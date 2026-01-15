Celkově 114. ročník Australian Open má za sebou kvalifikace a čeští tenisté již vědí, kdo je v prvním kole čeká. Do bojů o cennou trofej zasáhne pět českých tenistů a 11 tenistek.
Z Čechů mělo zaručenou účast v hlavní části turnaje pět tenistů a devět tenistek. Mezi nasazenými pak jsou Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Jiří Lehečka a Jakub Menšík. Rozlosování duelů v hlavní části soutěže proběhlo ve čtvrtek 15. ledna. Počet ještě rozšířily úspěšné kvalifikantky Nikola Bartůňková a Linda Fruhvirtová.
Čeští zástupci v hlavní části turnaje
Muži: Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Dalibor Svrčina a Vít Kopřiva
Ženy: Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Bartůňková (kval.), Linda Fruhvirtová (kval.) a na chráněný žebříček Karolína Plíšková,
Šestnáctý nasazený Jakub Menšík narazí na Španěla Pabla Carreňa, o příčku níže postavený Jiří Lehečka se střetne s francouzským kvalifikantem Arthurem Geou. Tomáš Macháč vyzve Bulhara Grigora Dimitrova. Rozhodl o tom dnešní los úvodního grandslamu sezony v Melbourne. V mužské části pavouka se dále Vít Kopřiva střetne s Němcem Janem-Lennardem Struffem. Dalibora Svrčinu čeká nepříjemný Španěl Jaume Munar.
Úřadující šampion Ital Jannik Sinner vykročí za možným třetím titulem z Australian Open proti Hugo Gastonovi z Francie. Světová jednička Carlos Alcaraz bude hrát s domácím Adamem Waltonem. Osmatřicetiletý Srb Novak Djokovič, který dál usiluje o rekordní 25. grandslamový titul, se utká se Španělem Pedrem Martínezem.
Soupeřky pro české tenistky
Českou jedničku a turnajovou třináctku Lindu Noskovou čeká Lotyška Darja Semenistá. Tenistka Barbora Krejčíková zahájí Australian Open proti nasazené třiadvacítce Dianě Šnajderové z Ruska.
Nasazená devatenáctka a semifinalistka z roku 2021 Karolína Muchová vstoupí do turnaje proti Rumunce Jaqueline Cristianové. Markéta Vondroušová, která by měla plnit roli nasazené dvaatřicítky, se utká s Američankou Hailey Baptisteovou. Karolínu Plíškovou, jež vynechala takřka celou minulou sezonu kvůli zdravotním potížím, čeká vítězka US Open z roku 2017 Američanka Sloane Stephensová, která postoupila z kvalifikace.
Devatenáctiletá Sára Bejlek narazí na Američanku Ashlyn Kruegerovou a ve 2. kole může čelit obhájkyni titulu Madison Keysové z USA. Marie Bouzková začne proti Renatě Zarazúaové z Mexika a později může narazit na světovou dvojku Polku Igu Šwiatekovou. Kateřinu Siniakovou čeká v úvodu Maďarka Panna Udvardyová, Terezu Valentovou domácí turnajová třicítka Maya Jointová. Osmifinalistku turnaje z roku 2023 Lindu Fruhvirtovou čeká Lulu Sunová z Nového Zélandu. Nikola Bartůňková bude čelit Darje Kasatkinové z Austrálie.
Američanka Keysová zahájí cestu za obhajobou titulu proti Ukrajince Oleksandře Olijnikovové. Světovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou čeká Francouzka Tiantsoa Rakotomangaová Rajaonahová. Šwiateková se střetne v 1. kole s Číňankou Jüan Jüe.
České tenistky a jejich výsledky:
Češky budou chtít jistě vylepšit loňskou reputaci na australském podniku. V roce 2025 zde nejdál došla Karolína Muchová, a to pouze do 2. kole, když prohrála s Japonkou Naomi Ósakou. Naopak Kateřina Siniaková zde bude obhajovat titul ze ženské čtyřhry.
|Hráčka
|1. kolo
|2. kolo
|3. kolo
|OF
|ČF.
|SF
|F
|Karolína Muchová
|Linda Nosková
|Markéta Vondroušová
|Marie Bouzková
|Kateřina Siniaková
|Barbora Krejčíková
|Sára Bejlek
|Tereza Valentová
|Karolína Plíšková
Čtyřhra ženy
|Dvojice
|1. kolo
|2. kolo
|3. kolo
|OF
|ČF
|SF
|F
|Siniaková (Cze) / Townsend
|Vondroušová / Valentová
|Malečková (Cze) / Škoch
|Bouzková (Cze) / Klepač
|Nosková (Cze) / Šramková
|Sisková (Cze) / Kempen
|Krejčíková (Cze) / McNally
Čeští tenisté a jejich výsledky:
I muži budou chtít vylepšit loňské výkony. Macháč i Menšík skončili ve 3. kolem. Nejúspěšnějším byl Jiří Lehečka, který prohrál v osmifinále se Srbem Novakem Djokovičem.
