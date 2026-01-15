Australian Open 2026 je v plném proudu. Do turnaje zasáhne 16 českých tenistů

Tenisová sezona 2026 nabírá z kraje roku na obrátkách. Kvalifikacemi odstartoval totiž první ze čtyř tenisových turnajů nejvyšší kategorie – Grand Slamu. Australian Open začalo tento týden a hlavní část turnaje bude zahájena 18. ledna.
Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou pózují s trofejí pro vítězky čtyřhry na Australian Open. | foto: Reuters

Celkově 114. ročník Australian Open má za sebou kvalifikace a čeští tenisté již vědí, kdo je v prvním kole čeká. Do bojů o cennou trofej zasáhne pět českých tenistů a 11 tenistek.

Z Čechů mělo zaručenou účast v hlavní části turnaje pět tenistů a devět tenistek. Mezi nasazenými pak jsou Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Jiří Lehečka a Jakub Menšík. Rozlosování duelů v hlavní části soutěže proběhlo ve čtvrtek 15. ledna. Počet ještě rozšířily úspěšné kvalifikantky Nikola Bartůňková a Linda Fruhvirtová.

Čeští zástupci v hlavní části turnaje

Muži: Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Dalibor Svrčina a Vít Kopřiva

Ženy: Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Bartůňková (kval.), Linda Fruhvirtová (kval.) a na chráněný žebříček Karolína Plíšková,

Šestnáctý nasazený Jakub Menšík narazí na Španěla Pabla Carreňa, o příčku níže postavený Jiří Lehečka se střetne s francouzským kvalifikantem Arthurem Geou. Tomáš Macháč vyzve Bulhara Grigora Dimitrova. Rozhodl o tom dnešní los úvodního grandslamu sezony v Melbourne. V mužské části pavouka se dále Vít Kopřiva střetne s Němcem Janem-Lennardem Struffem. Dalibora Svrčinu čeká nepříjemný Španěl Jaume Munar.

Úřadující šampion Ital Jannik Sinner vykročí za možným třetím titulem z Australian Open proti Hugo Gastonovi z Francie. Světová jednička Carlos Alcaraz bude hrát s domácím Adamem Waltonem. Osmatřicetiletý Srb Novak Djokovič, který dál usiluje o rekordní 25. grandslamový titul, se utká se Španělem Pedrem Martínezem.

Soupeřky pro české tenistky

Českou jedničku a turnajovou třináctku Lindu Noskovou čeká Lotyška Darja Semenistá. Tenistka Barbora Krejčíková zahájí Australian Open proti nasazené třiadvacítce Dianě Šnajderové z Ruska.

Nasazená devatenáctka a semifinalistka z roku 2021 Karolína Muchová vstoupí do turnaje proti Rumunce Jaqueline Cristianové. Markéta Vondroušová, která by měla plnit roli nasazené dvaatřicítky, se utká s Američankou Hailey Baptisteovou. Karolínu Plíškovou, jež vynechala takřka celou minulou sezonu kvůli zdravotním potížím, čeká vítězka US Open z roku 2017 Američanka Sloane Stephensová, která postoupila z kvalifikace.

Devatenáctiletá Sára Bejlek narazí na Američanku Ashlyn Kruegerovou a ve 2. kole může čelit obhájkyni titulu Madison Keysové z USA. Marie Bouzková začne proti Renatě Zarazúaové z Mexika a později může narazit na světovou dvojku Polku Igu Šwiatekovou. Kateřinu Siniakovou čeká v úvodu Maďarka Panna Udvardyová, Terezu Valentovou domácí turnajová třicítka Maya Jointová. Osmifinalistku turnaje z roku 2023 Lindu Fruhvirtovou čeká Lulu Sunová z Nového Zélandu. Nikola Bartůňková bude čelit Darje Kasatkinové z Austrálie.

Američanka Keysová zahájí cestu za obhajobou titulu proti Ukrajince Oleksandře Olijnikovové. Světovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou čeká Francouzka Tiantsoa Rakotomangaová Rajaonahová. Šwiateková se střetne v 1. kole s Číňankou Jüan Jüe.

České tenistky a jejich výsledky:

Češky budou chtít jistě vylepšit loňskou reputaci na australském podniku. V roce 2025 zde nejdál došla Karolína Muchová, a to pouze do 2. kole, když prohrála s Japonkou Naomi Ósakou. Naopak Kateřina Siniaková zde bude obhajovat titul ze ženské čtyřhry.

