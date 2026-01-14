Celkově 114. ročník Australian Open se v pondělí rozjel kvalifikacemi na plné obrátky. Kvalifikační boje jsou na programu od pondělí 12. ledna do čtvrtka 15. ledna. Do kvalifikace zasáhne celkem 128 tenistů a stejný počet tenistek, ale do hlavní soutěže projde pouze 16 nejlepších mužů a 16 žen. V kvalifikaci se o místa v hlavní fázi turnaje snaží osm českých tenistů, z nichž sedm je žen.
Čeští zástupci v kvalifikaci:
Ženy: Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová, Laura Samson, Dominika Šalková, Darja Viďmanová, Barbora Palicová, Gabriela Knutsonová
Muži: Zdeněk Kolář
Linda Fruhvirtová, Nikola Bartůňková a Darja Viďmanová postoupily do finále kvalifikace tenisového Australian Open a od účasti v hlavní soutěži je dělí jediná výhra. Fruhvirtová dnes v Melbourne porazila Francouzku Fionu Ferrovou 6:4, 3:6, 6:4. Bartůňková uspěla po skreči domácí Tiny Nadine Smithové za stavu 1:6, 5:2. Viďmanová porazila v českém souboji Dominiku Šalkovou 7:6, 6:0.
Dvacetiletá Fruhvirtová vyhrála v Melbourne i druhý třísetový zápas a navázala na triumf nad Němkou Annou-Lenou Friedsamovou. Osmifinalistka Australian Open z roku 2023 otočila v prvním setu nepříznivý vývoj ze stavu 2:4, ve druhém naopak nevyužila vedení 2:0. Rozhodla třetí sada, v níž se Fruhvirtové povedly dva brejky v koncovce. Využila třetí mečbol a v posledním kole se utká s Američankou Carol Leeovou.
Bartůňková nezačala duel proti Smithové dobře a první set ztratila za 37 minut. Ve druhé sadě ale od stavu 2:2 získala tři gamy za sebou a Smithová utkání vzdala. Devatenáctiletá rodačka z Prahy si zahraje o premiérovou účast v hlavní soutěži grandslamu proti Američance Whitney Osuigweové.
Viďmanová zvládla české derby. Nasazenou jednatřicítku Šalkovou zdolala za hodinu a čtvrt. K vítězství vykročila díky zvládnutému tie-breaku v první sadě (7:2). Ve druhém setu už nepovolila Šalkové ani game a nadělila jí „kanára“. V boji o postup do hlavní soutěže ji čeká Číňanka Paj Čuo-süan. Účast v hlavní soutěži má jistou dalších 14 českých tenistů.
V úvodním kole kvalifikace na první grandslamový turnaj sezony neuspěly tři Češky. Laura Samson prohrála se Zeynep Sönmezovou z Turecka 2:6, 2:6. Barbora Palicová podlehla Američance Sloane Stephensové 1:6, 5:7 a Gabriela Knutsonová nestačila na domácí Lizette Cabrerovou po setech 5:7, 0:6. V Melbourne neuspěl ani jediný mužský zástupce Zdeněk Kolář. Prohrál totiž v prvním kole kvalifikace s Francouzem Arthurem Geou 2:6, 3:6.
Výsledky Čechů v kvalifikaci
|Hráčka/hráč
|1. kolo
|2. kolo
|3. kolo
|Postup do hlavní části AO
|Nikola Bartůňková
|Janicijevicová (Aus) – 6:3, 6:3
|Smithová (Aus.) – 1:6, 5:2 (skreč)
|Osuigwe W. (Usa.)
|Linda Fruhvirtová
|Friedsamová (Něm.) – 2:6, 6:2, 6:3
|Ferrová (Fr.) – 6:4, 3:6. 6:4
|Lee C. Y. (Usa.)
