dvouhry inkasují 4,15 milionu (tehdy zhruba 58 milionů korun).