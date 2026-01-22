Australian Open 2026 je v plném proudu. Čtvrtek byl pro české tenisty povedený

Tenisová sezona 2026 nabírá z kraje roku na obrátkách. Druhá kola turnaje jsou pomalu u konce. Jak jsou na tom čeští tenisté?
Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou pózují s trofejí pro vítězky čtyřhry na Australian Open. | foto: Reuters

Celkově 114. ročník Australian Open se rozjel na plné obrátky. Do prvního Grand Slamu sezony zasáhlo pět českých tenistů a 11 tenistek. Turnaj má za sebou druhá kola singlů.

Do třetího kola kola ve dvouhře mužů se probojovali dva Češi – Jakub Menšík a Tomáš Macháč. Z osmi žen postoupila do 3. kola hned pětice – Linda Nosková, Karolína Muchová, Tereza Valentová a Karolína Plíšková. O postup ještě bojovala Nikola Bartůňková, která ve třetím setu senzačně přehrála švýcarskou šampinkou Blindou Bencic.

Čeští zástupci v hlavní části turnaje

Muži: Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Dalibor Svrčina a Vít Kopřiva

Ženy: Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Bartůňková (kval.), Linda Fruhvirtová (kval.) a na chráněný žebříček Karolína Plíšková

Soupeřky pro české tenistky

O jedno z největších překvapení letošního Australian Open se postarala teprve devatenáctiletá Nikola Bartůňková. Česká tenistka, která se nachází na 126. místě, porazila desátou nasazenou Belindu Bencic po setech 6:3, 0:6 a 6:4. Při svém debutu v Melbourne je už ve 3. kole, kde se střetne s Elise Mertens z Belgie.

Nikola Bartůňková hraje forhend v prvním kole Australian Open.

Třiatřicetiletá Karolína Plíšková chyběla mezi elitou od srpna 2024, kdy si zranila v utkání 2. kola US Open proti Italce Jasmine Paoliniové levý kotník. Její zápasová absence však zatím není znát. Ve druhém kole si poradila s Janice Tjen z Indonésie po setech 6:4 a 6:4.

Semifinalistka Australian Open z roku 2019 Plíšková v duelu s indonéskou tenistkou ani jednou neztratila servis, všechny čtyři brejkboly odvrátila. Naopak soupeřčino podání jednou v každé sadě prolomila. Plíšková se tak ve 3. kole může těšit na duel loňskou vítězkou tohoto turnaje Madison Keys z USA, která zvítězila 6:1 a 7:5 nad krajankou Ashlyn Kruegerovou.

Nasazená třináctka Linda Nosková se proti domácí hráčce ze druhé světové stovky Prestonové po jasně vyhraném prvním setu ve druhé sadě trápila. Netrefovala totiž první servis a kupila nevynucené chyby. Ve třetím setu však dovedla utkání do vítězného konce. Může tak stále pomýšlet minimálně na zopakování svého tažení z roku 2024, kdy postoupila do čtvrtfinále. Její další soupeřkou bude Číňanka Wang Sin-jü, kterou loni porazila v semifinále turnaje v Praze.

Linda Nosková dobíhá míček ve druhém kole Australian Open.

Osmnáctiletá Tereza Valentová si při australském debutu vylepšila postupem do 3. kola grandslamové maximum. Při loňských premiérách na Roland Garros a US Open došla shodně do 2. kola. O dva roky starší Lindu Fruhvirtovou, která se do hlavní soutěže probojovala z kvalifikace, zdolala za 2 hodiny a 42 minut. Její další soupeřkou bude turnajová pětka a zdejší finalistkou z roku 2023 Jelena Rybakina z Kazachstánu.

Karolína Muchová včera bojovala jako jediná z českých tenistek o postup do 3. kola Australian Open. Turnajová devatenáctka vyhrála rozhodující set s Američankou Alycií Parksovou 6:4 a ve 3. kole se utká s Polkou Magdou Linette, jež je 50. na světě.

„Soupeřka šla do utkání s tím, že nemá co ztratit. Hrála dost sebevědomě, naposledy mě porazila. Udělala mi to těžké. Já ale věřila, že se dostanu ke své hře, a nakonec se mi to povedlo. Jsem za to ráda. Měla jsem v hledišti pár známých z Prahy, kamarády. Mám tu i mámu a tátu. Bylo to hezké,“ citoval Muchovou web tenisovysvet.cz.