Hráčka1. kolo2. kolo3. koloOFČF.SFF
Karolína Muchová
Linda Nosková
Markéta Vondroušová
Marie Bouzková
Kateřina Siniaková
Barbora Krejčíková
Sára Bejlek
Tereza Valentová
Karolína Plíšková

Čtyřhra ženy

Dvojice1. kolo2. kolo3. koloOFČFSFF
Siniaková (Cze) / Townsend
Vondroušová / Valentová
Malečková (Cze) / Škoch
Bouzková (Cze) / Klepač
Nosková (Cze) / Šramková
Sisková (Cze) / Kempen
Krejčíková (Cze) / McNally

Čeští tenisté a jejich výsledky:

I muži budou chtít vylepšit loňské výkony. Macháč i Menšík skončili ve 3. kolem. Nejúspěšnějším byl Jiří Lehečka, který prohrál v osmifinále se Srbem Novakem Djokovičem.

Hráč1. kolo2. kolo3. koloOFČF.SFF
Jiří Lehečka
Jakub Menšík
Tomáš Macháč
Vít Kopřiva
Dalibor Svrčina

Čtyřhra muži

Dvojice1. kolo2. kolo3. koloOFČFSFF
Nouza / Rikl
Pavlásek (Cze) / Smith
Macháč / Vocel

Kde sledovat živě

Australian Open 2026 bude vysílat Eurosport. Přenosy poběží i na webových stránkách platformy Max.

Kvalifikací prošly dvě Češky

Linda Fruhvirtová a premiérově Nikola Bartůňková postoupily z kvalifikace do hlavní části tenisového Australian Open. Do hlavní části tak postoupili dva tenisté z osmi.

Čeští zástupci v kvalifikaci:

Ženy: Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová, Laura Samson, Dominika Šalková, Darja Viďmanová, Barbora Palicová, Gabriela Knutsonová

Muži: Zdeněk Kolář

V úvodním kole kvalifikace na první grandslamový turnaj sezony neuspěly tři Češky. Laura Samson prohrála se Zeynep Sönmezovou z Turecka 2:6, 2:6. Barbora Palicová podlehla Američance Sloane Stephensové 1:6, 5:7 a Gabriela Knutsonová nestačila na domácí Lizette Cabrerovou po setech 5:7, 0:6. V Melbourne neuspěl ani jediný mužský zástupce Zdeněk Kolář. Prohrál totiž v prvním kole kvalifikace s Francouzem Arthurem Geou 2:6, 3:6. ve druhém kole vypadla Šálková a v posledním třetím kole nezvládla třetisetovou bitvu Viďmanová.

Kvalifikační boje byly na programu od pondělí 12. ledna do čtvrtka 15. ledna. Do kvalifikace zasáhlo celkem 128 tenistů a stejný počet tenistek, ale do hlavní soutěže prošlo pouze 16 nejlepších mužů a 16 žen.

Výsledky Čechů v kvalifikaci

Hráčka/hráč1. kolo2. kolo3. koloPostup do hlavní části AO
Nikola BartůňkováJanicijevicová (Aus) – 6:3, 6:3Smithová (Aus.) – 1:6, 5:2 (skreč)Osuigwe W. (Usa.) – 6:1, 6:0Ano
Linda FruhvirtováFriedsamová (Něm.) – 2:6, 6:2, 6:3Ferrová (Fr.) – 6:4, 3:6. 6:4Lee C. Y. (Usa.) – 5:7, 6:2, 6:4Ano
Darja ViďmanováXu (Brit.) – 6:3, 2:6, 6:2Dominika Šalková (Cze.) – 7:6(2), 6:0Bai Z. (Čína) – 6:4, 4:6, 1:6Ne
Laura SamsonSönmezová (Tur.) – 2:6, 2:6Ne
Barbora PalicováStephensová (USA) – 1:6, 5:7Ne
Dominika ŠalkováKuo Chan-jü (Čína) – 7:5, 6:1Darja Viďmanová (Cze.) – 6(2):7, 0:6Ne
Gabriela KnutsonováCabreraová (Aus.) – 5:7, 0:6Ne
Zdeněk KolářGea (Fr.) – 2:6, 3:6Ne

Posledních 10 vítězů ve dvouhře

RokMužŽena
2025Jannik SinnerMadison Keys
2024Jannik SinnerAryna Sabalenka
2023Novak DjokovičAryna Sabalenka
2022Rafael NadalAshleigh Barty
2021Novak DjokovičNaomi Ósaka
2020Novak DjokovičSofia Kenin
2019Novak DjokovičNaomi Ósaka
2018Roger FedererCaroline Wozniacki
2017Roger FedererSerena Williams
2016Novak DjokovičAngelique Kerber

Finanční odměna pro vítěze dvouhry

Odměny pro rok 2026 jsou znovu rekordní – celková dotace činí 111,5 milionů australských dolarů (o patnáct milionů více než loni) a vítězové dvouhry inkasují 4,15 milionu (tehdy zhruba 58 milionů korun).

Australian Open 2026 je v plném proudu. Do turnaje zasáhne 16 českých tenistů

