Australian Open 2026 je v plném proudu. Tři Češky se dostaly do finále kvalifikace

Lukáš Karbulka
Sport   13:48
Tenisová sezona 2026 nabírá z kraje roku na obrátkách. Kvalifikacemi odstartoval totiž první ze čtyř tenisových turnajů nejvyšší kategorie – Grand Slamu. Australian Open začalo tento týden a hlavní část turnaje bude zahájena 18. ledna.
Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou pózují s trofejí pro vítězky čtyřhry na Australian Open.

Celkově 114. ročník Australian Open se v pondělí rozjel kvalifikacemi na plné obrátky. Kvalifikační boje jsou na programu od pondělí 12. ledna do čtvrtka 15. ledna. Do kvalifikace zasáhne celkem 128 tenistů a stejný počet tenistek, ale do hlavní soutěže projde pouze 16 nejlepších mužů a 16 žen. V kvalifikaci se o místa v hlavní fázi turnaje snaží osm českých tenistů, z nichž sedm je žen.

Čeští zástupci v kvalifikaci:

Ženy: Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová, Laura Samson, Dominika Šalková, Darja Viďmanová, Barbora Palicová, Gabriela Knutsonová

Muži: Zdeněk Kolář

Linda Fruhvirtová, Nikola Bartůňková a Darja Viďmanová postoupily do finále kvalifikace tenisového Australian Open a od účasti v hlavní soutěži je dělí jediná výhra. Fruhvirtová dnes v Melbourne porazila Francouzku Fionu Ferrovou 6:4, 3:6, 6:4. Bartůňková uspěla po skreči domácí Tiny Nadine Smithové za stavu 1:6, 5:2. Viďmanová porazila v českém souboji Dominiku Šalkovou 7:6, 6:0.

Dvacetiletá Fruhvirtová vyhrála v Melbourne i druhý třísetový zápas a navázala na triumf nad Němkou Annou-Lenou Friedsamovou. Osmifinalistka Australian Open z roku 2023 otočila v prvním setu nepříznivý vývoj ze stavu 2:4, ve druhém naopak nevyužila vedení 2:0. Rozhodla třetí sada, v níž se Fruhvirtové povedly dva brejky v koncovce. Využila třetí mečbol a v posledním kole se utká s Američankou Carol Leeovou.

Bartůňková nezačala duel proti Smithové dobře a první set ztratila za 37 minut. Ve druhé sadě ale od stavu 2:2 získala tři gamy za sebou a Smithová utkání vzdala. Devatenáctiletá rodačka z Prahy si zahraje o premiérovou účast v hlavní soutěži grandslamu proti Američance Whitney Osuigweové.

Viďmanová zvládla české derby. Nasazenou jednatřicítku Šalkovou zdolala za hodinu a čtvrt. K vítězství vykročila díky zvládnutému tie-breaku v první sadě (7:2). Ve druhém setu už nepovolila Šalkové ani game a nadělila jí „kanára“. V boji o postup do hlavní soutěže ji čeká Číňanka Paj Čuo-süan. Účast v hlavní soutěži má jistou dalších 14 českých tenistů.

V úvodním kole kvalifikace na první grandslamový turnaj sezony neuspěly tři Češky. Laura Samson prohrála se Zeynep Sönmezovou z Turecka 2:6, 2:6. Barbora Palicová podlehla Američance Sloane Stephensové 1:6, 5:7 a Gabriela Knutsonová nestačila na domácí Lizette Cabrerovou po setech 5:7, 0:6. V Melbourne neuspěl ani jediný mužský zástupce Zdeněk Kolář. Prohrál totiž v prvním kole kvalifikace s Francouzem Arthurem Geou 2:6, 3:6.