Karolína Muchová na Australian Open: Ve 2. kole přehrála Američankou Parks až v rozhodujícím setu

Kateřina Siniaková a její americká spoluhráčka Taylor Townsendová udělaly ve středu první krok k obhajobě titulu z Australian Open. Nejvýše nasazená dvojice zdolala v úvodním kole čtyřhry v Melbourne Annu Siskovou a belgickou tenistku Magali Kempenovou 6:3, 6:4.

Siniaková v Austrálii, kde triumfovala už třikrát, usiluje o udržení pozice světové deblové jedničky. V singlu se jí však nedařilo. Ve druhém kole narazila na nasazenou čtyřku Amandu Anisimovovou z USA, se kterou prohrála po setech 1:6, 4:6. Projít do 3. kola a zlepšit si své maximum na zdejším turnaji se jí tak nepovedlo.

České tenistky a jejich výsledky:

Češky budou chtít jistě vylepšit loňskou reputaci na australském podniku. V roce 2025 zde nejdál došla Karolína Muchová, a to pouze do 2. kole, když prohrála s Japonkou Naomi Ósakou. Naopak Kateřina Siniaková zde bude obhajovat titul ze ženské čtyřhry.

Hráčka1. kolo2. kolo3. koloOFČF.SFF
Karolína MuchováJ. Cristian – 6:3, 7:6(6)A. Parks (USA) – 4:6, 6:4, 6:4
Linda NoskováD. Semenistaja – 6:3, 6:0T. Preston (Aus.)
Markéta VondroušováNenastoupila
Marie BouzkováR. Zarazua (Mex.) – 6:2, 7:5I. Swiatek (Pol.)
Kateřina SiniakováP. Udvardy (Maď.) – 6:1, 6:2A. Anisimova (USA)
Barbora KrejčíkováD. Shnaider (Rus.) – 6:2, 3:6, 3:6
Sára BejlekA. Krueger (USA) – 3:6, 3:6
Tereza ValentováM. Joint (Aus.) – 6:4, 6:4Linda Fruhvirtová (Cze)
Karolína PlíškováS. Stephens (USA) – 7:6(7), 6:2J. Tjen (Indonésie)
Nikola Bartůňková (kval.)D. Kasatkina (Aus.) – 7:6(7), 0:6, 6:3B. Bencic (Švýcarsko)
Linda Fruhvirtová (kval.)L. Sun (Aus.) – 6:3, 7:5T. Valentová (Cze)

Čtyřhra ženy

Dvojice1. kolo2. kolo3. koloOFČFSFF
Siniaková (Cze) / TownsendSisková (Cze) / Kempen – 6:3, 6:4Xu Y-F. / Yang Z.
Vondroušová / ValentováNenastoupí
Malečková / ŠkochBejlek (Cze) / Pigossi – 6:2, 6:1Čekají na soupeřky
Bouzková (Cze) / KlepačLamens S. / Lys E.
Nosková (Cze) / ŠramkováMuhammad A. / Routliffe E.
Sisková (Cze) / KempenSiniaková (Cze) / Townsend
Krejčíková (Cze) / McNallyNenastoupí
Bejlek (Cze) / PigossiMalečková / Škoch – 2:6, 1:6

Soupeřky pro české tenistky

Z pěti českých tenistů se dostali do druhého kola tři. Šestnáctý nasazený Jakub Menšík zdolal po více než čtyřech hodinách hry Španěla Pabla Carreňa 7:5, 4:6, 2:6, 7:6, 6:3. Tomáš Macháč přehrál Grigora Dimitrova z Bulharska 6:4, 6:4, 6:3. Vít Kopřiva po více než tříhodinové bitvě zdolal Němce Jana-Lennarda Struffa 4:6, 6:2, 2:6, 6:3, 6:1. Naopak loňský osmifinalista Jiří Lehečka překvapivě nestačil na kvalifikanta z Francie A. Gea.

Muži mají ve druhém kole velmi těžký los. Macháč se utká s Řekem Stefanosem Tsitsipasem a Kopřiva s Američanem Taylorem Fritzem. Menšíkovi se postaví kvalifikant Rafael Jordan ze Španělska.

Tomáš Macháč se hecuje v prvním kole Australian Open.

Čeští tenisté a jejich výsledky:

I muži budou chtít vylepšit loňské výkony. Macháč i Menšík skončili ve 3. kolem. Nejúspěšnějším byl Jiří Lehečka, který prohrál v osmifinále se Srbem Novakem Djokovičem.

