Auto v ranní špičce prohrává. Vyplatí se v Praze elektrokolo, nebo je to utopie?

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  16:00
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Proč městskému dojíždění stále nedominují klasická kola? Důvodem je námaha a logistika. Málokdo chce do práce dorazit propocený a řešit, kde se osprchuje a převlékne. | foto: Bosch eBike Systems

Zářijový návrat do škol a kanceláří každoročně mění česká města v jedno velké parkoviště. Cesta do práce autem se natahuje, MHD praská ve švech a diskuse o městské mobilitě opět ožívají. Data ukazují, že na trasách do 10 kilometrů může být elektrokolo nejrychlejším dopravním prostředkem.

Podívali jsme se na tvrdá data z pražského provozu i praktická úskalí, se kterými musíte počítat, pokud o přesedlání na e-bike uvažujete.

Matematika pražské špičky. Rychlost pod 20 km/h

Zatímco na papíře vypadá auto jako nejrychlejší volba, ranní a odpolední špička karty míchá. Podle aktuálních dat TomTom Traffic Indexu trvá v Praze ujetí desetikilometrové trasy autem v ranní špičce průměrně 27 minut a 39 sekund. Odpoledne se čas natahuje na více než 32 minut. Průměrná rychlost automobilu tak ve městě padá na 18,7 km/h.

Do celkového času navíc málokdo započítává i závěrečné body – tedy hledání volného místa na zaparkování a chůzi od auta do kanceláře. Odborná studie publikovaná v časopise Transportation uvádí, že právě tyto poslední minuty prodlužují cestu autem v husté zástavbě průměrně o čtyři minuty oproti jízdě na kole.

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Závěry Institutu pro dopravní a rozvojovou politiku (ITDP) proto potvrzují, že na vzdálenostech do 10 kilometrů je bicykl s elektrickým pohonem v dopravní špičce časově rovnocenný, nebo dokonce rychlejší než auto či autobus.

E-bike umožňuje jezdit v běžném civilním oblečení, které si nezapotíte. Ze sedla tak můžete jít prakticky rovnou na pracovní poradu bez nutnosti se převlékat nebo sprchovat.

Tomáš Jančárek, odborník na elektromobilitu z Bosch eBike Systems

Proč zrovna elektrika? Oblek bez sprchování

Proč městskému dojíždění stále nedominují klasická kola? Důvodem je podle odborníků také námaha a logistika. „E-bike umožňuje jezdit v běžném civilním oblečení, které si nezapotíte. Ze sedla tak můžete jít prakticky rovnou na pracovní poradu bez nutnosti se převlékat nebo sprchovat, dodává Tomáš Jančárek, odborník na elektromobilitu z Bosch eBike Systems.

U elektrokola motor pomáhá jen při šlapání a vypíná při dosažení 25 km/h. To stačí k tomu, aby jezdec zvládl jízdu do kopce nebo proti větru bez fyzického vyčerpání. Lze tak jezdit v běžném civilním či pracovním oblečení. Podle Jančárka navíc moderní městské modely čím dál častěji využívají gumový řemen místo klasického řetězu, což eliminuje riziko nohavic umazaných od oleje.

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Odborníci však upozorňují, že jízda na elektrokole má svá specifika kvůli vyšší hmotnosti stroje. „Vyšší hmotnost kola a rychlejší nárůst rychlosti při rozjezdu zkracují čas na reakci. Před vyjetím do ostrého provozu je klíčové nacvičit si brzdění oběma brzdami současně a počítat s tím, že vás ostatní řidiči mohou přehlédnout,“ upozorňuje Richard Gasperotti z projektu eBike Bezpečně.

Proč městskému dojíždění stále nedominují klasická kola? Důvodem je námaha a...

Bonus pro psychiku

Dojíždění ale není jen o minutách. Studie zkoumající vliv způsobu dopravy na zdraví ukazují, že lidé, kteří nahradili pasivní sezení v autě či MHD aktivním dojížděním na kole či elektrokole, vykazují přibližně o 20 procent nižší výskyt úzkostných stavů. Ranní pohyb na čerstvém vzduchu funguje jako přirozený filtr mezi domovem a pracovním stresem.

Parkování kola? Digitální klíč i klasický zámek

Kolo vždy zamkněte přes rám k pevnému stojanu. U elektrokol propojených s mobilní aplikací může coby digitální klíč fungovat telefon či displej, další funkce upozorní na pohyb nebo ukážou polohu. Digitalizace ale neslouží jen k ochraně kola.

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„Mobilní aplikace propojená s elektrokolem vám pomůže najít trasu mimo hlavní dopravní tahy nebo rozplánovat cestu s ohledem na zbývající kapacitu baterie. Díky ní si také můžete instalovat nové aktualizace stejně snadno jako třeba mobilní hry,“ dodává Gasperotti.

Elektrokolo není univerzální spása pro každého. Pokud musíte denně převážet tři děti a velký nákup, auto nenahradí. Pokud ale denně absolvujete trasy mezi 5 až 10 kilometry z předměstí či širšího centra, máte v práci kam kolo schovat a trasa alespoň částečně vede mimo hlavní tranzitní tepny, může jít o změnu, která vám měsíčně ušetří hodiny času a nervů v kolonách a navíc pomůže zdraví.

Proč městskému dojíždění stále nedominují klasická kola? Důvodem je námaha a...

5 věcí, které otestovat, než vyrazíte do provozu

Pokud uvažujete o pořízení elektrokola pro městské dojíždění, vyzkoušejte si při testovací jízdě následující detaily:

  1. Plynulost rozjezdu a brzdění: Vyzkoušejte si opakované zastavení a prudší rozjezdy, abyste si zvykli na zátah motoru.
  2. Pohodlný vzpřímený posed: Jeďte souvisle alespoň 10 minut. Pro město je ideální vzpřímený posed, ze kterého máte skvělý přehled o dění kolem sebe.
  3. Nosič místo batohu: Pro cestování do práce volte model s integrovaným nosičem. Taška nebo batoh na zádech zbytečně zvyšují pocení a zhoršují stabilitu.
  4. Funkce „walk assist“: Zkuste si s kolem manipulovat u dveří nebo na schodech. Funkce asistované chůze vám pomůže kolo vytlačit do schodů či rampy bez námahy.
  5. Parkování a nabíjení: Ujasněte si, kde budete baterii nabíjet a k čemu kolo u práce bezpečně zamknete přes rám k pevnému stojanu.
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