Výsledky Čechů v kvalifikaci

Hráčka/hráč1. kolo2. kolo3. koloPostup do hlavní části AO
Nikola BartůňkováJanicijevicová (Aus) – 6:3, 6:3Smithová (Aus.) – 1:6, 5:2 (skreč)Osuigwe W. (Usa.)
Linda FruhvirtováFriedsamová (Něm.) – 2:6, 6:2, 6:3Ferrová (Fr.) – 6:4, 3:6. 6:4Lee C. Y. (Usa.)
Darja ViďmanováXu (Brit.) – 6:3, 2:6, 6:2Dominika Šalková (Cze.) – 7:6(2), 6:0Bai Z. (Čína)
Laura SamsonSönmezová (Tur.) – 2:6, 2:6Ne
Barbora PalicováStephensová (USA) – 1:6, 5:7Ne
Dominika ŠalkováKuo Chan-jü (Čína) – 7:5, 6:1Darja Viďmanová (Cze.) – 6(2):7, 0:6Ne
Gabriela KnutsonováCabreraová (Aus.) – 5:7, 0:6Ne
Zdeněk KolářGea (Fr.) – 2:6, 3:6Ne

Jistá česká účast v turnaji

Z Čechů má zaručenou účast v hlavní části turnaje pět tenistů a devět tenistek. Mezi nasazenými pak budou Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Jiří Lehečka a Jakub Menšík. Rozlosování duelů v hlavní části soutěže proběhne ve čtvrtek 15. ledna ve 4:30 ráno našeho času.

Čeští zástupci v hlavní části turnaje

Muži: Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Dalibor Svrčina a Vít Kopřiva

Ženy: Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek a na chráněný žebříček Karolína Plíšková

České tenistky a jejich výsledky:

Češky budou chtít jistě vylepšit loňskou reputaci na australském podniku. V roce 2025 zde nejdál došla Karolína Muchová, a to pouze do 2. kole, když prohrála s Japonkou Naomi Ósakou. Naopak Kateřina Siniaková zde bude obhajovat titul ze ženské čtyřhry.

Hráčka1. kolo2. kolo3. koloOFČF.SFF
Karolína Muchová
Linda Nosková
Markéta Vondroušová
Marie Bouzková
Kateřina Siniaková
Barbora Krejčíková
Sára Bejlek
Tereza Valentová
Karolína Plíšková

Čtyřhra ženy

Dvojice1. kolo2. kolo3. koloOFČFSFF
Siniaková (Cze) / Townsend
Vondroušová / Valentová
Malečková (Cze) / Škoch
Bouzková (Cze) / Klepač
Nosková (Cze) / Šramková
Sisková (Cze) / Kempen
Krejčíková (Cze) / McNally

Čeští tenisté a jejich výsledky:

I muži budou chtít vylepšit loňské výkony. Macháč i Menšík skončili ve 3. kolem. Nejúspěšnějším byl Jiří Lehečka, který prohrál v osmifinále se Srbem Novakem Djokovičem.

Hráč1. kolo2. kolo3. koloOFČF.SFF
Jiří Lehečka
Jakub Menšík
Tomáš Macháč
Vít Kopřiva
Dalibor Svrčina

Čtyřhra muži

Dvojice1. kolo2. kolo3. koloOFČFSFF
Nouza / Rikl
Pavlásek (Cze) / Smith
Macháč / Vocel

Kde sledovat živě

Australian Open 2026 bude vysílat Eurosport. Přenosy poběží i na webových stránkách platformy Max.

Posledních 10 vítězů ve dvouhře

RokMužŽena
2025Jannik SinnerMadison Keys
2024Jannik SinnerAryna Sabalenka
2023Novak DjokovičAryna Sabalenka
2022Rafael NadalAshleigh Barty
2021Novak DjokovičNaomi Ósaka
2020Novak DjokovičSofia Kenin
2019Novak DjokovičNaomi Ósaka
2018Roger FedererCaroline Wozniacki
2017Roger FedererSerena Williams
2016Novak DjokovičAngelique Kerber

Finanční odměna pro vítěze dvouhry

Odměny pro rok 2026 jsou znovu rekordní – celková dotace činí 111,5 milionů australských dolarů (o patnáct milionů více než loni) a vítězové dvouhry inkasují 4,15 milionu (tehdy zhruba 58 milionů korun).

Další weby