Hráč1. kolo2. kolo3. koloOFČF.SFF
Jiří LehečkaA. Gea (Fra.) – 5:7, 6(1):7, 5:7
Jakub MenšíkP. Carreño-Busta (Špa.) – 7:5, 4:6, 2:6, 7:6(1), 6:3R. Jodar (Špa.)
Tomáš MacháčG. Dimitrov (Bul.) – 6:4, 6:4, 6:3S. Tsitsipas (Řec.)
Vít KopřivaJ-L. Struff (Něm.) – 4:6, 6:2, 2:6, 6:3, 6:1T. Fritz (USA)
Dalibor SvrčinaJ. Munar (Špa.) – 6:3, 2:6, 7:6(5), 5:7, 3:6

Čtyřhra muži

Dvojice1. kolo2. kolo3. koloOFČFSFF
Nouza / RiklAtmane T. (Fra.) / Muller A. (Fra) – (7)6:7, 7:6(2), 6:2Gonzalez M. / Molteni A.
Pavlásek (Cze) / SmithHarper P. / Walton A. – 7:6(9), 6:3Cabral F. / Miedler L.
Macháč / VocelGonzalez M. / Molteni A. – 1:6, 4:6

Kde sledovat živě

Australian Open 2026 bude vysílat Eurosport. Přenosy poběží i na webových stránkách platformy Max.

Kvalifikací prošly dvě Češky

Linda Fruhvirtová a premiérově Nikola Bartůňková postoupily z kvalifikace do hlavní části tenisového Australian Open. Do hlavní části tak postoupili dva tenisté z osmi.

Čeští zástupci v kvalifikaci:

Ženy: Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová, Laura Samson, Dominika Šalková, Darja Viďmanová, Barbora Palicová, Gabriela Knutsonová

Muži: Zdeněk Kolář

V úvodním kole kvalifikace na první grandslamový turnaj sezony neuspěly tři Češky. Laura Samson prohrála se Zeynep Sönmezovou z Turecka 2:6, 2:6. Barbora Palicová podlehla Američance Sloane Stephensové 1:6, 5:7 a Gabriela Knutsonová nestačila na domácí Lizette Cabrerovou po setech 5:7, 0:6. V Melbourne neuspěl ani jediný mužský zástupce Zdeněk Kolář. Prohrál totiž v prvním kole kvalifikace s Francouzem Arthurem Geou 2:6, 3:6. ve druhém kole vypadla Šálková a v posledním třetím kole nezvládla třetisetovou bitvu Viďmanová.

Kvalifikační boje byly na programu od pondělí 12. ledna do čtvrtka 15. ledna. Do kvalifikace zasáhlo celkem 128 tenistů a stejný počet tenistek, ale do hlavní soutěže prošlo pouze 16 nejlepších mužů a 16 žen.

Výsledky Čechů v kvalifikaci

Hráčka/hráč1. kolo2. kolo3. koloPostup do hlavní části AO
Nikola BartůňkováJanicijevicová (Aus) – 6:3, 6:3Smithová (Aus.) – 1:6, 5:2 (skreč)Osuigwe W. (Usa.) – 6:1, 6:0Ano
Linda FruhvirtováFriedsamová (Něm.) – 2:6, 6:2, 6:3Ferrová (Fr.) – 6:4, 3:6. 6:4Lee C. Y. (Usa.) – 5:7, 6:2, 6:4Ano
Darja ViďmanováXu (Brit.) – 6:3, 2:6, 6:2Dominika Šalková (Cze.) – 7:6(2), 6:0Bai Z. (Čína) – 6:4, 4:6, 1:6Ne
Laura SamsonSönmezová (Tur.) – 2:6, 2:6Ne
Barbora PalicováStephensová (USA) – 1:6, 5:7Ne
Dominika ŠalkováKuo Chan-jü (Čína) – 7:5, 6:1Darja Viďmanová (Cze.) – 6(2):7, 0:6Ne
Gabriela KnutsonováCabreraová (Aus.) – 5:7, 0:6Ne
Zdeněk KolářGea (Fr.) – 2:6, 3:6Ne

Posledních 10 vítězů ve dvouhře

RokMužŽena
2025Jannik SinnerMadison Keys
2024Jannik SinnerAryna Sabalenka
2023Novak DjokovičAryna Sabalenka
2022Rafael NadalAshleigh Barty
2021Novak DjokovičNaomi Ósaka
2020Novak DjokovičSofia Kenin
2019Novak DjokovičNaomi Ósaka
2018Roger FedererCaroline Wozniacki
2017Roger FedererSerena Williams
2016Novak DjokovičAngelique Kerber

Finanční odměna pro vítěze dvouhry

Odměny pro rok 2026 jsou znovu rekordní – celková dotace činí 111,5 milionů australských dolarů (o patnáct milionů více než loni) a vítězové dvouhry inkasují 4,15 milionu (tehdy zhruba 58 milionů korun).