|Darja Viďmanová
|Xu (Brit.) – 6:3, 2:6, 6:2
|Dominika Šalková (Cze.) – 7:6(2), 6:0
|Bai Z. (Čína)
|Laura Samson
|Sönmezová (Tur.) – 2:6, 2:6
|–
|Ne
|Barbora Palicová
|Stephensová (USA) – 1:6, 5:7
|–
|Ne
|Dominika Šalková
|Kuo Chan-jü (Čína) – 7:5, 6:1
|Darja Viďmanová (Cze.) – 6(2):7, 0:6
|–
|Ne
|Gabriela Knutsonová
|Cabreraová (Aus.) – 5:7, 0:6
|–
|Ne
|Zdeněk Kolář
|Gea (Fr.) – 2:6, 3:6
|–
|Ne
Jistá česká účast v turnaji
Z Čechů má zaručenou účast v hlavní části turnaje pět tenistů a devět tenistek. Mezi nasazenými pak budou Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Jiří Lehečka a Jakub Menšík. Rozlosování duelů v hlavní části soutěže proběhne ve čtvrtek 15. ledna ve 4:30 ráno našeho času.
Čeští zástupci v hlavní části turnaje
Muži: Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Dalibor Svrčina a Vít Kopřiva
Ženy: Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek a na chráněný žebříček Karolína Plíšková
České tenistky a jejich výsledky:
Češky budou chtít jistě vylepšit loňskou reputaci na australském podniku. V roce 2025 zde nejdál došla Karolína Muchová, a to pouze do 2. kole, když prohrála s Japonkou Naomi Ósakou. Naopak Kateřina Siniaková zde bude obhajovat titul ze ženské čtyřhry.
|Hráčka
|1. kolo
|2. kolo
|3. kolo
|OF
|ČF.
|SF
|F
|Karolína Muchová
|Linda Nosková
|Markéta Vondroušová
|Marie Bouzková
|Kateřina Siniaková
|Barbora Krejčíková
|Sára Bejlek
|Tereza Valentová
|Karolína Plíšková
Čtyřhra ženy
|Dvojice
|1. kolo
|2. kolo
|3. kolo
|OF
|ČF
|SF
|F
|Siniaková (Cze) / Townsend
|Vondroušová / Valentová
|Malečková (Cze) / Škoch
|Bouzková (Cze) / Klepač
|Nosková (Cze) / Šramková
|Sisková (Cze) / Kempen
|Krejčíková (Cze) / McNally
Čeští tenisté a jejich výsledky:
I muži budou chtít vylepšit loňské výkony. Macháč i Menšík skončili ve 3. kolem. Nejúspěšnějším byl Jiří Lehečka, který prohrál v osmifinále se Srbem Novakem Djokovičem.
|Hráč
|1. kolo
|2. kolo
|3. kolo
|OF
|ČF.
|SF
|F
|Jiří Lehečka
|Jakub Menšík
|Tomáš Macháč
|Vít Kopřiva
|Dalibor Svrčina
Čtyřhra muži
|Dvojice
|1. kolo
|2. kolo
|3. kolo
|OF
|ČF
|SF
|F
|Nouza / Rikl
|Pavlásek (Cze) / Smith
|Macháč / Vocel
Kde sledovat živě
Australian Open 2026 bude vysílat Eurosport. Přenosy poběží i na webových stránkách platformy Max.
Posledních 10 vítězů ve dvouhře
|Rok
|Muž
|Žena
|2025
|Jannik Sinner
|Madison Keys
|2024
|Jannik Sinner
|Aryna Sabalenka
|2023
|Novak Djokovič
|Aryna Sabalenka
|2022
|Rafael Nadal
|Ashleigh Barty
|2021
|Novak Djokovič
|Naomi Ósaka
|2020
|Novak Djokovič
|Sofia Kenin
|2019
|Novak Djokovič
|Naomi Ósaka
|2018
|Roger Federer
|Caroline Wozniacki
|2017
|Roger Federer
|Serena Williams
|2016
|Novak Djokovič
|Angelique Kerber
Finanční odměna pro vítěze dvouhry
Odměny pro rok 2026 jsou znovu rekordní – celková dotace činí 111,5 milionů australských dolarů (o patnáct milionů více než loni) a vítězové dvouhry inkasují 4,15 milionu (tehdy zhruba 58 milionů korun).