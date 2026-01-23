Turnajová devatenáctka Karolína Muchová je v osmifinále grandslamového Australian Open. S 50. hráčkou světa Magdou Linette z Polska se nemazala a za hodinu a tři minuty bylo hotovo.
Devětadvacetiletá Muchová zahájila zápas brejkem a i v dalších gamech se jí dařilo zatlačit o čtyři roky starší soupeřku do obrany. Na řadu přesných úderů nemohla Linette dosáhnout a první set prohrála 1:6.
Hned na začátku druhé sady čelila Muchová brejkbolu, ale odvrátila ho a k dalšímu už Polku nepustila. Pak už semifinalistka australského grandslamu z roku 2023 pod tlakem chybovala, ve čtvrté hře přišla o podání a občas jen bezmocně sledovala, jak zápas spěje k rychlému konci. Trval jen hodinu a tři minuty.
„Dnes bylo trochu tepleji a míče tak létaly o něco rychleji. Snažila jsem se chytit začátek a dostat ji z rytmu, což se mi podařilo. Poté, co jsem dva dny zpátky hrála fakt dlouhý zápas, jsem ráda, že to šlo tentokrát hladce ve dvou setech. Je dobře, že jsem ušetřila síly,“ citoval Muchovou web Tenisový svět.
V osmifinále jí však čeká těžká váha. Postaví se totiž proti světové trojce Coco Gauff. S držitelkou dvou grandslamových titulů se Muchová střetla čtyřikrát a neuhrála ani set. Čtvrté kolo bude Muchová v Melbourne hrát poprvé od roku 2021, kdy došla až do semifinále.
„S Gauffovou to bude těžký zápas, hraje tady výborně. Věřím však, že mám šanci. Pokusím se na ni připravit co nejlépe a zkusím ji zlomit,“ prohlásila Muchová.
Gauffová postoupila po výhře 3:6, 6:0, 6:3 nad krajankou Hailey Baptisteovou. „Je to těžká soupeřka. Pokaždé říkám, že je to jedna z nejlepších hráček na okruhu a zasloužila by si o hodně víc výher, než má. Nikdy to s ní není snadné,“ uvedla Gauffová na adresu Muchové.
Výkony Muchové na turnaji
1. kolo: Jaqueline Cristian (WTA 35.) – 6:3, 7:6(6)
2. kolo: Alycia Parks (WTA 99.) – 4:6, 6:4, 6:4
3. kolo: Magda Linette (WTA 50.) – 6:1, 6:1
Osmifinále: Coco Gauff (WTA 3.) –