|Hráč
|1. kolo
|2. kolo
|3. kolo
|OF
|ČF.
|SF
|F
|Jiří Lehečka
|Jakub Menšík
|Tomáš Macháč
|Vít Kopřiva
|Dalibor Svrčina
Čtyřhra muži
|Dvojice
|1. kolo
|2. kolo
|3. kolo
|OF
|ČF
|SF
|F
|Nouza / Rikl
|Pavlásek (Cze) / Smith
|Macháč / Vocel
Kde sledovat živě
Australian Open 2026 bude vysílat Eurosport. Přenosy poběží i na webových stránkách platformy Max.
Kvalifikací prošly dvě Češky
Linda Fruhvirtová a premiérově Nikola Bartůňková postoupily z kvalifikace do hlavní části tenisového Australian Open. Do hlavní části tak postoupili dva tenisté z osmi.
Čeští zástupci v kvalifikaci:
Ženy: Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová, Laura Samson, Dominika Šalková, Darja Viďmanová, Barbora Palicová, Gabriela Knutsonová
Muži: Zdeněk Kolář
V úvodním kole kvalifikace na první grandslamový turnaj sezony neuspěly tři Češky. Laura Samson prohrála se Zeynep Sönmezovou z Turecka 2:6, 2:6. Barbora Palicová podlehla Američance Sloane Stephensové 1:6, 5:7 a Gabriela Knutsonová nestačila na domácí Lizette Cabrerovou po setech 5:7, 0:6. V Melbourne neuspěl ani jediný mužský zástupce Zdeněk Kolář. Prohrál totiž v prvním kole kvalifikace s Francouzem Arthurem Geou 2:6, 3:6. ve druhém kole vypadla Šálková a v posledním třetím kole nezvládla třetisetovou bitvu Viďmanová.
Kvalifikační boje byly na programu od pondělí 12. ledna do čtvrtka 15. ledna. Do kvalifikace zasáhlo celkem 128 tenistů a stejný počet tenistek, ale do hlavní soutěže prošlo pouze 16 nejlepších mužů a 16 žen.
Výsledky Čechů v kvalifikaci
|Hráčka/hráč
|1. kolo
|2. kolo
|3. kolo
|Postup do hlavní části AO
|Nikola Bartůňková
|Janicijevicová (Aus) – 6:3, 6:3
|Smithová (Aus.) – 1:6, 5:2 (skreč)
|Osuigwe W. (Usa.) – 6:1, 6:0
|Ano
|Linda Fruhvirtová
|Friedsamová (Něm.) – 2:6, 6:2, 6:3
|Ferrová (Fr.) – 6:4, 3:6. 6:4
|Lee C. Y. (Usa.) – 5:7, 6:2, 6:4
|Ano
|Darja Viďmanová
|Xu (Brit.) – 6:3, 2:6, 6:2
|Dominika Šalková (Cze.) – 7:6(2), 6:0
|Bai Z. (Čína) – 6:4, 4:6, 1:6
|Ne
|Laura Samson
|Sönmezová (Tur.) – 2:6, 2:6
|–
|Ne
|Barbora Palicová
|Stephensová (USA) – 1:6, 5:7
|–
|Ne
|Dominika Šalková
|Kuo Chan-jü (Čína) – 7:5, 6:1
|Darja Viďmanová (Cze.) – 6(2):7, 0:6
|–
|Ne
|Gabriela Knutsonová
|Cabreraová (Aus.) – 5:7, 0:6
|–
|Ne
|Zdeněk Kolář
|Gea (Fr.) – 2:6, 3:6
|–
|Ne
Posledních 10 vítězů ve dvouhře
|Rok
|Muž
|Žena
|2025
|Jannik Sinner
|Madison Keys
|2024
|Jannik Sinner
|Aryna Sabalenka
|2023
|Novak Djokovič
|Aryna Sabalenka
|2022
|Rafael Nadal
|Ashleigh Barty
|2021
|Novak Djokovič
|Naomi Ósaka
|2020
|Novak Djokovič
|Sofia Kenin
|2019
|Novak Djokovič
|Naomi Ósaka
|2018
|Roger Federer
|Caroline Wozniacki
|2017
|Roger Federer
|Serena Williams
|2016
|Novak Djokovič
|Angelique Kerber
Finanční odměna pro vítěze dvouhry
Odměny pro rok 2026 jsou znovu rekordní – celková dotace činí 111,5 milionů australských dolarů (o patnáct milionů více než loni) a vítězové dvouhry inkasují 4,15 milionu (tehdy zhruba 58 milionů korun).